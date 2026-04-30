Mason Mount, Manchester United'ın gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için 'kesinlikle' mücadele edebileceğini iddia ediyor ve 'mükemmel' Michael Carrick'i övüyor

Old Trafford'da çeşitli sakatlıklar nedeniyle üç sezonda sadece 69 maça çıkabildiği inişli çıkışlı bir kariyere rağmen, Mount geleceğe dair inanılmaz derecede iyimser. Chelsea'de geçirdiği dönemden bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyası bulunan İngiltere milli takım oyuncusu, doğru bir rehberlik altında mevcut kadronun İngiliz futbolunun zirvesine ulaşabileceğine inanıyor.

Sky Sports'a konuşan Mount, "Premier Lig'i kazanma hedefim var. Elbette, Şampiyonlar Ligi'ni zaten kazandım, ama [ligi kazanabilir miyiz?] Evet, bence bir grup olarak yapabiliriz. Bu tür bir zihniyete sahip olmalıyız. Biraz uzak görünebilir, ama bir grup olarak kendinizi gerçekten zorlamak için bu zihniyete sahip olmalısınız. Büyük takımlara karşı neler yapabileceğimizi zaten gösterdik -- Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, bilirsiniz, yani başardık."



