Mason Greenwood, Fenerbahçe ile ilgili güçlü söylentilere rağmen Roma ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı

Greenwood'un kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirilse de, her iki kulüp de transfer ücreti konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalışırken Roma ile Marsilya arasındaki görüşmeler halen devam ediyor. Marsilya, mali sıkıntılar ve gelecek sezonki Avrupa Ligi'ne katılımının tehlikeye girebileceğine dair haberler nedeniyle kaynak yaratma baskısı altında.

Bu durum, Greenwood'un Ligue 1'deki verimli performansına rağmen satış olasılığını artırdı. Ayrıca, forvetin transfer için hazırlandığına dair işaretler var; haberlere göre, Fransa'dan ayrılma ihtimaline karşı Aix'daki evinin anahtarlarını çoktan iade etmiş.