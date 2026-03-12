Mason Greenwood'un Marsilya'ya transferi, yönetim kurulu toplantısında yaşanan tartışmada bir personel tarafından sorgulanmasının ardından polis raporu düzenlendi

Bunlardan biri, İngiltere milli takımında bir kez forma giymiş olan Greenwood'un transferiyle ilgiliydi. 2023-24 sezonunda Getafe'ye kiralık olarak gönderilen Greenwood'un gösterdiği etkileyici performansı gören Marsilya, Premier Lig ekibi Manchester United'a kalıcı transfer teklifi sundu.

Anlaşma sonunda 27 milyon sterlin (36 milyon dolar) karşılığında yapıldı. Greenwood, tecavüz girişimi, saldırı ve zorlayıcı ve kontrolcü davranış iddialarıyla ilgili davada aleyhindeki tüm suçlamaların Şubat 2023'te düşürülmesinin ardından Old Trafford'dan ayrılmasına izin verildi.

La Provence'a göre Barontini, Greenwood'un transferine "karşı çıktı". Ayrıca, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde meydana gelen saldırıların ardından antisemitik bir video paylaştığı için Nice mahkemesi tarafından sekiz ay hapis cezası ve 45.000 avro para cezasına çarptırılan Cezayir milli takımının savunma oyuncusu Youcef Atal'ın transferine de karşı çıktığı bildirildi.

Barontini'nin, Benatia ile birlikte Marsilya'nın spor yapısında önemli bir figür haline gelen Ali Zarrak'ın davranışları konusunda da endişelerini dile getirdiği söyleniyor. Bu iddia edilen anlaşmazlıklar birkaç hafta boyunca tırmandı.

La Provence, iç anlaşmazlığın "La Commanderie'deki Longoria'nın ofisinde hararetli bir çatışmayla sonuçlandığını" iddia ediyor. Barontini'nin daha sonra yerel polis tarafından kaydedilen bir olay raporu doldurduğu söyleniyor.