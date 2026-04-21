Mason Greenwood, Marsilya'da "kayıtsız tavırlarıyla teknik ekibi rahatsız ediyor" ve transfer listesine alınabilir

Eski Manchester United forveti bu sezon Ligue 1'de 15 gol atıp 6 asist yaparken, son antrenmanlarda ve maç günlerinde gösterdiği çaba eksikliğinin "teknik ekibi rahatsız ettiği" söyleniyor.

RMC Sport'a göre, İngiliz oyuncu son 2-0'lık Lorient yenilgisinde "pes etmiş" gibi göründü ve takım arkadaşlarıyla çok az iletişim kurdu. Vücut dilindeki bu değişiklik, kulübün bu yaz piyasa değerinden yararlanmak için onu transfer listesine koymayı düşünmesine neden oldu. Kısa süre önce Roberto De Zerbi'nin yerine teknik direktörlük görevini devralan Habib Beye, takımın bozulmuş disiplinini düzeltmek için antrenman seanslarını ikiye çıkardı.