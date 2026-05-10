Ligue 1'de verimli bir dönem geçirmesine rağmen, Greenwood'un Güney Fransa'daki serüveni karmaşık bir sonuca doğru ilerliyor. TeamTalk'un haberine göre, kulislerdeki "giderek artan gerginlik" yaz transfer dönemindeki ayrılığını neredeyse kaçınılmaz hale getirmiş durumda; oyuncunun şu anki Marsilya teknik direktörü Habib Beye ile ilişkisi son aylarda önemli ölçüde bozuldu.

24 yaşındaki oyuncu, kulüp efsanesi Christophe Dugarry'nin son zamanlarda form düşüşü nedeniyle forvetin bir daha asla takımda forma giymemesi gerektiğini iddia etmesiyle birlikte, iç ve dış çevrelerden gelen eleştirilere maruz kalıyor. Saha içindeki istatistikleri güçlü olmaya devam etse de, antrenmanlardaki gayretine dair sorular gündeme geldi ve bu da Fransız devini, yaklaşan transfer döneminde yıldız oyuncusunu satmayı düşünmeye itti.