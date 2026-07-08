AFP
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Mason Greenwood, Roma ile Fenerbahçe arasındaki transfer mücadelesinde ‘sessiz bir anlaşma’ yaptı – Manchester United ise Marsilya’ya yapılan satıştan elde edilecek nakit artışı bekliyor
Gasperini, Greenwood ile anlaşmaya vardı
İngiliz forvet, İtalyan deviyle sezon başına yaklaşık 4,5 milyon avro değerinde beş yıllık bir sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. La Gazzetta dello Sport'a göre, Fenerbahçe'nin yoğun ilgisine ve Suudi Arabistan'ın sunduğu cazip tekliflere rağmen Greenwood, Roma'da Gasperini'nin taktiksel devriminin başrolünü üstlenme ihtimalinden etkilendi. Teknik direktör, "Koşmaya hazır mısın?" diye sorarak onu ikna etti; Greenwood ise bu soruya kesin bir "evet" cevabı verdi.
Oyuncunun kişisel şartları anlaşmaya varılmış olsa da, iki kulüp arasında mali bir uçurum devam ediyor. Roma, bonuslar dahil 45 milyon avroluk bir teklif hazırlıyor, ancak Marsilya şu anda 50 milyon avroya ısrar ediyor. Fransız devi, fiyatını düşürme konusunda herhangi bir baskı altında değil; zira Fenerbahçe’nin teklifi hâlâ masada duruyor ve Roma’nın karşılayamayacağı, sezon başına net 7 ila 8 milyon avro arasında değişen dudak uçuklatan bir maaş önerisi içeriyor.
- AFP
Manchester United'ın beklenmedik kazancı ve Marsilya'nın kararlı tutumu
Müzakereler Old Trafford’da yakından takip ediliyor. Manchester United, bu forvetin gelecekteki herhangi bir transfer ücretinden %40’lık önemli bir yeniden satış payı alma hakkına sahip; bu da 50 milyon avroluk bir satışın Premier Lig kulübüne 20 milyon avroluk kayda değer bir gelir artışı sağlayacağı anlamına geliyor. Marsilya’nın indirimli teklifleri kabul etmemesinin başlıca nedeni bu madde; zira kulüp, 2024 yılında 31,6 milyon avroya transfer ettiği oyuncudan elde edeceği kârı en üst düzeye çıkarmak istiyor.
Greenwood, Fransa’da huzursuzlanmaya başladı ve sezon öncesi hazırlıkların tam hızına ulaşmadan geleceğini netleştirmek istediği için Marsilya yönetimine “beni bırakın” dediği bildiriliyor. Bu hafta Marsilya’nın antrenman sahasında kondisyon testlerine katıldı, ancak menajerleri Roma’ya, büyük ölçüde Şampiyonlar Ligi’nde oynama cazibesi nedeniyle Olimpico’nun tercih ettiği yer olduğunu garanti etti.
Taraftar tepkileri ve ahlaki ikilemler
Bu olası transfer, İtalya’nın başkentinde herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Roma taraftarlarının bir kısmı, oyuncunun geçmişteki saha dışı tartışmaları ve hukuki sorunlarını gerekçe göstererek, transferi engellemek amacıyla çevrimiçi bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında, Greenwood’un transfer edilmesinin, kulübün cinsiyete dayalı şiddete karşı başlattığı “Amami e Basta” girişimi ile çelişeceği savunuluyor.
Taraftarların açıklamasında şöyle deniyor: “Bu tutum, kişisel bir düşmanlığa ya da insanların kariyerlerini yeniden inşa edemeyecekleri inancına dayanmıyor. Her futbol kulübünün, amblemini kimin temsil edeceğini seçme hakkı ve sorumluluğu olduğu inancına dayanıyor. Greenwood, İngiltere milli takımındaki disiplin sorunları ve dünya çapında yankı uyandıran aile içi şiddet ve cinsel şiddet iddiaları da dahil olmak üzere, saha dışında birçok ciddi tartışmaya karışmıştır.”
- Getty Images Sport
Gasperini'nin forvet pozisyonu için taktiksel vizyonu
Saha içinde Gasperini, 24 yaşındaki oyuncu için çok net bir rol öngörüyor. Teknik direktör, Greenwood’a 3-4-2-1 sisteminde merkezi bir rol vaat etti; oyuncu muhtemelen ana forvetin arkasında, çift 10 numaralı dizilişin sağ kanadında görev alacak. Bu taktiksel vaat ve Avrupa’nın en prestijli turnuvasında oynama fırsatı, forvetin Atlético Madrid’in ilgisine göz yummmasına neden oldu.
Giallorossi, Marsilya ile aradaki 5 milyon avroluk farkı kapatmak için şu anda son ayrıntılar üzerinde çalışıyor. Friedkin Grubu’nun yatırıma yeşil ışık yakmasıyla birlikte, bugün Manchester, Marsilya ve Roma’yı ilgilendiren bu transfer serüveninde belirleyici bir gün olabilir. Anlaşma gerçekleşirse, bu transfer Roma’nın rekor transferi olacak ve daha önce Patrik Schick’i transfer etmek için ödenen 42 milyon avroyu gölgede bırakacak.
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