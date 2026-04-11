AFP
Mason Greenwood, Ligue 1 gol krallığı ödülünü kazanmaya kararlı; Marsilya'nın yıldızı Metz'i yendikleri maçta iki asist yaptı
Greenwood, Marsilya'yı galibiyete taşıdı
Marsilya'nın Metz'i 3-1 mağlup ettiği maçta Greenwood olağanüstü bir performans sergiledi ve takımının üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından toparlanmasına yardımcı oldu. İngiliz forvet, 13. dakikada hızlı bir kontra atak sonrasında Pierre-Emerick Aubameyang'a isabetli bir pas göndererek golün hazırlayıcısı oldu; Aubameyang da bu pası soğukkanlılıkla gole çevirdi. Greenwood, ikinci yarı başlar başlamaz yine sahneye çıktı ve Igor Paixao'ya bir asist daha yaparak Marsilya'nın üstünlüğünü ikiye katladı. Georgiy Tsitaishvili'nin golüyle Metz kısa süreliğine geri dönüş sinyali verdi, ancak Hamed Junior Traore uzatma dakikalarında galibiyeti perçinleyerek Marsilya'ya 3 puanı kazandırdı ve takımı üçüncü sıraya yükseltti.
- AFP
Greenwood, Altın Ayakkabı ödülünü kazanma hedefini açıkça ortaya koyuyor
Oyun kurucu rolündeki performansına rağmen Greenwood, asıl önceliğinin gol atmak ve sezonu Ligue 1'in en golcü oyuncusu olarak tamamlamak olduğunu açıkça belirtti. Şu anda 15 golle üçüncü sırada yer alan Greenwood, Rennes'in yıldızı Esteban Lepaul ve Strasbourg'un yıldızı Joaquin Panichelli'nin sadece bir gol gerisinde.
Maçtan sonra "Ligue 1'in en golcü oyuncusu mu? Takıma yardımcı olmak için mümkün olduğunca çok gol atmaya çalışıyorum" dedi. "Geçen sezon Ousmane Dembele gibi en golcü oyuncuydum, ama bu sefer bunu kendi başıma kazanmak istiyorum."
Altın Ayakkabı yarışı giderek kızışıyor
Greenwood’un kararlılığı kısmen geçen sezonun sonuçlarının koşullarından kaynaklanıyor. Dembele ile 21 golde eşit kalmasına rağmen, eşitlik bozma kriterleri nedeniyle Ligue 1 Altın Ayakkabı ödülü Paris Saint-Germain’in kanat oyuncusuna verildi. Bu karar, penaltı istatistiklerinden etkilendi; Greenwood 7 penaltı golü atarken, Dembele sadece 1 penaltı golü attı. Bu sezon, Greenwood şu anda 15 golle Dembele'nin 10 golüne karşı üstünlük sağlıyor. Ancak rekabet hâlâ sıkı; Lepaul, Panichelli ve Lens'in forveti Odsonne Edouard da bireysel ödülü gözlüyor.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Bu galibiyet, ligi ilk üçte bitirip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Marsilya ve teknik direktör Habib Beye için önemli bir moral kaynağı oldu. Takım, 29 maçta topladığı 52 puanla şu anda Ligue 1'de üçüncü sırada yer alıyor ve Lille'in (28 maç) sadece iki puan önünde bulunuyor. Marsilya'nın bir sonraki maçı, Lorient deplasmanında oynanacak.
Greenwood hem golcü hem de oyun kurucu olarak maçlara etki etmeye devam ederken, Marsilya sezonun son haftalarında ivme kazanmayı umuyor. 24 yaşındaki oyuncu ise Ligue 1'de Gol Krallığı'nı tek başına kazanmayı hedefliyor.