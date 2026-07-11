Mason Greenwood transferinin suya düşmesini takiben Roma, Nottingham Forest’ın kanat oyuncusuna yöneldi

Ndoye’nin Olimpico’ya transferi, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin uyguladığı en son taktik sistem için mükemmel bir parça olarak görülüyor; oyuncunun oyun stili, hücumda Paulo Dybala için ideal bir tamamlayıcı olarak değerlendiriliyor. Gazzetta’ya göre Roma, Dybala ve Zeki Çelik’in sözleşme uzatmalarını sonuçlandırmak da dahil olmak üzere kulüp içi işlerini tamamlamak için çalışıyor; Lorenzo Pellegrini’nin sözleşme uzatması için ise temsilcileriyle son bir görüşme yapılması gerekiyor.