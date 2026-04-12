Man Utd sales GFXGOAL
Richard Martin

Çeviri:

Mason Mount, Marcus Rashford ve Manchester United’ın yaz transfer dönemi için kaynak yaratmak amacıyla mutlaka satması gereken altı oyuncu

Manchester United'ın Bournemouth ile oynadığı son maç ile Leeds'e karşı oynayacağı bir sonraki maç arasında geçen 24 gün sayesinde, Michael Carrick yaz aylarında takımın kalıcı teknik direktörü olarak atanması durumunda kadronun hangi alanlarını geliştirmesi gerektiğini düşünmek için bolca zamana sahip oldu. Carrick, bu uzun arayı en iyi şekilde değerlendirerek takımını sezon ortasında İrlanda'ya bir antrenman kampına götürdü ve bu sayede kadrosunu daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

Ancak kadroyu değerlendirecek tek kişi Carrick olmayacak ve son sözü de o söylemeyecek. Transfer sorumlusu Christopher Vivell ve futbol direktörü Jason Wilcox, bir süredir yaz transfer dönemi için planlar yapıyorlar; bu dönemde, takımdan ayrılacak Casemiro’nun bayrağını devralacak yeni bir defansif orta saha oyuncusu bulmak en büyük öncelik olacak. Bir veya iki bek oyuncusuna yatırım yapmak da öncelikli konular arasında yer almalı.

United, önceki üç yaz da büyük harcamalar yaptıktan sonra geçen yıl 200 milyon sterlinin üzerinde para harcadı. Carrick, takımı üç yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmaya yönlendirse bile, kulüp, teknik direktörün Old Trafford'daki ilk tam sezonunda ihtiyaç duyacağı kadroyu oluşturmak için cüzdanını iyice açmak zorunda kalacak.

Haziran ayında sözleşmesi sona eren Casemiro, takımdan ayrılacak tek isim değil; Jadon Sancho ve Tyrell Malacia da ayrılmaya hazırlanıyor. Bu üçlü, transfer ücreti getirmeyecek ancak ayrılmaları, maaş giderlerinde büyük bir tasarruf sağlayacak ve bu tasarruf, yeni oyuncuların transferi için kullanılabilir.

GOAL, kulübün transfer işlemleri için yeterli bir bütçeye sahip olabilmesi amacıyla yaz aylarında satması gereken altı oyuncuyu belirledi.

    Mason Mount

    Ruben Amorim, Mason Mount'un gözlerine baktığında "bunu ne kadar çok istediğini görebildiğini" söyledi; ancak orta saha oyuncusu sakatlık sorunlarını geride bırakıp Red Devils'ın ilk 11'inde yerini almak ne kadar istese de, bunu başaramadı. Mount, 2023 yılında Chelsea'den 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan bu yana üç sezonda toplam 67 maça çıktı ve sezon başına ortalama 879 dakika sahada kaldı.

    Bu maçlarda sadece 7 gol ve 2 asist yapabildi; transferden bir yıl önce Chelsea'deki son sezonunda 29 gole katkı sağladığını düşünürsek bu büyük bir hayal kırıklığı. Yedi kez sakatlık geçirmesi nedeniyle toplamda 11 ay sahalardan uzak kaldı ve 58 maçı kaçırdı. Böyle bir sakatlık geçmişi, onun satılmasının kolay olmayacağı anlamına geliyor, ancak United artık ona güvenemeyeceğini biliyor.

    Manuel Ugarte

    Manchester United, Paris Saint-Germain'den toplam 50 milyon sterlinlik bir transfer bedeliyle Ugarte'yi kadrosuna kattığında, Brezilyalı oyuncunun performansında düşüş gözlemleniyor ve Old Trafford'dan ayrılmak üzere olduğu için, Ugarte'nin Erik ten Hag'ın orta sahasında Casemiro'nun yerini alacağı düşünülüyordu. Ancak tam tersi oldu; Casemiro, kulübün en önemli defansif orta saha oyuncusu olarak yerini geri aldı ve Uruguaylı oyuncuyu yedek kulübesine mahkum etti.

    Ugarte, Carrick yönetiminde tek bir maça bile ilk 11'de başlamadı ve Sporting CP'de eski teknik direktörü olan Amorim'in gözünden de düştü. Hatta Amorim'in, tüm takımın önünde orta saha oyuncusuna United'daki performansından ne kadar hayal kırıklığına uğradığını söylediği bildirildi.

    United, Ugarte'yi satarsa bir kayıp daha kabullenmek zorunda kalacak, ancak elde edecekleri transfer ücreti, Casemiro'nun yerine bir oyuncu transfer etmek gibi zorlu bir görevde onlara yardımcı olacaktır.

