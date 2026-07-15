Mason Greenwood, Fenerbahçe’ye transferini kesinleştirmeden önce Diego Simeone’nin mesajlarını “görmezden gelerek” Atlético Madrid’e “saygısızlık” etti

ESPN’e göre, Greenwood’un transferi için yaşanan yarış, Atleti’nin oyuncu tarafındaki tam bir profesyonellik eksikliğini gerekçe göstererek sürpriz bir şekilde yarıştan çekilmesiyle dramatik bir dönüş yaptı. İspanyol kulübü, 24 yaşındaki oyuncuyu Antoine Griezmann’ın ideal halefi olarak görse de, forvetin ulaşılamaz hale geldiği bildirildiğinde ilişkiler hızla bozuldu.

Haberde, Simeone’nin Metropolitano’daki rolünü görüşmek üzere eski Manchester United oyuncusuna telefon ve mesaj yoluyla bizzat ulaşmaya çalıştığı, ancak çabalarının tam bir sessizlikle karşılanacağı belirtiliyor. Greenwood’un iki gün boyunca yanıt vermemesi üzerine “saygısızlık” hisseden Colchoneros, oyuncunun İspanya’nın başkentinde bu formayı giyme konusunda gerekli isteğe sahip olmadığına karar verdi.







