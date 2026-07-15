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Mason Greenwood, Fenerbahçe’ye transferini kesinleştirmeden önce Diego Simeone’nin mesajlarını “görmezden gelerek” Atlético Madrid’e “saygısızlık” etti
Atlético Madrid, sessiz kalınması karşısında öfkelendi
ESPN’e göre, Greenwood’un transferi için yaşanan yarış, Atleti’nin oyuncu tarafındaki tam bir profesyonellik eksikliğini gerekçe göstererek sürpriz bir şekilde yarıştan çekilmesiyle dramatik bir dönüş yaptı. İspanyol kulübü, 24 yaşındaki oyuncuyu Antoine Griezmann’ın ideal halefi olarak görse de, forvetin ulaşılamaz hale geldiği bildirildiğinde ilişkiler hızla bozuldu.
Haberde, Simeone’nin Metropolitano’daki rolünü görüşmek üzere eski Manchester United oyuncusuna telefon ve mesaj yoluyla bizzat ulaşmaya çalıştığı, ancak çabalarının tam bir sessizlikle karşılanacağı belirtiliyor. Greenwood’un iki gün boyunca yanıt vermemesi üzerine “saygısızlık” hisseden Colchoneros, oyuncunun İspanya’nın başkentinde bu formayı giyme konusunda gerekli isteğe sahip olmadığına karar verdi.
- AFP
Fenerbahçe, dev transferle yarışı kazandı
Atlético Madrid’in ilgisini geri çekmesiyle, Fenerbahçe’nin Süper Lig’e büyük bir transfer başarısı elde etmesinin önü açıldı. Türk kulübü, 24 yaşındaki Greenwood’un Fransa’da geçirdiği iki verimli sezonun ardından İstanbul ekibine katılmak üzere dört yıllık bir sözleşme imzaladığını doğruladı.
Forvet, Marsilya formasıyla Ligue 1’de verimli bir dönem geçirdi ve geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 26 gol attı. Kulüp yönetimi, rakibi Galatasaray’ı ligin zirvesinde nihayet geride bırakabilmek için bu İngiliz oyuncuyu en önemli transfer hedefi olarak belirlediğinden, Greenwood’un Türkiye’ye gelişi büyük bir coşkuyla karşılandı.
Greenwood’un transferinin mali ayrıntıları
Fenerbahçe, transferin lojistik detayları konusunda şeffaf davranarak, oyuncunun yüksek piyasa değerini yansıtan toplam bir paket üzerinde Marsilya ile tam bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulüp, resmi bir açıklamada, 39 milyon avroluk toplam transfer ücretinin üç yıl boyunca üç eşit taksitte ödeneceğini duyurdu.
Bu mali taahhüt, oyuncunun kendisi için de cazip bir sözleşmeyle destekleniyor; haberlere göre oyuncunun Türkiye’deki net maaşı yıllık 7 milyon ile 8 milyon avro arasında olacak. Atlético’nun 45 milyon avroluk toplam teklifi teknik olarak Fenerbahçe’ninkinden daha yüksek olsa da, Türk kulübünün sunduğu kişisel şartlar forvetin temsilcileri için daha cazip geldi.
- Getty Images
Stade Velodrome’dan gelen bagajlar
Greenwood’un Marsilya’dan ayrılışı, kulislerde yaşanan gerginliklerin ardından gerçekleşti. Sahadaki verimli performansına rağmen, ESPN kaynakları, forvetin takım toplantılarına geç kalması ve zorunlu sponsor etkinliklerine ya da dil derslerine katılmaması gibi disiplin sorunları nedeniyle takım içinde gerginliğe yol açtığını iddia ediyor. Bu olayların, sportif direktör Medhi Benatia ile aralarının bozulmasına neden olduğu bildiriliyor. Şimdi ise Fenerbahçe'nin bu ayın sonlarında Polonyalı Gornik Zabrze ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazırlandığı bir dönemde, Greenwood Türkiye'ye doğru yola çıkıyor.
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