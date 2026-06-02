AFP
Çeviri:
Mason Greenwood, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giyebilir; zira Avrupa'daki iki kulübün başkan adayları da eski Manchester United forvetini kadrolarına katmak istiyor
Türk devleri forvet peşinde
BBC’nin haberlerine göre, Marsilya’nın forveti Greenwood, Fenerbahçe’nin başkanlık yarışındaki adaylarının yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi haline geldi. Eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım, şu anda Hakan Şafioğlu ile Türk kulübünün liderliği için yarışıyor ve resmi açıklamanın bu Pazar günü yapılması bekleniyor.
İstanbul'un dev kulübü, yönetim kurulu oylamasını kazanan adayı Greenwood'u kadrosuna katmak için agresif bir şekilde desteklemeye hazırlanırken, kişisel şartların sorun teşkil etmeyeceği öngörülüyor.
Marsilya tekliflere açık
Greenwood'un transfer olasılığı, sahada gösterdiği etkileyici bireysel performansa rağmen Fransa'nın güney kıyısında geçirdiği zorlu birkaç ayın ardından gündeme geldi. Forvet, Marsilya formasıyla toplam 81 maçta 48 gol attı ve geçen sezon 16 golle Ligue 1 gol krallığı yarışında ikinci sırayı paylaştı. Ancak Marsilya'nın sportif direktörü Gregory Lorenzi, geçen hafta sözleşmesinin bitmesine üç yıl kalmasına rağmen kulübün Greenwood için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu doğruladı.
Manchester United'dan uzaklaşarak yeniden yapılanma
24 yaşındaki oyuncu, Şubat 2023’te tecavüz girişimi ve saldırı suçlamalarının düşürülmesinin ardından, Manchester United’ın iç soruşturması sonucunda kulüpte bir daha oynayamayacağına karar verilmesi üzerine, kariyerini Old Trafford’dan uzakta yeniden inşa etmek zorunda kaldı.
Fransa'daki kariyeri de eleştiri konusu oldu ve Tottenham'ın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, Marsilya'da Greenwood'u çalıştırdığı dönemde onu savunduğu için yakın zamanda özür dilemek zorunda kaldı. Transfer gerçekleşirse, United, Temmuz 2024'te onu Fransa'ya götüren 31,6 milyon avroluk (26,6 milyon sterlin) anlaşmada yer alan "önemli bir satış payı"ndan yararlanacak.
Şampiyonlar Ligi sahnesi bekliyor
Fenerbahçe, şampiyon Galatasaray'ın sadece üç puan gerisinde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılma hakkını elde etti. Marsilya'nın Ligue 1'i beşinci sırada bitirip gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmek zorunda kalacağı göz önüne alındığında, bu durum Greenwood için cazip bir alternatif oluşturuyor. Serie A ekibi Roma'nın da ismi geçse de, resmi teklifler sunulmadan önce Greenwood'un yakın geleceği büyük ölçüde Pazar günü yapılacak kritik yönetim kurulu seçimine bağlı.