Mason Greenwood transfer mi olacak? İngiliz forvet, penaltı atışlarında takım arkadaşlarını küçümsedikten sonra Suudi Arabistan'ın ilgisiyle Marsilya'dan ayrılması 'gerçek bir olasılık' haline geldi
Finansal sonuçlar ve kadro yenileme ihtimali
Kulüp, Şampiyonlar Ligi'nden beklenmedik bir şekilde elenmesinin ardından iç gerginlik ve mali baskı döneminden geçerken, kazançlı bir transfer ihtimali ufukta belirmeye başladı. Marsilya, Greenwood'un bu sezon tüm turnuvalarda attığı 24 golle Ligue 1 tablosunda dördüncü sırada yer alsa da, kulüp, kayıpları telafi etmek ve takımın rekabet gücünü yeniden inşa etmek için önümüzdeki transfer döneminde kadrosunu yenilemeyi planladığı için bu potansiyel satış stratejik bir hamle olarak görülüyor.
Greenwood penaltı atışları sırasında izole edildi
Greenwood'un tutumuyla ilgili endişeler, Fransız medya kuruluşu L'Equipe tarafından vurgulanmış ve forvetin kolektif projeye tam olarak kendini adamış görünmediğini öne sürmüştür. Raporlar, Greenwood'un Temmuz 2024'te takıma katıldığından beri entegrasyonunun tam olarak gerçekleşmediğini göstermektedir. Bu sürtüşme, Toulouse'a karşı oynanan ve Coupe de France'da yenilgiyle sonuçlanan son maçta, Greenwood'un penaltı atışları sırasında takım arkadaşlarından ayrı durmasıyla gözle görülür hale gelmiştir.
Suudi Arabistan potansiyel bir destinasyon olarak öne çıkıyor
Atletico Madrid daha önce ilgilenmiş olsa da, odak noktası Suudi Pro Ligi'ne kaydı. Körfez'e transfer, Greenwood için "gerçek bir olasılık" olarak tanımlanıyor ve oyuncunun transfer ücreti 50 milyon euro civarında olabilir. Böyle bir anlaşma, Marsilya'nın mali durumunu önemli ölçüde dengelemeye yardımcı olacaktır, ancak kulüp yönetimi, oyuncuyu transfer etmek için yapılan ilk yatırımı göz önünde bulundurarak, ucuz bir çıkışa izin vermeyi pek olası görmüyor.
Manchester United gelecekteki satıştan fayda sağlayacak
Manchester United, satış gelirlerinin önemli bir kısmına hak sahibi olduğu için, olası bir satışın dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Raporda, Marsilya'nın "hakların %35 ila %40'ını Manchester United'a iade etmesi" gerektiği de belirtiliyor. Bu önemli satış hakkı maddesi, OM'nin İngiliz forvetin bir sonraki transferinden önce sağlıklı bir kâr elde etmek için mümkün olan en yüksek fiyatı talep edeceği anlamına geliyor.
