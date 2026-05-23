Çeviri:
Mason Greenwood'un yeni kulübü ne olacak? Marsilya'da kalmak istediğini belirtmesine rağmen, başkan adayı tarafından Türk devinin önemli transferi olarak "duyurulacak" olan İngiliz forvet
Seçimlerdeki değişiklikler nedeniyle Greenwood'un transferi an meselesi
Türk Süper Ligi'nde şok etkisi yaratan bir gelişmede, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Greenwood'un transferini duyurmaya hazırlanıyor. Gazeteci Levent Umut Erol'un aktardığına göre, Safi'nin rakip aday Aziz Yıldırım karşısında dengeleri kendi lehine çevirmeyi hedeflediği bu duyuru, Pazar günü yapılacak.
Şu anda Marsilya'da forma giyen İngiliz forvet, Safi'nin görev süresini tanımlayacağına inandığı önemli bir transfer olarak görülüyor. Aday, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na elit yetenekleri geri getirmeyi hedeflerken, taraftarlara niyetini açıkça ortaya koydu ve "Benim Fenerbahçe'm için tek bir yıldız yetmez" dedi.
Maldini İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor
Safi’nin etki yaratmak istediği tek alan sadece saha değil; kulübün idari yapısı da efsanevi bir ismin katılımıyla güçlenecek. AC Milan’ın ikonik eski kaptanı ve sportif direktörü Paolo Maldini’nin bu Cumartesi İstanbul’a gelmesi bekleniyor. İtalyan efsanenin, Fenerbahçe Faruk İlgaz Tesisleri’nde Safi ile birlikte boy göstermesi planlanıyor.
Hakan Safi yaklaşan seçimden galip çıkarsa, Maldini Sarı Kanaryalar'ın baş futbol danışmanı ve küresel elçisi olarak görev yapacak. Bu stratejik atama, Fenerbahçe'ye Safi'nin kulübün kendi liderliği altında parlak bir geleceğe sahip olacağına dair oy kullanacak üyeleri ikna etmeyi umduğu bir prestij ve uzmanlık düzeyi kazandırmayı amaçlıyor.
Greenwood'un Marsilya'daki muhteşem performansı
Greenwood'a yönelik ilgi, 24 yaşındaki oyuncunun Fransa'da geçirdiği son derece verimli bir sezonun ardından geldi. Marsilya'nın yaşadığı bildirilen mali sıkıntılara rağmen, forvet oyuncusu Ligue 1'in en göze çarpan isimlerinden biri oldu ve gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çekti.
Stade Velodrome'da geçirdiği süre boyunca Greenwood, bu sezon tüm turnuvalarda 45 maçta 26 gol ve 11 asist kaydetti. 37 doğrudan gol katkısıyla, Fransız takımının hücum yükünü etkili bir şekilde omuzladı. Her iki kanatta da oynayabilme yeteneği ve klinik bitiriciliği, onu Safi'nin taraftarlara söz verdiği 'mega bomba' yapıyor.
Greenwood, Marsilya'da kalmak istediğini söylüyor
Safi, kulüpteki yerleşik düzene meydan okurken hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Greenwood gibi kaliteli bir yeteneği ve Maldini gibi köklü bir yöneticiyi kadroya katarak, rakiplere korku salan bir kadro kurma konusundaki seçim vaadini yerine getirmeyi hedefliyor. Daha önce şöyle demişti: "Rakiplerin dizlerini titretecek bir kadro kuracağız."
Bu haber, Greenwood'un Fransa'da kalma isteğini dile getirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi. Ligue 1 Sezonun Takımı'na seçilmesini kutlarken, 24 yaşındaki forvet, yaz transferiyle ilgili spekülasyonlara değinme fırsatını kaçırmadı. O şöyle dedi: "Bu sezon, özellikle son aylarda, takım olarak bazen zor geçti, ancak bireysel olarak iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Bu yılın takımında inanılmaz oyuncular var, bu yüzden bu ödülü almak çok güzel. Ligue 1 harika bir lig. İnanılmaz maçlar oynuyoruz ve benim için bu, oynadığım en iyi liglerden biri. Umarım kalabilirim."