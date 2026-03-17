Mason Greenwood, Marsilya'da geçirdiği gol yağmuruna sahne olan sezonun ardından, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir kulübün transfer hedefi haline geldi
Juventus, Greenwood'u yaz transfer dönemindeki önceliği olarak belirledi
Bianconeri, kadroda önemli bir revizyon yapmaya hazırlanıyor ve 24 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin en başına koydu. La Gazzetta dello Sport’a göre, Juve yönetimi 2024 yılından beri bu forvetin gelişimini takip ediyor ve artık onun hücum hattını yönetecek doğru isim olduğuna ikna olmuş durumda.
Torino kulübü, kendilerini Serie A'nın kalıcı şampiyonluk adayları olarak yeniden konumlandırmak için yeni bir kıvılcım arıyor. Juventus, 2026-27 sezonuna bakarken, Greenwood'un İtalyan futbolunun taktiksel ortamında başarılı olabilecek önemli bir transfer olduğu düşünülüyor.
- AFP
Ligue 1'deki başarılı performansı ilgiyi üzerine çekiyor
Greenwood, Stade Vélodrome'a transfer olduktan sonra dikkat çekici bir yükseliş yaşadı ve Marsilya hücumunun tartışmasız odak noktası haline geldi. Geçen sezon 22 gol attıktan sonra, bu sezon da ivmesini sürdürdü; tüm turnuvalarda 38 maçta 25 gol attı ve 8 asist yaptı.
Özellikle ligdeki hakimiyeti dikkat çekici; şu anda 15 golle Ligue 1 gol krallığı sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesine rağmen, Greenwood'un bireysel değeri yükselmeye devam etti ve Avrupa'nın dört bir yanından ve Suudi Pro Ligi'nden ilgi gördü.
Olası oyuncu takası, transfer ücretini düşürebilir
Marseille'in yıldız oyuncusu için 42 milyon sterlinlik bir fiyat biçtiği bildiriliyor; bu rakam, Juventus'un tamamen nakit bir anlaşma yoluyla karşılamakta zorlanabileceği bir tutar. Ancak, önceki transferlerle pekiştirilen iki kulüp arasındaki mükemmel ilişkiler, oyuncu takası içeren yaratıcı bir çözümün önünü açabilir.
Tuttosport'un haberlerine göre, toplam harcamayı düşürmek için Jonathan David veya Edon Zhegrova'nın da görüşmelere dahil edilebileceği belirtiliyor. Böyle bir hamle her iki tarafın da işine yararken, Manchester United ise nihai transfer ücretini etkileyecek önemli bir satış payı şartını elinde tutmaya devam ediyor.
- AFP
Marsilya'daki geçiş dönemi
2029 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Greenwood’un Marsilya’daki geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. 24 yaşındaki oyuncu, takıma uyum sağlamasında önemli rol oynayan eski teknik direktör Roberto De Zerbi'nin ayrılması da dahil olmak üzere, kulüpte bir geçiş döneminden geçmek zorunda kaldı. Marsilya, yeni teknik direktör Habib Beye yönetiminde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramazsa, Juventus, oyuncuyu İtalya'ya transfer etmek için önemli bir avantaja sahip olacağına inanıyor.
Ancak şimdilik Greenwood, Ligue 1'de dördüncü sıradaki Lyon'un sadece iki puan üzerinde, üçüncü sırada yer alan Marsilya'daki görevlerine odaklanmaya devam edecek. Marsilya, Pazar günü Lille ile karşılaşacak.
