Mason Greenwood, kritik Ligue 1 karşılaşmasında forma giyemeyecek; Marsilya ise forvetin sağlık durumunu endişeyle bekliyor

13. dakikada Calvin Verdonk'un Greenwood'u sert bir şekilde düşürmesi üzerine Marsilya yedek kulübesini öfkelendiren toplu bir kavga çıktı. Bu kargaşada rol alan eski Manchester United forvetine, Verdonk ve Hakon Haraldsson gibi sarı kart gösterildi; ancak Greenwood oyuna devam edemedi ve kısa süre sonra Ethan Nwaneri ile değiştirildi.

İlk yarı bitmeden önce skoru açan Arsenal'den kiralık gelen oyuncu oldu, ancak Thomas Meunier ve Olivier Giroud'un golleri Lille'in geri dönüş zaferini garantiledi ve bunun sonucunda Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı zayıfladı. Les Phoceens, Ligue 1'de üçüncü sırada kalmaya devam ediyor, ancak sezonun bitmesine sadece yedi maç kala yedinci sıradaki Rennes ile aralarındaki fark sadece beş puan.