Mason Greenwood'un Marsilya'ya transferi, yönetim kurulu toplantısında yaşanan tartışmada bir personel tarafından sorgulanmasının ardından polis raporu düzenlendi
Stade Velodrome'da sahne arkasında gerginlik
La Provence, Stade Velodrome'un üst düzey bir yöneticisinin 2024 yazında yaşanan bir iç anlaşmazlığın ardından söz konusu polis raporunu doldurduğunu bildirdi. Benatia ve Cecilia Barontini arasında gerginliğin tırmandığı söyleniyor.
O dönemde Barontini, kulüp başkanı Pablo Longoria tarafından Alban Juster ile birlikte idari işleri denetlemekle görevlendirilmişti. O dönemde alınan bir dizi kararla ilgili sorunlar yaşandığı söyleniyor.
Marsilya'daki iç anlaşmazlık nasıl tırmandı?
Bunlardan biri, İngiltere milli takımında bir kez forma giymiş olan Greenwood'un transferiyle ilgiliydi. 2023-24 sezonunda Getafe'ye kiralık olarak gönderilen Greenwood'un gösterdiği etkileyici performansı gören Marsilya, Premier Lig ekibi Manchester United'a kalıcı transfer teklifi sundu.
Anlaşma sonunda 27 milyon sterlin (36 milyon dolar) karşılığında yapıldı. Greenwood, tecavüz girişimi, saldırı ve zorlayıcı ve kontrolcü davranış iddialarıyla ilgili davada aleyhindeki tüm suçlamaların Şubat 2023'te düşürülmesinin ardından Old Trafford'dan ayrılmasına izin verildi.
La Provence'a göre Barontini, Greenwood'un transferine "karşı çıktı". Ayrıca, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde meydana gelen saldırıların ardından antisemitik bir video paylaştığı için Nice mahkemesi tarafından sekiz ay hapis cezası ve 45.000 avro para cezasına çarptırılan Cezayir milli takımının savunma oyuncusu Youcef Atal'ın transferine de karşı çıktığı bildirildi.
Barontini'nin, Benatia ile birlikte Marsilya'nın spor yapısında önemli bir figür haline gelen Ali Zarrak'ın davranışları konusunda da endişelerini dile getirdiği söyleniyor. Bu iddia edilen anlaşmazlıklar birkaç hafta boyunca tırmandı.
La Provence, iç anlaşmazlığın "La Commanderie'deki Longoria'nın ofisinde hararetli bir çatışmayla sonuçlandığını" iddia ediyor. Barontini'nin daha sonra yerel polis tarafından kaydedilen bir olay raporu doldurduğu söyleniyor.
Marsilya başkanı, Greenwood'un annesinden tavsiye istedi.
Marsilya başkanı Longoria, Greenwood ile 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamadan önce annesinin tavsiyesine başvurduğunu açıkladı. The Telegraph gazetesine verdiği demeçte Longoria, "Bence bu konuyu açıkça konuşmak doğru. Hayatta tabular yaratmak asla olumlu bir şey değildir. Bizim için bu, spor açısından çok büyük bir pazar fırsatıydı ve biz de gerçekte neler olduğunu çok dikkatli bir şekilde analiz ettik.
Bu durumda, gerekli özeni gösterip tüm bilgileri edindikten sonra – ve bu konuyu ilk kez konuşuyorum – tüm bilgileri edindikten sonra annemi aradım. Ve 'tüm durumu bilerek ne düşünüyorsun?' diye sordum. İspanya'da hapishane sisteminde çalışan ve İspanya'nın çok yenilikçi hapishane sistemi modeline sahip olan annem, devlet madalyası ile onurlandırılmıştı. Bu yüzden ona, tüm bu bilgilere sahip olarak, 'benim yerimde olsan ne yapardın?' diye sordum. O da bana 'yap' dedi. Tüm bilgilere sahip olarak.
"Bu önemliydi çünkü sporla ilgisi olmayan, yetenekli, tek motivasyonu oğlunun iyiliği olan birini istiyordum. Bir erkek olarak, başkan olarak değil. Ve benim için, tüm bunları bilerek bana 'yap' demesi çok önemliydi."
Longoria şöyle devam etti: “Eleştiriler olduğunu biliyorum. Bu durumun, çoğu zaman, itibarınıza zarar verebileceğini biliyorum. Ama tekrar ediyorum, doğru kararı verdiğinizi düşünüyorsanız, doğru düzeyde bilgiye sahipseniz ve insani bir bakış açısıyla da bakarsanız, çünkü Mason, o gerçekten iyi bir çocuk. O andan itibaren, geceleri rahat uyuyorum.”
Yaz transferi ve Dünya Kupası yeri? Greenwood'un şu anki durumu
Greenwood, Ligue 1'de Altın Ayakkabı ödülünü kazanırken, bu sezon 25 golle kişisel rekorunu kırdı ve sayıartmaya devam ediyor. 2026'da transfer söylentileri artarken, uluslararası alanda İngiltere'den Jamaika'ya geçebilir ve bu da Reggae Boyz'un konfederasyonlar arası play-off'ları geçmesi halinde bu yazki Dünya Kupası'nda forma giymesini sağlayabilir.
