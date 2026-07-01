AFP
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Mason Greenwood için bir başka yeni teknik direktör daha! Marsilya, Habib Beye’yi görevden aldıktan sonra eski Lille teknik direktörü Bruno Genesio’yu göreve getirdi
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Velodrom’da hızlı değişiklik
Marsilya’da teknik direktör koltuğundaki değişimler devam ederken, kulüp Beye’nin yerine geçecek ismi bulmak için hızlı adımlar atıyor. Sadece dört ay önce göreve getirilen eski Aston Villa savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanamadığı için görevinden alındı. Kulüp, Fransız ve Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmek için daha deneyimli bir lider ararken, Beye’nin kısa süren görevi sona erdi.
Marsilya’da beklentiler her zaman çok yüksektir ve kıtanın en prestijli turnuvasına katılma başarısızlığı, Beye’nin geleceği için ölümcül oldu. Kulüp yönetimi, önümüzdeki sezonda yerli rakiplerinin daha da gerisine düşmemek için bir değişikliğin gerekli olduğunu düşündü ve Beye’nin ayrılışı hafta başında resmiyet kazandı.
Genesio, seçkin bir deneyim sunuyor
Marsilya, Genesio ile Ligue 1’de başarılarını kanıtlamış bir teknik direktör kazandı. 59 yaşındaki teknik direktör, en son Lille’de görev yapıyordu ve geçen sezon bu kuzey ekibini Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı başardı. Fransız futbolunun karmaşıklıklarını idare ederken aynı zamanda güçlü kişilikli oyuncularla başa çıkabilme yeteneği, onu ülkedeki en baskı altındaki görevlerden biri için ideal bir aday haline getiriyor.
Kulüp, resmi bir açıklama yoluyla yeni atamaya olan güvenini dile getirerek şunları belirtti: “Bu atama, kulübün gelişimini sürdürmek ve en üst seviyede rekabet gücünü kalıcı olarak güçlendirmek amacıyla başlattığı yeni spor döngüsünün bir parçasıdır. Hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde edindiği zengin deneyimle Bruno Genesio, yıllar içinde en saygın Fransız teknik direktörlerden biri olarak kendini kanıtlamıştır.”
Yeni patron tarafından kabul edilen bir meydan okuma
Genesio, daha önce Lyon, Rennes ve Beijing Guoan takımlarını çalıştırmış olması nedeniyle üst düzey görevlerin getirdiği zorluklara yabancı değildir. Özellikle Rennes’te görev yaptığı dönemde 2021-22 sezonunun “Yılın Fransız Teknik Direktörü” seçilmesi, taktiksel zekasının bir kanıtıdır. Şimdi ise geçen sezon ligde hayal kırıklığı yaratan bir beşincilikle bitiren Marsilya takımını yeniden canlandırma göreviyle karşı karşıyadır.
Velodrome’a transfer olma kararını değerlendiren Genesio, şunları söyledi: “Olympique de Marseille’ye katılmayı seçtim çünkü bana sunulan bu zorlu görev beni cezbetti. OM, olağanüstü bir tarihe, güçlü bir kimliğe ve tutkusu sınırların çok ötesinde tanınan taraftarlara sahip, eşsiz bir kulüp.”
- AFP
Yeni sezona bakış
Bu atama, son dönemde mali denge hedefleriyle ilgili UEFA yaptırımlarıyla başa çıkmak zorunda kalan Marsilya için kritik bir dönemde gerçekleşti. Bu tür sorunları geride bırakan kulüp, artık tüm dikkatini sahaya yöneltiyor. Marsilya, 21-23 Ağustos hafta sonu, evinde Strasbourg ile oynayacağı maçla yeni Ligue 1 sezonuna başlayacak. Velodrome'daki zorlu taraftarlar, yedek kulübesindeki yeni teknik direktörden hemen bir etki bekliyor olacak. Genesio, geçen sezon Marsilya'nın en golcü oyuncusu olan Greenwood'u kadroda görebilmeyi umuyor. Greenwood'un Roma ve Fenerbahçe'nin transfer ilgisini çektiği bildiriliyor.