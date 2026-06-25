Mason Greenwood, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı; Marsilya ise transfer ücreti taleplerini açıkladı

Fransa’daki kulüp yöneticileri, ulusal düzenleyici kurumların yakında gerçekleştireceği mali denetime rağmen, transfer görüşmeleri konusunda kararlı bir tutum sergiliyorlar. Potansiyel alıcılar, Fransız kulübünün mevcut mali istikrarsızlığının onları taviz vermek zorunda bırakacağına inanıyor.

Marsilya yönetimine yakın bir kaynak, L'Equipe'ye şu açıklamayı yaptı: "Birçok alıcı, kulübün oyuncu satmak zorunda kalacağı için OM'nin bu yaz Greenwood'u ucuza satacağını düşünüyor. Ancak yanılıyorlar; bu konuda sembolik ve mali açıdan çok fazla şey söz konusu."