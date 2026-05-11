Mason Greenwood, Le Havre karşısında attığı hayati galibiyet golünün ardından Marsilya teknik direktörü Habib Beye ile olan ilişkisi hakkında konuştu

Medyanın yoğun ilgisinin ardından Greenwood, deplasmanda üç puanı garantiledikten sonra teknik direktörünü kamuoyu önünde desteklemeyi tercih etti. Eski Manchester United forveti, golünün ardından saha kenarında Beye ile sembolik bir el sıkışması yaparken görüldü; bu jest, kulislerdeki ilişkilerinin bozulduğu yönündeki haberleri çürütmeyi amaçlıyordu. Güney Fransa’daki günlerinin karmaşık bir sonuca doğru gittiğine dair iddialara rağmen Greenwood, mevcut teknik kadroya olan bağlılığını açıkça dile getirdi.

Maçın bitiminden sonra Ligue 1+'ya konuşan Greenwood, "Bugün elimizden gelenin en iyisini yaptık. Son birkaç hafta pek iyi geçmedi. Medyada çok fazla konuşuluyor ama Habib iyi bir adam. Ona inanıyorum, o da bana inanıyor. Lille maçında ufak bir sakatlık yaşamıştım. Belki de biraz erken geri döndüm. Bugün kendimi %100 hissettim." dedi.







