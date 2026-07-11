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Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Mason Greenwood transferinin suya düşmesini takiben Roma, Nottingham Forest’ın kanat oyuncusuna yöneldi

Transfers
Roma
D. Ndoye
Serie A
Nottingham Forest
Premier Lig
Marseille
1. Lig
Fenerbahçe
Süper Lig
M. Greenwood

Roma, aşırı yüksek mali talepler nedeniyle Mason Greenwood’u transfer etme girişiminden vazgeçtikten sonra, dikkatini hızla Nottingham Forest’ın kanat oyuncusu Dan Ndoye’ye çevirdi. Giallorossi, İngiliz oyuncu için bir teklif savaşına girmeyi reddederek, bunun yerine daha önce Bologna formasıyla Serie A’da başarılı performanslar sergileyen İsviçreli milli oyuncuyu hedef almaya karar verdi.

  • Roma, Forest’ın kanat oyuncusunu hedefliyor

    La Gazzetta dello Sport’a göre, Roma, Greenwood’u transfer listesinden çıkardıktan sonra dikkatini kanat bölgelerine yöneltti. İtalyan kulübü, Fenerbahçe’ye transfer olacağı bildirilen İngiliz forvet için bir teklif savaşına sürüklenmeyi reddederek gerçekçi bir tutum sergilemeyi tercih etti. Spor direktörü Tony D’Amico, İsviçre milli takımıyla Dünya Kupası’nda sergilediği etkileyici performansın ardından, Forest’ın kanat oyuncusu Ndoye’yi birincil hedefi haline getirmek için hızlı bir şekilde harekete geçti.


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    Yönetim Kurulu, aşırı talepleri reddetti

    Kulüp yönetimi, 50 milyon avroya (43 milyon sterlin) ulaşan astronomik maliyetler ve sürecin uzun sürmesi nedeniyle, Greenwood’u transfer etme girişimini ilk günden itibaren çok riskli bulmuştu. Porto’dan Pepe gibi alternatif seçenekleri eledikten sonra Roma, Ndoye’yi kadrosuna katmak için görüşmelerini derhal yoğunlaştırdı. Ndoye’nin piyasa değerinin hafifçe düştüğü bildirildi; bu durum, kulübe müzakere masasında çok daha güçlü bir pazarlık pozisyonu kazandırdı.

  • Gasperini için taktiksel kadro

    Ndoye’nin Olimpico’ya transferi, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin uyguladığı en son taktik sistem için mükemmel bir parça olarak görülüyor; oyuncunun oyun stili, hücumda Paulo Dybala için ideal bir tamamlayıcı olarak değerlendiriliyor. Gazzetta’ya göre Roma, Dybala ve Zeki Çelik’in sözleşme uzatmalarını sonuçlandırmak da dahil olmak üzere kulüp içi işlerini tamamlamak için çalışıyor; Lorenzo Pellegrini’nin sözleşme uzatması için ise temsilcileriyle son bir görüşme yapılması gerekiyor.

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  • Dan Ndoye Nottingham Forest 2025-26Getty

    Sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor

    Roma, yaklaşan Serie A sezonunun zorlu mücadelelerine hazırlık amacıyla önümüzdeki Pazartesi günü Trigoria’da ilk sezon öncesi antrenman programına başlamayı planlıyor. Kulüp yönetimi, transfer dönemi kapanmadan önce 3,5 milyon avro artı primlerden oluşan kişisel şartlar üzerinde anlaşmak üzere Ndoye’nin menajeriyle yoğun görüşmelerini şüphesiz sürdürecektir.

    Yeni yetenekleri kadroya katmanın yanı sıra, Sunderland'ın ofansif orta saha oyuncusu Matias Soule'ye resmi ilgi göstermesi üzerine, kulübün dikkati olası ayrılıklara da yönelmiş durumda.