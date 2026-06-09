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Yosua Arya

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Mason Greenwood, Fenerbahçe ile ilgili güçlü söylentilere rağmen Roma ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı

Transfers
M. Greenwood
Roma
Serie A
Marseille
1. Lig
Fenerbahçe
Süper Lig

Haberlere göre Mason Greenwood, Serie A ekibi Roma'nın Marsilya'nın forvet oyuncusu için yaptığı girişimleri hızlandırmasıyla birlikte kulüple kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Kulüpler transfer ücreti konusunda henüz bir anlaşmaya varamamış olsa da, Türkiye'deki gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin ilgisinin azalmasıyla 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma konusunda Roma favori konuma geldi.

  • Roma, Greenwood'u transfer etmek için bir adım daha attı

    Roma'nın, Marsilya'nın forveti Greenwood'u kadrosuna katma yolunda önemli bir adım attığı bildiriliyor. Corriere dello Sport'a göre, 24 yaşındaki oyuncu Stadio Olimpico'ya transfer olmaya onay verdi. Önerilen sözleşmenin, 4 milyon avroluk net maaş ve performansa bağlı primlerle başlayan kademeli bir maaş yapısı içerdiği belirtiliyor.

    Roma'nın sahipleri kadroyu güçlendirmek istiyor ve Greenwood'u önemli bir hücum hedefi olarak görüyor. Ancak transfer henüz tamamlanmadı. Marsilya'nın oyuncuyu yaklaşık 55 milyon euro değerinde gördüğü, Roma'nın ise yaklaşık 40 milyon euro değerinde bir açılış teklifi hazırladığı anlaşılıyor.

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    Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor

    Greenwood'un kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirilse de, her iki kulüp de transfer ücreti konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalışırken Roma ile Marsilya arasındaki görüşmeler halen devam ediyor. Marsilya, mali sıkıntılar ve gelecek sezonki Avrupa Ligi'ne katılımının tehlikeye girebileceğine dair haberler nedeniyle kaynak yaratma baskısı altında.

    Bu durum, Greenwood'un Ligue 1'deki verimli performansına rağmen satış olasılığını artırdı. Ayrıca, forvetin transfer için hazırlandığına dair işaretler var; haberlere göre, Fransa'dan ayrılma ihtimaline karşı Aix'daki evinin anahtarlarını çoktan iade etmiş.

  • Roma liderliğe yükseldi

    Yazın büyük bir bölümünde, Fenerbahçe Greenwood için en olası transfer hedefi gibi görünüyordu. Türk kulübünün ilgisi, başkan adayı Hakan Safi’nin kampanyasını bu forvet oyuncusuyla ilgili bir anlaşmaya açıkça bağlaması ve 2030’a kadar sürecek bir anlaşmaya vardıklarını iddia etmesiyle ivme kazandı.

    Safi'nin seçimde Aziz Yıldırım'a yenilmesiyle durum değişti. Safi ile ilgili teklifin artık ilerlememesi nedeniyle, İstanbul'a transfer olasılığı fiilen ortadan kalktı. Bu gelişme, hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen ve şu anda Greenwood'un transferi için en güçlü aday olarak görülen Roma'ya kapıyı açtı.

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    Transfer ücretleri hâlâ bir engel teşkil ediyor

    Sürecin bir sonraki aşaması, Roma ile Marsilya arasındaki görüşmelere odaklanıyor. Greenwood’un tercihinin açık olduğu bildiriliyor olsa da, kulüpler talep edilen bedel ile sunulan teklif arasındaki önemli farkı kapatmak zorunda.

    Roma'nın, sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce Marsilya'nın talep ettiği bedeli düşürmek için çabalarını sürdürmesi bekleniyor. Herhangi bir anlaşma, Greenwood'un önceki transferinde yer alan satış payı maddesinden faydalanacağı bildirilen Manchester United'ın da ilgisini çekecektir.