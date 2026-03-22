Manchester United'ın elinde bir yeniden satış payı maddesi bulunduğundan, Old Trafford'daki yönetim herhangi bir olası transferi memnuniyetle karşılayacaktır. Ancak, bu maddenin müzakereleri zorlaştırabileceğine dair endişeler var; zira Marsilya'nın, United'ın payını aldıktan sonra kâr elde edebilmek için yüksek bir ek ücret talep etmesi bekleniyor.

Greenwood'un kendisi de anlaşmanın finansal yapısının bir engel teşkil edebileceğinden endişeli olduğu bildiriliyor. Bu endişelere rağmen, bu sezon Ligue 1'de şu ana kadar attığı 15 golle Fransa'nın gol krallığı sıralamasında zirveye oturan Greenwood, formuyla bu yaz Avrupa'nın en çok aranan oyuncularından biri haline geldi.