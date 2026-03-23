AFP
Çeviri:
Mason Greenwood, kritik Ligue 1 karşılaşmasında forma giyemeyecek; Marsilya ise forvetin sağlık durumunu endişeyle bekliyor
Greenwood'daki gerginlik kaotik bir kavgaya yol açtı
13. dakikada Calvin Verdonk'un Greenwood'u sert bir şekilde düşürmesi üzerine Marsilya yedek kulübesini öfkelendiren toplu bir kavga çıktı. Bu kargaşada rol alan eski Manchester United forvetine, Verdonk ve Hakon Haraldsson gibi sarı kart gösterildi; ancak Greenwood oyuna devam edemedi ve kısa süre sonra Ethan Nwaneri ile değiştirildi.
İlk yarı bitmeden önce skoru açan Arsenal'den kiralık gelen oyuncu oldu, ancak Thomas Meunier ve Olivier Giroud'un golleri Lille'in geri dönüş zaferini garantiledi ve bunun sonucunda Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı zayıfladı. Les Phoceens, Ligue 1'de üçüncü sırada kalmaya devam ediyor, ancak sezonun bitmesine sadece yedi maç kala yedinci sıradaki Rennes ile aralarındaki fark sadece beş puan.
Eski Manchester United forveti, Monaco maçı için cezalı
Bu sarı kart, Fransa'daki yerel turnuvalarda şu ana kadar beş sarı kart gören Greenwood için pahalıya mal oldu. Bu durum, uluslararası maç arası sonrası Marsilya'nın oynayacağı ilk maçta, yani Habib Beye'nin takımının sadece üç puan gerisinde bulunan Monaco deplasmanında cezalı olacağı anlamına geliyor.
'Saldırgan ve şiddet içeren'
Beye, hem Greenwood'a yapılan faul hem de kendisine gösterilen sarı karttan hiç de memnun değildi ve 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığının maçın gidişatını tamamen değiştirdiğini vurguladı.
Maçtan sonra şunları söyledi: "Haraldsson'un müdahalesi kontrolsüz, agresif ve şiddet içeriyordu. Verdonk'un faulünde gol fırsatının engellendiği inkar edilemez olsa da, oyuncu sakatlandığı için yine de şiddetli bir darbe söz konusu. Ardından Haraldsson, oyuncunun arkasından ona çarptı. Kırmızı kart için yumruk atılması gerekiyorsa tamam... ama bu şiddet cezalandırılmalıdır. Hakemler sarı kart kararı verdi. Ancak ciddi şekilde sakatlanan bir oyuncumuz var ve bu durum maçımızın gidişatını değiştirdi."
Marsilya, sakatlık haberlerini bekliyor
Marsilya, Greenwood'un sakatlığının ciddiyetini öğrenmek için endişeli bir bekleyişe girdi. Forvetin 2025-26 sezonunda şu ana kadar sergilediği mükemmel performans göz önüne alındığında, kulüp bunun çok ciddi bir şey olmamasını umuyor.
Greenwood, 15 golle bu sezon Ligue 1'in en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda. Onu, 16 golle Strasbourg'dan Joaquin Panichelli izliyor.
Reklam