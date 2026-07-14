Mason Greenwood, Fenerbahçe’ye 39 milyon avroluk transferini tamamladı – Manchester United ise Marsilya’nın bu oyuncuyu Türk devine satmasından maddi olarak kazanç sağlayacak

Türk futbolunun devlerinden Fenerbahçe, Olympique de Marseille’den İngiliz forvet Mason Greenwood’u kadrosuna kattığını doğruladı. 24 yaşındaki forvet, dört yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini kulübe bağladı ve Sarı Kanaryalar’ın hem ulusal hem de Avrupa kupalarını kazanma yolunda kilit bir isim olma niyetini ortaya koydu.

Bu transfer, Greenwood’un Fransa’da geçirdiği verimli bir dönemin ardından gerçekleşti; bu süreçte oyuncu, Avrupa’nın en tehlikeli golcülerinden biri olarak ününü yeniden kazandı. Türk kulübü, yıldız oyuncunun transferini sosyal medya kanalları üzerinden resmen duyurarak taraftarlarına, Greenwood’un İstanbul’daki ilk maçına çıkma anının geldiğini açıkladı.







