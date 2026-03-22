AFP
Çeviri:
Mason Greenwood bir sonraki adımını belirlerken, Marsilya'nın yıldızı yaz transfer döneminde ayrılmayı planlıyor ve Premier Lig'e dönüşü reddediyor
Juventus, Greenwood'u transfer etmek için yarışta başı çekiyor
24 yaşındaki oyuncunun, Marsilya'da mutsuz olduğuna karar verdikten sonra İtalya'ya transfer olmaya kararlı olduğu bildiriliyor. Ligue 1'de golcü kimliğini yeniden bulan Greenwood, Premier Lig'e dönüşün şu anda gündemde olmadığını bildiği için, Bianconeri'ye transfer olmanın kariyeri için ideal bir sonraki adım olduğuna inanıyor.
The Sun'a konuşan bir kaynak, "Mason, Marsilya'da mutlu değil ve Premier Lig'e geri dönemeyeceğini bildiği için İtalya'ya transfer olmaya kararlı" dedi.
Juventus, bir kez daha Scudetto'ya meydan okumak için şu anda kadrosunu büyük ölçüde yeniden yapılandırma sürecinde ve İngiliz oyuncuyu yeni görünümdeki hücumlarının kilit parçası olarak görüyor.
Manchester United büyük bir transfer geliri elde etmeye hazırlanıyor
Manchester United'ın elinde bir yeniden satış payı maddesi bulunduğundan, Old Trafford'daki yönetim herhangi bir olası transferi memnuniyetle karşılayacaktır. Ancak, bu maddenin müzakereleri zorlaştırabileceğine dair endişeler var; zira Marsilya'nın, United'ın payını aldıktan sonra kâr elde edebilmek için yüksek bir ek ücret talep etmesi bekleniyor.
Greenwood'un kendisi de anlaşmanın finansal yapısının bir engel teşkil edebileceğinden endişeli olduğu bildiriliyor. Bu endişelere rağmen, bu sezon Ligue 1'de şu ana kadar attığı 15 golle Fransa'nın gol krallığı sıralamasında zirveye oturan Greenwood, formuyla bu yaz Avrupa'nın en çok aranan oyuncularından biri haline geldi.
Atlético Madrid ve Avrupa kulüplerinin ilgisi
Juventus, oyuncunun tercih ettiği takım gibi görünse de, durumunu takip eden tek Avrupa devi bu kulüp değil. Antoine Griezmann'ın ayrılmasının ardından yeni bir döneme hazırlanan ve Julian Alvarez'in yerine geçecek potansiyel isimler arayan Diego Simeone ve Atlético Madrid'in de bu forvet oyuncusuna yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Greenwood, Getafe'de geçirdiği kiralık dönem sayesinde İspanyol futboluna zaten aşina ve Torino'ya transferi gerçekleşmezse La Liga'ya dönme ihtimali de geçerli bir alternatif olarak kalıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda attığı 25 gol ve yaptığı 8 asist, transfer dönemi başladığında taliplerinin eksik olmayacağı anlamına geliyor.
Bianconeri, iki transferi birden planlıyor
Juventus, kadrosunu güçlendirmek için sadece Greenwood'u gözlemiyor; aynı zamanda Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger için sansasyonel bir transfer üzerinde çalıştığı da bildiriliyor. İspanya'daki sözleşmesinin son aşamalarına gelen Alman milli oyuncu için İtalyan devi, iki yıllık bir sözleşme konusunda menajerleriyle görüşmelere çoktan başladı.
33 yaşındaki stoper, Los Blancos ile sözleşme görüşmelerinin tıkanmaya devam etmesi nedeniyle geleceğini değerlendiriyor. Juve'nin hem Greenwood hem de Rudiger'i kadrosuna katma çabası, kanıtlanmış savunma tecrübesini yetenekli genç hücum oyuncularıyla birleştirerek Avrupa futbolunun zirvesine geri dönme niyetini açıkça ortaya koyuyor.
