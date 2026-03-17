Mason Greenwood, Marsilya'da geçirdiği gol yağmuruna sahne olan sezonun ardından, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir kulübün transfer hedefi haline geldi

Bianconeri, kadroda önemli bir revizyon yapmaya hazırlanıyor ve 24 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin en başına koydu. La Gazzetta dello Sport’a göre, Juve yönetimi 2024 yılından beri bu forvetin gelişimini takip ediyor ve artık onun hücum hattını yönetecek doğru isim olduğuna ikna olmuş durumda.

Torino kulübü, kendilerini Serie A'nın kalıcı şampiyonluk adayları olarak yeniden konumlandırmak için yeni bir kıvılcım arıyor. Juventus, 2026-27 sezonuna bakarken, Greenwood'un İtalyan futbolunun taktiksel ortamında başarılı olabilecek önemli bir transfer olduğu düşünülüyor.