Mason Greenwood ve Roberto De Zerbi, Tottenham’da yeniden bir araya mı gelecek? Premier Lig’deki transfer söylentileri, “artan gerginlik” nedeniyle eski Manchester United forvetini Marsilya’dan ayrılmaya itiyor
Velodrom'da gerilim artıyor
Ligue 1'de verimli bir dönem geçirmesine rağmen, Greenwood'un Güney Fransa'daki serüveni karmaşık bir sonuca doğru ilerliyor. TeamTalk'un haberine göre, kulislerdeki "giderek artan gerginlik" yaz transfer dönemindeki ayrılığını neredeyse kaçınılmaz hale getirmiş durumda; oyuncunun şu anki Marsilya teknik direktörü Habib Beye ile ilişkisi son aylarda önemli ölçüde bozuldu.
24 yaşındaki oyuncu, kulüp efsanesi Christophe Dugarry'nin son zamanlarda form düşüşü nedeniyle forvetin bir daha asla takımda forma giymemesi gerektiğini iddia etmesiyle birlikte, iç ve dış çevrelerden gelen eleştirilere maruz kalıyor. Saha içindeki istatistikleri güçlü olmaya devam etse de, antrenmanlardaki gayretine dair sorular gündeme geldi ve bu da Fransız devini, yaklaşan transfer döneminde yıldız oyuncusunu satmayı düşünmeye itti.
Kuzey Londra derbisi iptal edildi
Eski Marsilya teknik direktörü De Zerbi'nin göreve getirilmesinin ardından spekülasyonlar doğal olarak Tottenham'a yöneldi. İtalyan teknik adam Fransa'da Greenwood'un en büyük destekçilerinden biri olsa da, ikilinin Kuzey Londra'da yeniden bir araya gelmesi pek olası görünmüyor.
Forvet oyuncusu, tecavüz girişimi, kontrolcü ve zorlayıcı davranışlar ile fiili bedensel zarar veren saldırı suçlamalarından Şubat 2023'te aklandı. Tottenham Supporters’ Trust ve Proud Lilywhites, De Zerbi’nin oyuncuyu savunması nedeniyle daha önce onun atanmasına ilişkin endişelerini dile getirmişti; bu nedenle, Greenwood’u transfer etmek için atılacak herhangi bir adım büyük bir tepkiyle karşılaşacaktır. Sonuç olarak, TeamTalk böyle bir transferin mümkün olmadığını ekleyerek, forvetin Premier League kulüpleri için fiilen yasaklı durumda olduğunu ve Spurs’un bir transferi düşünmediğini belirtti.
Juventus ve Atlético Madrid gözlerini dikmiş durumda
Premier Lig'e giden kapı tamamen kapalı gibi görünse de, Greenwood'un kıtanın diğer bölgelerinde üst düzey taliplerinden mahrum kalmadığı bir gerçek. Hem Juventus hem de Atlético Madrid, bu forvet oyuncusuna uzun süredir ilgi gösteriyor ve onu, kendi hücum hatlarını güçlendirebilecek etkili bir golcü olarak görüyor. İtalyan ekibi için bu transfer, mevcut kadro derinliğini de kapsayan daha geniş çaplı bir taktiksel yeniden yapılanmanın parçası olabilir.
İtalya'daki haberlere göre Juventus, forveti Torino'ya getirmek için stratejik bir plan hazırlarken ilgisini yeniden canlandırıyor. Anlaşmayı finanse etmek için Bianconeri, diğer yüksek değerli oyuncularını Premier League'e satarak, Marsilya'nın eski İngiltere milli oyuncusu için istediği fiyatı karşılayabilecekleri bir domino etkisi yaratabilir.
Manchester United için mali sonuçlar
Marsilya, Greenwood'u Manchester United'dan transfer etmek için 25 milyon sterlinin biraz üzerinde (34 milyon dolar) bir bedel ödedi ve bu yaz önemli bir kâr elde etmeyi hedefliyor. 50 milyon avro (43 milyon sterlin/59 milyon dolar) civarında bir anlaşma, Fransız tarafı için sağlıklı bir getiri anlamına gelir, ancak bu kazançlı transferden faydalanacak tek taraf onlar olmayacak. United, ilk kalıcı satış anlaşmasına önemli bir yeniden satış maddesi eklemişti, bu da Red Devils'ın finansal bir kazanç elde edeceği anlamına geliyor.
Marsilya'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması pek olası görünmediğinden, kulüp mali dengesini sağlamak için baskı altında. Takımın simgesi olan oyuncuyu satmak, Beye yönetiminde yeniden yapılanma için gerekli sermayeyi sağlayacak ve aynı zamanda mevcut sezonun ikinci yarısını gölgeleyen gergin durumu nihayet çözüme kavuşturacaktır.