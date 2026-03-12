AFP
Mason Greenwood neden Marsilya tarafından transfer listesine konulmak üzereydi?
Velodrome'da gerginlik
Yeni bir rapora göre, Greenwood'un Marsilya'daki görevi, kulübün sportif direktörü Medhi Benatia ile yaşadığı ciddi sürtüşmeler nedeniyle erken sona ermek üzereydi. La Provence tarafından yapılan bir araştırma, eski Manchester United oyuncusunun geçen sezon transfer listesine alınmaya çok yakın olduğunu ortaya çıkardı.
Anlaşmazlığın temelinde Greenwood'un yeterince çaba göstermediği algısı yatıyordu. Benatia'nın, forvetin antrenmanlardaki performansı ve maçlarda defansif katkı sağlamayı reddetmesinden hoşnut olmadığı bildirildi. İlişki, oyuncunun kulübün antrenman sahasında spor direktöründen aktif olarak kaçınacağı noktaya kadar kötüleşti.
Taktiksel sürtüşme ve yedek kulübesine gönderilme
Memnuniyetsizlik sonunda yönetim kurulundan yedek kulübesine de sıçradı. Eski teknik direktör Roberto De Zerbi, başlangıçta Benatia'nın endişelerini paylaşmış ve bu durum 24 yaşındaki oyuncunun taktiksel açıdan etkilenmesine neden olmuştu.
Forvet, geçen yılın Mart ayında RC Lens ve Paris Saint-Germain ile oynanan iki önemli maçta üst üste ilk 11'de yer almadı. Ardından teknik direktör, Greenwood'un Fransa'nın güneyindeki projede kalmak istiyorsa savunma rolünü üstlenmesini talep ettiği bildirildi.
Sezonu kurtaran bir dönüş
Satılma tehdidiyle karşı karşıya olmasına rağmen, Greenwood geçen sezonun bitiminden önce durumu tersine çevirmeyi başardı. İlk 11'e döndükten sonra, son sekiz lig maçında hemen altı gol attı ve iki asist kaydetti.
Bu dönem, 24 yaşındaki oyuncu için bir dönüm noktası oldu ve kulüp yönetiminin tutumunu yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Karar anı, son gün Le Havre'ye karşı attığı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantileyen gol oldu.
Greenwood bu sezonun kilit oyuncusu
Marsilya geçen yaz onu satmamaya karar verdikten sonra, Greenwood yine başarılı bir sezon geçirdi. Tüm turnuvalarda toplam 37 maçta 25 gol attı ve 8 asist yaptı.
Fransız kulübü şu anda Ligue 1 sıralamasında 46 puanla üçüncü sırada, dördüncü sıradaki Lyon ile aynı puanda. İkinci sıradaki Lens'in 10 puan gerisinde ve lig lideri PSG'nin 11 puan gerisinde olan Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk üçte yer almayı hedefliyor. Greenwood ve takım arkadaşları, bu ayın sonlarında uluslararası maçlar için verilen aradan önce Auxerre ve Lille ile karşılaşacak.
