Mason Greenwood transfer mi olacak? İngiliz forvet, penaltı atışlarında takım arkadaşlarını küçümsedikten sonra Suudi Arabistan'ın ilgisiyle Marsilya'dan ayrılması 'gerçek bir olasılık' haline geldi

Atletico Madrid daha önce ilgilenmiş olsa da, odak noktası Suudi Pro Ligi'ne kaydı. Körfez'e transfer, Greenwood için "gerçek bir olasılık" olarak tanımlanıyor ve oyuncunun transfer ücreti 50 milyon euro civarında olabilir. Böyle bir anlaşma, Marsilya'nın mali durumunu önemli ölçüde dengelemeye yardımcı olacaktır, ancak kulüp yönetimi, oyuncuyu transfer etmek için yapılan ilk yatırımı göz önünde bulundurarak, ucuz bir çıkışa izin vermeyi pek olası görmüyor.