Mason Mount, Marcus Rashford ve Manchester United’ın yaz transfer dönemi için kaynak yaratmak amacıyla mutlaka satması gereken altı oyuncu

Ancak kadroyu değerlendirecek tek kişi Carrick olmayacak ve son sözü de o söylemeyecek. Transfer sorumlusu Christopher Vivell ve futbol direktörü Jason Wilcox, bir süredir yaz transfer dönemi için planlar yapıyorlar; bu dönemde, takımdan ayrılacak Casemiro’nun bayrağını devralacak yeni bir defansif orta saha oyuncusu bulmak en büyük öncelik olacak. Bir veya iki bek oyuncusuna yatırım yapmak da öncelikli konular arasında yer almalı.

United, önceki üç yaz da büyük harcamalar yaptıktan sonra geçen yıl 200 milyon sterlinin üzerinde para harcadı. Carrick, takımı üç yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmaya yönlendirse bile, kulüp, teknik direktörün Old Trafford'daki ilk tam sezonunda ihtiyaç duyacağı kadroyu oluşturmak için cüzdanını iyice açmak zorunda kalacak.

Haziran ayında sözleşmesi sona eren Casemiro, takımdan ayrılacak tek isim değil; Jadon Sancho ve Tyrell Malacia da ayrılmaya hazırlanıyor. Bu üçlü, transfer ücreti getirmeyecek ancak ayrılmaları, maaş giderlerinde büyük bir tasarruf sağlayacak ve bu tasarruf, yeni oyuncuların transferi için kullanılabilir.

GOAL, kulübün transfer işlemleri için yeterli bir bütçeye sahip olabilmesi amacıyla yaz aylarında satması gereken altı oyuncuyu belirledi.