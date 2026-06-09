AFP
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Mason Greenwood, Fenerbahçe ile ilgili güçlü söylentilere rağmen Roma ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı
Roma, Greenwood'u transfer etmek için bir adım daha attı
Roma'nın, Marsilya'nın forveti Greenwood'u kadrosuna katma yolunda önemli bir adım attığı bildiriliyor. Corriere dello Sport'a göre, 24 yaşındaki oyuncu Stadio Olimpico'ya transfer olmaya onay verdi. Önerilen sözleşmenin, 4 milyon avroluk net maaş ve performansa bağlı primlerle başlayan kademeli bir maaş yapısı içerdiği belirtiliyor.
Roma'nın sahipleri kadroyu güçlendirmek istiyor ve Greenwood'u önemli bir hücum hedefi olarak görüyor. Ancak transfer henüz tamamlanmadı. Marsilya'nın oyuncuyu yaklaşık 55 milyon euro değerinde gördüğü, Roma'nın ise yaklaşık 40 milyon euro değerinde bir açılış teklifi hazırladığı anlaşılıyor.
- AFP
Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor
Greenwood'un kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirilse de, her iki kulüp de transfer ücreti konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalışırken Roma ile Marsilya arasındaki görüşmeler halen devam ediyor. Marsilya, mali sıkıntılar ve gelecek sezonki Avrupa Ligi'ne katılımının tehlikeye girebileceğine dair haberler nedeniyle kaynak yaratma baskısı altında.
Bu durum, Greenwood'un Ligue 1'deki verimli performansına rağmen satış olasılığını artırdı. Ayrıca, forvetin transfer için hazırlandığına dair işaretler var; haberlere göre, Fransa'dan ayrılma ihtimaline karşı Aix'daki evinin anahtarlarını çoktan iade etmiş.
Roma liderliğe yükseldi
Yazın büyük bir bölümünde, Fenerbahçe Greenwood için en olası transfer hedefi gibi görünüyordu. Türk kulübünün ilgisi, başkan adayı Hakan Safi’nin kampanyasını bu forvet oyuncusuyla ilgili bir anlaşmaya açıkça bağlaması ve 2030’a kadar sürecek bir anlaşmaya vardıklarını iddia etmesiyle ivme kazandı.
Safi'nin seçimde Aziz Yıldırım'a yenilmesiyle durum değişti. Safi ile ilgili teklifin artık ilerlememesi nedeniyle, İstanbul'a transfer olasılığı fiilen ortadan kalktı. Bu gelişme, hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen ve şu anda Greenwood'un transferi için en güçlü aday olarak görülen Roma'ya kapıyı açtı.
- AFP
Transfer ücretleri hâlâ bir engel teşkil ediyor
Sürecin bir sonraki aşaması, Roma ile Marsilya arasındaki görüşmelere odaklanıyor. Greenwood’un tercihinin açık olduğu bildiriliyor olsa da, kulüpler talep edilen bedel ile sunulan teklif arasındaki önemli farkı kapatmak zorunda.
Roma'nın, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce Marsilya'nın talep ettiği bedeli düşürmek için çabalarını sürdürmesi bekleniyor. Herhangi bir anlaşma, Greenwood'un önceki transferinde yer alan satış payı maddesinden faydalanacağı bildirilen Manchester United'ın da ilgisini çekecektir.