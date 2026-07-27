Mount, Santos’u takıma hemen kucak açtı ve 22 yaşındaki oyuncunun Stamford Bridge’den transferinin ardından gösterdiği anlık etkiyi övdü. İkili, orta sahanın daha gerisindeki pozisyonda verimli bir ortaklık kurdu; Michael Carrick’in takımı Norveç’te çok üstün bir performans sergiledi ve Rosenborg’u 5-0’lık ezici bir skorla mağlup etti.

Yeni takım arkadaşı hakkında konuşan Mount, şunları söyledi: "Andrey gerçekten çok iyi bir oyuncu. Oyunu mükemmel bir şekilde okuyor. Genç olduğunu biliyorum, ancak kiralık olarak başka takımlarda forma giyme ve Premier Lig'de oynama konusunda da oldukça deneyimli... Andrey'i bir süredir tanıyorum. Chelsea'de A takıma yükseldiğinden beri onu uzaktan takip ediyordum."



