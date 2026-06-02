Mason Greenwood, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giyebilir; zira Avrupa'daki iki kulübün başkan adayları da eski Manchester United forvetini kadrolarına katmak istiyor

24 yaşındaki oyuncu, Şubat 2023’te tecavüz girişimi ve saldırı suçlamalarının düşürülmesinin ardından, Manchester United’ın iç soruşturması sonucunda kulüpte bir daha oynayamayacağına karar verilmesi üzerine, kariyerini Old Trafford’dan uzakta yeniden inşa etmek zorunda kaldı.

Fransa'daki kariyeri de eleştiri konusu oldu ve Tottenham'ın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, Marsilya'da Greenwood'u çalıştırdığı dönemde onu savunduğu için yakın zamanda özür dilemek zorunda kaldı. Transfer gerçekleşirse, United, Temmuz 2024'te onu Fransa'ya götüren 31,6 milyon avroluk (26,6 milyon sterlin) anlaşmada yer alan "önemli bir satış payı"ndan yararlanacak.