    Rasmus Hojlund

    Rasmus Hojlund, Manchester United’da üzerine yüklenen beklentilerin ağırlığı altında performans gösteremediği için kariyerini yurtdışında yeniden inşa eden bir başka oyuncu. Danimarkalı forvet, Napoli formasıyla toplam 14 gol ve 4 asistle Serie A’nın en golcü üçüncü oyuncusu konumunda.

    İtalyan şampiyonunun sportif direktörü Giovanni Manna, geçen ay yaz aylarında Hojlund'u kalıcı olarak transfer etmek istediklerini doğruladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıkları takdirde United ile anlaştıkları 44 milyon avroluk (38 milyon dolar) kalıcı transfer bedelini ödeyeceklerini açıkladı. İtalyan liginde 7 maç kala ikinci sırada yer alan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı oldukça yüksek görünüyor.

    Joshua Zirkzee

    Joshua Zirkzee, Carrick yönetiminde hiçbir maçta ilk 11'de yer almadı; en son ilk 11'de yer aldığı maçı bulmak için Aralık ayı sonlarında Wolves ile oynanan ve 1-1 berabere biten maça kadar gitmek gerekiyor; o maçta gol atmasına rağmen Amorim tarafından devre arasında oyundan alınmıştı. Hollandalı oyuncu bu sezon sadece iki gol ve bir asist kaydetti, ancak 2024'te Bologna'dan 34 milyon sterlin karşılığında transfer edildiğinden bu yana toplam 11 gol katkısı var.

    Zirkzee'yi İtalya'da hala beğenen birçok kulüp var. Roma, geçen Ocak ayında onu kiralamak için ilgi göstermişti. United, bu forvet için bir kayıp yaşama hazırlıklı olacak, ancak bu bedeli ödemeye değer. Zirkzee, kulüpte uzun vadeli bir geleceği olduğunu gösterecek kadar yeterli performans gösteremedi ve sık sık Premier League'in yoğun temposuna ayak uyduramadığı izlenimi verdi.


    Marcus Rashford

    Rashford, Barcelona’da kiralık olarak geçirdiği mükemmel sezonun ardından kulübün kasasını en çok doldurabilecek potansiyele sahip oyuncu konumunda; düzenli ilk 11’de yer almamasına rağmen tüm turnuvalarda 11 gol attı ve 10 asist yaptı. Noel öncesinde, Katalanların geçen yaz United ile anlaştıkları 30 milyon avroluk opsiyonu kullanarak forveti kalıcı olarak transfer edecekleri kesin gibi görünüyordu.

    Ancak Barça, son derece talepkar bir kulüp olduğu için, Rashford geçici işverenlerini tam olarak tatmin edemedi ve kulübün bilinen mali zorlukları göz önüne alındığında, şimdi ücreti düşürmek için pazarlık yapmaya çalışıyorlar.

    United, bu teklifi reddetme ve Avrupa'daki başka bir kulübün onu isteyip istemediğini görme hakkına sahip olsa da, Barça'nın bu sezon karşıladığı Rashford'un yüksek maaşı, çoğu takım için aşılması zor bir engel olmaya devam ediyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, o da Rashford'un çocukluk kulübüyle olan ilişkisi, Amorim gitmiş olsa bile kopmuş olduğu için United'a geri dönemeyeceği.

    Andre Onana

    Andre Onana'nın Manchester United formasıyla çıktığı son maç, kulübün tarihindeki en utanç verici kupa eleme yenilgisiyle, League Two takımlarından Grimsby Town karşısında sona ermişti; ancak Trabzonspor'a kiralanarak kariyerine yeni bir soluk kazandırdı, takımın şampiyonluk yarışına katkıda bulundu ve kulübün sosyal medya ekibi tarafından "Duvar" lakabıyla anılmaya başladı.

    Bazı haberlerde Onana'nın United'a dönüp Senne Lammens'ten 1 numaralı formayı geri almak istediği iddia ediliyor, ancak kulüp, özellikle haftalık 120.000 sterlin kazandığını ve maaş giderlerini azaltmak istediğini göz önünde bulundurarak, ona bir şans daha vermek konusunda pek istekli değil.

    United'ın, Onana'yı Inter'den transfer ederken ödediği 47 milyon sterlini geri kazanması pek olası görünmese de, Onana'nın tecrübesi, kulübün en azından kadroya yeniden yatırım yapabileceği önemli bir meblağ elde etmesine yardımcı olacaktır.

