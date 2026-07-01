Mason Greenwood için bir başka yeni teknik direktör daha! Marsilya, Habib Beye’yi görevden aldıktan sonra eski Lille teknik direktörü Bruno Genesio’yu göreve getirdi

Marsilya’da teknik direktör koltuğundaki değişimler devam ederken, kulüp Beye’nin yerine geçecek ismi bulmak için hızlı adımlar atıyor. Sadece dört ay önce göreve getirilen eski Aston Villa savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanamadığı için görevinden alındı. Kulüp, Fransız ve Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmek için daha deneyimli bir lider ararken, Beye’nin kısa süren görevi sona erdi.

Marsilya’da beklentiler her zaman çok yüksektir ve kıtanın en prestijli turnuvasına katılma başarısızlığı, Beye’nin geleceği için ölümcül oldu. Kulüp yönetimi, önümüzdeki sezonda yerli rakiplerinin daha da gerisine düşmemek için bir değişikliğin gerekli olduğunu düşündü ve Beye’nin ayrılışı hafta başında resmiyet kazandı.











