AFP
Çeviri:
Mason Greenwood, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı; Marsilya ise transfer ücreti taleplerini açıkladı
Türk devleri forvet peşinde
Fenerbahçe’nin yeni atanan yönetim kadrosu, forvet oyuncusunun temsilcileriyle oldukça cazip bir sözleşme paketi üzerinde başarılı bir şekilde anlaşmaya vardı. L’Equipe’in haberine göre, Süper Lig ekibi şu anda toplam 30 milyon avro artı ek ödemelerden oluşan bir paket sunmaya hazır. Bu ilk teklif, Marsilya’nın katı iç beklentilerinin oldukça altında kalırken, Fransız kulübü çok daha yüksek bir rakamda ısrar ediyor.
- AFP
Marsilya, ucuza satışı reddetti
Fransa’daki kulüp yöneticileri, ulusal düzenleyici kurumların yakında gerçekleştireceği mali denetime rağmen, transfer görüşmeleri konusunda kararlı bir tutum sergiliyorlar. Potansiyel alıcılar, Fransız kulübünün mevcut mali istikrarsızlığının onları taviz vermek zorunda bırakacağına inanıyor.
Marsilya yönetimine yakın bir kaynak, L'Equipe'ye şu açıklamayı yaptı: "Birçok alıcı, kulübün oyuncu satmak zorunda kalacağı için OM'nin bu yaz Greenwood'u ucuza satacağını düşünüyor. Ancak yanılıyorlar; bu konuda sembolik ve mali açıdan çok fazla şey söz konusu."
Rakipler transfer konusunda çıkmaza girdi
Avrupa ve Orta Doğu’da dikkat çeken takipçi grupları, kendi iç kadro yönetimi sorunları nedeniyle hâlâ ciddi şekilde engelleniyor. Atlético Madrid ve Al-Hilal’in transfer hamleleri, öncelikle Julian Alvarez ve Malcom gibi yüksek maaşlı oyuncuları elden çıkarmalarına bağlı. Benzer şekilde, Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, bu İngiliz oyuncuyu taktiksel hücum gücü olarak sahaya sürmeyi çok istiyor; ancak başkentin önde gelen kulübünün yönetim kurulu, öncelikle Manu Kone ve Evan Ndicka’nın ayrılmalarına onay vermelidir.
- AFP
Sezon öncesi antrenmanlardan önce gerginlik yaşanıyor
Fransız profesyonel futbolunun mali denetim kurumu olan DNCG’nin son düzenleyici kararını ertelemesinin ardından, Marsilya’nın sıkı bir mali kemer sıkma dönemi uygulaması büyük olasılıkla kaçınılmazdır. Fenerbahçe, kesin olarak belirlenen 50 milyon € ile 55 milyon € arasındaki talep fiyatına yönelik ilk teklifini önemli ölçüde artırmazsa, müzakerelerin yaz boyunca uzayan bir çıkmaza girme riski bulunmaktadır. Forvet oyuncusu, Avrupa’daki kulüp geleceğinin netleşebilmesi için artık operasyon direktörleri arasında bir ilerleme sağlanmasını beklemek zorundadır.