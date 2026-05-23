Mason Greenwood'un yeni kulübü ne olacak? Marsilya'da kalmak istediğini belirtmesine rağmen, başkan adayı tarafından Türk devinin önemli transferi olarak "duyurulacak" olan İngiliz forvet

Safi’nin etki yaratmak istediği tek alan sadece saha değil; kulübün idari yapısı da efsanevi bir ismin katılımıyla güçlenecek. AC Milan’ın ikonik eski kaptanı ve sportif direktörü Paolo Maldini’nin bu Cumartesi İstanbul’a gelmesi bekleniyor. İtalyan efsanenin, Fenerbahçe Faruk İlgaz Tesisleri’nde Safi ile birlikte boy göstermesi planlanıyor.

Hakan Safi yaklaşan seçimden galip çıkarsa, Maldini Sarı Kanaryalar'ın baş futbol danışmanı ve küresel elçisi olarak görev yapacak. Bu stratejik atama, Fenerbahçe'ye Safi'nin kulübün kendi liderliği altında parlak bir geleceğe sahip olacağına dair oy kullanacak üyeleri ikna etmeyi umduğu bir prestij ve uzmanlık düzeyi kazandırmayı amaçlıyor.