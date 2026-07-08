İngiliz forvet, İtalyan deviyle sezon başına yaklaşık 4,5 milyon avro değerinde beş yıllık bir sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. La Gazzetta dello Sport'a göre, Fenerbahçe'nin yoğun ilgisine ve Suudi Arabistan'ın sunduğu cazip tekliflere rağmen Greenwood, Roma'da Gasperini'nin taktiksel devriminin başrolünü üstlenme ihtimalinden etkilendi. Teknik direktör, "Koşmaya hazır mısın?" diye sorarak onu ikna etti; Greenwood ise bu soruya kesin bir "evet" cevabı verdi.

Oyuncunun kişisel şartları anlaşmaya varılmış olsa da, iki kulüp arasında mali bir uçurum devam ediyor. Roma, bonuslar dahil 45 milyon avroluk bir teklif hazırlıyor, ancak Marsilya şu anda 50 milyon avroya ısrar ediyor. Fransız devi, fiyatını düşürme konusunda herhangi bir baskı altında değil; zira Fenerbahçe’nin teklifi hâlâ masada duruyor ve Roma’nın karşılayamayacağı, sezon başına net 7 ila 8 milyon avro arasında değişen dudak uçuklatan bir maaş önerisi içeriyor.



