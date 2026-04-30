Mason Mount, Manchester United'ın gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için 'kesinlikle' mücadele edebileceğini iddia ediyor ve 'mükemmel' Michael Carrick'i övüyor
Mount, Premier Lig şampiyonluğunu hedefliyor
Old Trafford'da çeşitli sakatlıklar nedeniyle üç sezonda sadece 69 maça çıkabildiği inişli çıkışlı bir kariyere rağmen, Mount geleceğe dair inanılmaz derecede iyimser. Chelsea'de geçirdiği dönemden bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyası bulunan İngiltere milli takım oyuncusu, doğru bir rehberlik altında mevcut kadronun İngiliz futbolunun zirvesine ulaşabileceğine inanıyor.
Sky Sports'a konuşan Mount, "Premier Lig'i kazanma hedefim var. Elbette, Şampiyonlar Ligi'ni zaten kazandım, ama [ligi kazanabilir miyiz?] Evet, bence bir grup olarak yapabiliriz. Bu tür bir zihniyete sahip olmalıyız. Biraz uzak görünebilir, ama bir grup olarak kendinizi gerçekten zorlamak için bu zihniyete sahip olmalısınız. Büyük takımlara karşı neler yapabileceğimizi zaten gösterdik -- Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, bilirsiniz, yani başardık."
Carrick'in etkisi
Orta saha oyuncusunun yeniden kazandığı özgüven, büyük ölçüde Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından United'ı Şampiyonlar Ligi elemeleri yarışına geri döndüren Carrick'in etkisine bağlanıyor. Mount, takımın son dönemdeki form ve inançtaki dönüşümünde Carrick'in sakin tavırlarının ve profesyonel deneyiminin kilit faktörler olduğunu vurguladı.
Baş antrenörle olan ilişkisini değerlendiren Mount, Carrick'in son dönemdeki sakatlık sorunlarını ele alma şekline minnettarlığını dile getirdi. "Başlangıçta zordu çünkü Michael geldi ve ben sakatlandım, bu yüzden başlangıçta birkaç maçı kaçırdım," diye açıkladı Mount. "Ama bana karşı harika davrandı, benimle konuştu ve 'Bak, seni geri istiyorum; sen takımın ve kadronun çok önemli bir parçasısın' ve 'Takım arkadaşlarının yanındayken, açıkça büyük bir etkiye sahipsin' dedi, bu yüzden grup içinde nerede durduğumu biliyorum."
Bir sonraki adım tutarlılık
Manchester United, Sir Alex Ferguson sonrası dönemde istikrarlı bir performans sergilemekte zorlansa da Mount, kulübün artık bir adım öne çıkıp en büyük sahnelerde daha düzenli bir performans sergilemeye hazır olduğuna inanıyor. Kulüp, 2028’deki 150. yıl dönümüne denk gelecek şekilde lig şampiyonluğunu hedeflerken, orta saha oyuncusu bu ilerlemenin önümüzdeki sezondan itibaren hızlanmasını istiyor.
"Bunu bu sezon zaten gösterdik, yani kesinlikle başarabiliriz," diye ekledi Mount. "Şimdi mesele, bunu Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük bir sahnede ve Premier Lig'de daha istikrarlı bir şekilde yapmak. Umarım gelecek sezon bu ilerlemede büyük bir rol oynayacağım. Evet, bu bir hedef: Premier Lig'i kazanmak istiyorum."
Saha dışında topluma katkı sağlamak
Premier Lig'in baskısından uzaklaşan Mount, geçtiğimiz günlerde St George's Park'ta Make-A-Wish UK için özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kardeşi Lewis ve Manchester United'dan takım arkadaşı Luke Shaw ile birlikte Mount, ağır hastalıklarla mücadele eden 11 çocuk için iki günlük bir tatil düzenleyerek onların profesyonel bir futbolcunun hayatını deneyimlemelerini sağladı.
"Ben bir futbolcuyum, ama hayatta futboldan daha önemli şeyler var," dedi Mount, bir hayır maçı sırasında çocuklardan oluşan bir takımı galibiyete taşıdıktan sonra. "Çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri, bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu ve tabii ki aileleri için de ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bazen kardeşler, anne ve babalar, özellikle de kardeşler biraz unutulabilir, bu yüzden onların da dahil olması, burada bulunması ve sürece eşlik etmesi Make-A-Wish'in özüdür. Bu, hepimiz için gerçekten çok anlamlı bir şey."