Mason Greenwood, Le Havre karşısında attığı hayati galibiyet golünün ardından Marsilya teknik direktörü Habib Beye ile olan ilişkisi hakkında konuştu
Greenwood söylentileri yalanladı
Medyanın yoğun ilgisinin ardından Greenwood, deplasmanda üç puanı garantiledikten sonra teknik direktörünü kamuoyu önünde desteklemeyi tercih etti. Eski Manchester United forveti, golünün ardından saha kenarında Beye ile sembolik bir el sıkışması yaparken görüldü; bu jest, kulislerdeki ilişkilerinin bozulduğu yönündeki haberleri çürütmeyi amaçlıyordu. Güney Fransa’daki günlerinin karmaşık bir sonuca doğru gittiğine dair iddialara rağmen Greenwood, mevcut teknik kadroya olan bağlılığını açıkça dile getirdi.
Maçın bitiminden sonra Ligue 1+'ya konuşan Greenwood, "Bugün elimizden gelenin en iyisini yaptık. Son birkaç hafta pek iyi geçmedi. Medyada çok fazla konuşuluyor ama Habib iyi bir adam. Ona inanıyorum, o da bana inanıyor. Lille maçında ufak bir sakatlık yaşamıştım. Belki de biraz erken geri döndüm. Bugün kendimi %100 hissettim." dedi.
Beye, basında yer alan yalan haberlere sert tepki gösterdi
Marsilya teknik direktörü, kadrosu içindeki iddia edilen gerginlik sorulduğunda sözünü sakınmadı. Beye, yıldız forvetiyle çatıştığı ya da oyuncunun tavırları nedeniyle antrenmanları durdurduğu yönündeki haberlere karşı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti. Bu iddiaları "yanlış bilgiyi yayma yarışı" olarak nitelendiren Beye, maç sırasında kamuoyu önünde birlik ve beraberlik sergilediği için Greenwood'a teşekkür etti.
Beye, durumu şöyle değerlendirdi: "Açıklanacak bir şey yok... Bu görüntü çok güzel çünkü Mason açısından, söylenen onca şeyden sonra belki de gerekliydi... Benim ve bazı oyuncularım hakkında söylenen yalanları gördüğümde, bir çatışma yaşadığımı, Mason Greenwood yüzünden antrenmanı durdurduğumu duyduğumda, artık hiçbir şeyin doğrulanmadığı bu meslekte bugün beni üzen şey budur. Bu, yanlış bilgi ve yalan yayma yarışıdır. Mason'ın yaptığı şey sembolikti, bunun için ona teşekkür ederim, bunu yapmak zorunda değildi."
Velodrome'da zorlu bir sezon
Son haftalarda Marsilya'da gergin bir hava hakimdi; bu durum, kulübün antrenman sahasında geçirilen bir ceza süresiyle daha da ağırlaştı. Greenwood, dışarıdan gelen sesler ve iç baskılara rağmen kulüpte oynamak için "harika bir deneyim" olduğunu kabul etti. Beşinci sıradaki Rennes ile oynanacak, kazanılması gereken maç öncesinde özellikle kulübün taraftar kitlesini överek şunları söyledi: "Taraftarlar muhteşem. Çok iyi bir takıma karşı büyük bir mücadeleyle sezonun önemli bir sonuna geliyoruz. Sonuna kadar savaşacağız."
Bu galibiyet, istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan takım için çok ihtiyaç duyulan bir moral kaynağı oldu. Beye, Greenwood'a duyduğu profesyonel saygıyı daha da vurgulayarak şunları ekledi: "O, çok çok iyi bir ilişkim olduğu ve bir oyuncu olarak son derece saygı duyduğum biri. Bu gece elinden gelenin en iyisini yaptı, ödüllendirildi, takım ödüllendirildi ve en önemlisi de bu."
Forvetin geleceği belirsizliğini koruyor
Duyulan dayanışmaya rağmen, Greenwood’un Ligue 1’deki uzun vadeli geleceğine dair sorular gündemde kalmaya devam ediyor. Marsilya, yaz aylarında gerçekleşebilecek bir kadro yenileme sürecine hazırlanırken mali dengesini sağlamaya çalışırken, spekülasyonlar onu çeşitli Avrupa devleriyle ilişkilendiriyor. Sezonun bitmesine sadece bir maç kala odak noktası Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek olsa da, Greenwood ve kulüp arasındaki ilişkiye dair tartışmalar transfer dönemi açılana kadar sürmeye devam edecek gibi görünüyor.