Mason Greenwood, Marsilya'da "kayıtsız tavırlarıyla teknik ekibi rahatsız ediyor" ve transfer listesine alınabilir
Greenwood'un tavrı koç ekibini hayal kırıklığına uğrattı
Eski Manchester United forveti bu sezon Ligue 1'de 15 gol atıp 6 asist yaparken, son antrenmanlarda ve maç günlerinde gösterdiği çaba eksikliğinin "teknik ekibi rahatsız ettiği" söyleniyor.
RMC Sport'a göre, İngiliz oyuncu son 2-0'lık Lorient yenilgisinde "pes etmiş" gibi göründü ve takım arkadaşlarıyla çok az iletişim kurdu. Vücut dilindeki bu değişiklik, kulübün bu yaz piyasa değerinden yararlanmak için onu transfer listesine koymayı düşünmesine neden oldu. Kısa süre önce Roberto De Zerbi'nin yerine teknik direktörlük görevini devralan Habib Beye, takımın bozulmuş disiplinini düzeltmek için antrenman seanslarını ikiye çıkardı.
Benatia, gurur eksikliğini 'skandal' olarak nitelendirdi
Sportif direktör Medhi Benatia, son mağlubiyetin ardından öfkesini dışa vurarak oyuncuların takım ruhunu kamuoyu önünde sert bir dille eleştirdi. Bu istikrarsızlık, formda bir çöküşe yol açtı; Marsilya, Beye yönetimindeki dokuz maçın beşini kaybetti.
Daily Mail'in aktardığına göre Benatia, "Böyle maçlar gördüğümde gelip konuşmak zorundayım" dedi. "Bu skandal, skandal. Bizim istediğimiz biraz zihniyet, asgari düzeyde gurur. ... (Küfür), gurur, formaya saygı. Bu sezon altı ya da yedi tane açıklanamaz performans sergiledik."
Üst düzey yöneticiler mercek altında
Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarının sönmesiyle birlikte, yoğun eleştirilerin hedefinde olan tek kilit isim Greenwood değil. Pierre-Emile Hojbjerg'in son haftalarda "tanınmaz hale geldiği" söylenirken, eski Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın bazı takım arkadaşlarının gösterdiği çaba eksikliğinden "tiksindiği" belirtiliyor.
Kulüp başkanı Stephane Richard, kulübün şampiyonluk yarışında kalamamasının başlıca nedeni olarak sürekli oyuncu değişimlerini gösterdi. Richard, "Kadronun üçte biri ya da yarısı her yıl değişirken takımın iyi oynamasını sağlamak inanılmaz derecede zor" dedi. "Bu kulübün en çok ihtiyacı olan şey, belirli bir istikrar."
Büyük yaz temizliği yaklaşıyor
Marsilya şu anda Ligue 1'de altıncı sırada yer alıyor ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamama ihtimali, kadroda büyük bir revizyon yapılmasını gerektirecek gibi görünüyor. Haberlere göre bazı oyuncular kulübün hedeflerinden tamamen habersiz görünüyor; bu durum, bu yaz birkaç kilit oyuncunun ayrılmasını neredeyse kaçınılmaz kılıyor – bu isimler arasında Greenwood da yer alabilir.