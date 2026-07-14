AFP
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Mason Greenwood, Fenerbahçe’ye 39 milyon avroluk transferini tamamladı – Manchester United ise Marsilya’nın bu oyuncuyu Türk devine satmasından maddi olarak kazanç sağlayacak
Fenerbahçe, Greenwood ile dev bir transfer anlaşması yaptığını duyurdu
Türk futbolunun devlerinden Fenerbahçe, Olympique de Marseille’den İngiliz forvet Mason Greenwood’u kadrosuna kattığını doğruladı. 24 yaşındaki forvet, dört yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini kulübe bağladı ve Sarı Kanaryalar’ın hem ulusal hem de Avrupa kupalarını kazanma yolunda kilit bir isim olma niyetini ortaya koydu.
Bu transfer, Greenwood’un Fransa’da geçirdiği verimli bir dönemin ardından gerçekleşti; bu süreçte oyuncu, Avrupa’nın en tehlikeli golcülerinden biri olarak ününü yeniden kazandı. Türk kulübü, yıldız oyuncunun transferini sosyal medya kanalları üzerinden resmen duyurarak taraftarlarına, Greenwood’un İstanbul’daki ilk maçına çıkma anının geldiğini açıkladı.
- AFP
Ayrıntılı ödeme yapısı açıklandı
Fenerbahçe, transferin mali ayrıntılarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaştı. Kulüp, hem Marsilya kulübü hem de oyuncu ile tam bir anlaşmaya vardığını doğruladı; toplam transfer ücreti 39 milyon avro (33 milyon sterlin/44 milyon dolar) olarak belirlendi. Bu tutar peşin olarak ödenmeyecek, aksine üç yıl boyunca üç eşit taksitte ödenecek.
Kulüp, yaptığı resmi açıklamada şuaçıklamayı yaptı: “39.000.000 avroluk toplam transfer ücreti, Olympique de Marsilya kulübüne 3 yıl boyunca 3 eşit taksitte ödenecektir. Ayrıca, FIFA yönetmeliklerine göre ortaya çıkacak dayanışma katkı payı da kulübümüz tarafından ödenecektir.”
Manchester United önemli bir gelir artışı bekliyor
Marsilya ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen bu transferin gizli kazananı ise Manchester United’dır. United’ın Greenwood’u Fransız kulübüne sattığı sırada, gelecekteki herhangi bir satıştan elde edilecek gelirin %40 ile %50’si arasında olduğu sıkça belirtilen önemli bir yeniden satış payı şartı eklediği bildiriliyor. Bu, Premier Lig ekibinin bu son transferden yaklaşık 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) gelir elde edebileceği anlamına geliyor.
Bu mali destek, “Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları” (PSR) ile uğraşan Kırmızı Şeytanlar için kritik bir zamanda geliyor. Kendi altyapısından yetişen bir oyuncudan elde edeceği getiriyi en üst düzeye çıkararak United, transfer piyasasındaki konumunu güçlendirirken, Greenwood ise Süper Lig’de yeni bir sayfa açıyor.
- AFP
İstanbul’da yeni bir sayfa
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı tahtından indirme hedefiyle yeni transferinden büyük umutlar besliyor. Kulübün transfer hamleleri oldukça agresif bir şekilde sürdürülüyor ve Greenwood, halihazırda uluslararası deneyime sahip forvet hattı için yapbozun son parçası olarak görülüyor.
Kulüp, Türk futbolunun zirvesine geri dönmeyi hedeflerken, İngiliz forvetin hücum hattına liderlik etmesi bekleniyor.
Kulüp sözcüsü, eski Manchester United oyuncusuna yönelik sıcak bir mesajda bulunarak şunları söyledi: "Mason Greenwood'a 'Ailemize hoş geldin' diyoruz; Fenerbahçe formasıyla sarı-lacivert renkler altında birçok zafer ve şampiyonluk kazanmasını diliyoruz."
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