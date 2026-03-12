Mason Greenwood neden Marsilya tarafından transfer listesine konulmak üzereydi?

Yeni bir rapora göre, Greenwood'un Marsilya'daki görevi, kulübün sportif direktörü Medhi Benatia ile yaşadığı ciddi sürtüşmeler nedeniyle erken sona ermek üzereydi. La Provence tarafından yapılan bir araştırma, eski Manchester United oyuncusunun geçen sezon transfer listesine alınmaya çok yakın olduğunu ortaya çıkardı.

Anlaşmazlığın temelinde Greenwood'un yeterince çaba göstermediği algısı yatıyordu. Benatia'nın, forvetin antrenmanlardaki performansı ve maçlarda defansif katkı sağlamayı reddetmesinden hoşnut olmadığı bildirildi. İlişki, oyuncunun kulübün antrenman sahasında spor direktöründen aktif olarak kaçınacağı noktaya kadar kötüleşti.