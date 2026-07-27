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Mason Mount, Rosenborg’a karşı alınan ezici galibiyetin ardından, Manchester United’ın “mükemmel” yeni transferi Andrey Santos’a övgüler yağdırdı
Mount, Santos’un etkisinden etkilendi
Mount, Santos’u takıma hemen kucak açtı ve 22 yaşındaki oyuncunun Stamford Bridge’den transferinin ardından gösterdiği anlık etkiyi övdü. İkili, orta sahanın daha gerisindeki pozisyonda verimli bir ortaklık kurdu; Michael Carrick’in takımı Norveç’te çok üstün bir performans sergiledi ve Rosenborg’u 5-0’lık ezici bir skorla mağlup etti.
Yeni takım arkadaşı hakkında konuşan Mount, şunları söyledi: "Andrey gerçekten çok iyi bir oyuncu. Oyunu mükemmel bir şekilde okuyor. Genç olduğunu biliyorum, ancak kiralık olarak başka takımlarda forma giyme ve Premier Lig'de oynama konusunda da oldukça deneyimli... Andrey'i bir süredir tanıyorum. Chelsea'de A takıma yükseldiğinden beri onu uzaktan takip ediyordum."
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Orta saha bulmacasını çözmek
Santos’un transferi, Batı Londra’da düzenli süre bulmakta zorlanan oyuncuyu başlangıçta 48 milyon sterlin artı 2 milyon sterlinlik ek ödemelerle kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar için önemli bir yatırım niteliğinde. Casemiro’nun ayrılması ve Manuel Ugarte’nin sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmasıyla birlikte, Santos sezon öncesi hazırlıkların ilk aşamalarında Mount’un yanında 6 numaralı pozisyonda görevlendirildi.
Mount da kendisi için biraz farklı bir rolden keyif alıyor; çünkü daha derin bölgelerden oyuna etki etmesine olanak tanıyan bir sistemde, esnek bir 8 numara olarak yeniden konumlandırılıyor. İkili arasındaki taktiksel uyumu değerlendirirken Mount, “Defansif açıdan ikimiz de rakibi geçmek, top çalmak, topu geri kazanmak ve agresif olmak isteyen oyuncularız,” diye ekledi. “Bundan gerçekten keyif alıyorum. Bu, sevdiğim ve kendimi içinde gördüğüm bir pozisyon."
Liderlik ve genç yetenekler
Teknik katkılarının ötesinde, Mount genç bir United kadrosunda liderlik rolünü üstleniyor; hatta Rosenborg maçının ikinci yarısında kaptanlık pazubandını taktı. 27 yaşındaki oyuncu, muhteşem bir bireysel çabayla skoru açan Shea Lacey gibi genç oyuncuları cesaretlendirirken görüldü.
Kaptanlık deneyimini değerlendiren İngiltere milli takım oyuncusu, bu sorumluluğu neden sevdiğini şöyle açıkladı: "Farklı türde liderler vardır. Bazıları çok konuşkandır. Ben kendimi her zaman örnek olan ve sahada çalışmayı asla bırakmayan bir lider olarak görmek istiyorum.
Daha önce de kaptanlık yaptım, bu yüzden bu rolü çok seviyorum. Özellikle sahada çok sayıda genç oyuncu varken, onlarla konuşup hem maç sırasında hem de saha dışında kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak çok güzel.
"Bu rolü gerçekten çok seviyorum ve ikinci yarıda kaptanlık kol bandını takmaktan büyük keyif aldım."
- Getty Images Sport
Fitness ve gelecekteki hedefler
Old Trafford’da sakatlıklarla boğuşduğu üç yıla rağmen Mount, fiziksel olarak nihayet en iyi haline geri döndüğünü vurguluyor. Bu süre zarfında Premier Lig’de sadece 25 kez ilk 11’de yer alabilmiş olsa da, geçen sezonun sonuna doğru gösterdiği güçlü performansın kendisine gerekli ivmeyi kazandırdığını belirtiyor.
"Harika hissediyorum. Gerçekten, gerçekten çok iyiyim. Sezonu iyi bitirdim. Geçen sezonun sonunda birkaç maçta forma giydim ve takımın bir parçası oldum," diyen Mount, mevcut fiziksel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Geçen sezonun sonundaki o ivmeyi sürdürüyorum. İyi bir ara oldu, ama geri dönüp tekrar antrenmanlara başlamak için hazır ve hevesliydim... Biliyorum ki önümüzde birkaç maç daha var ve üzerinde gerçekten çalışabileceğimiz birkaç hafta daha var."
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