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Mason Greenwood, 39 milyon avroluk Fenerbahçe transferini kesinleştirdikten sonra Marsilya taraftarlarına duygusal bir veda mesajı gönderdi
Greenwood, Fransa’ya veda etti
Fenerbahçe, Greenwood’un transferini resmi olarak duyurduktan birkaç saat sonra, oyuncu sosyal medyaya başvurarak Marsilya’ya duygusal bir veda mesajı yayınladı. Forvet, Stade Vélodrome’da geçirdiği iki sezonu değerlendirdi ve kendisine gösterilen desteğe teşekkürlerini iletti.
Greenwood, sosyal medya hesaplarında şunları yazdı: "Olympique de Marsilya'daki serüvenim sona ererken sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü temsil etmek benim için bir ayrıcalıktı. Taraftarlara, her adımımda bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Desteğiniz çok önemliydi ve bu anıları daima kalbimde saklayacağım. Kulübe en büyük başarıları diliyorum. Teşekkürler Marsilya."
- AFP
Büyük bir sermaye hareketi
Türk kulübü, Greenwood’u dört yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu ve oyuncunun geleceğini İstanbul’a bağladı. Fenerbahçe, Marsilya ile 39 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı; bu tutar, üç yıl boyunca eşit taksitler halinde ödenecek. Bu transfer, Süper Lig ekibinin yurt içinde hakimiyet kurabilecek bir kadro oluşturma hedefine yönelik büyük bir finansal adım olarak değerlendiriliyor.
Marsilya’nın sportif direktörü Gregory Lorenzi, geçtiğimiz günlerde kulübün bu transferden finansal açıdan istediğini elde ettiğini doğruladı. Kulüp, forvetin iki etkileyici sezonun ardından piyasa değerinin zirveye ulaştığı bir dönemde onu satarak kâr elde etmeyi tercih etti.
Ligue 1’de verimli bir dönem
Fransa’da geçirdiği süre boyunca Greenwood, sahada olağanüstü istatistikler ortaya koydu. İlk sezonunda 36 maçta 22 gol ve 6 asist kaydederek Marsilya’nın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını sağladı. Bunu, tüm turnuvalarda 45 maçta 26 gol atıp 11 asist yaparak daha da verimli bir sezonla takip etti.
Bu üst düzey performans, Greenwood’u Antoine Griezmann’ın uzun vadeli halefi olarak gören Atlético Madrid’in ciddi ilgisini çekti. Ancak İspanyol deviyle yürütülen görüşmeler aniden sonuçsuz kalınca, Fenerbahçe bu durumdan tam olarak yararlanarak 39 milyon avroluk dev transferi tamamladı.
- Getty
Greenwood için bundan sonra ne olacak?
Greenwood, sezon öncesi hazırlık çalışmaları için yeni Fenerbahçe takım arkadaşlarıyla bir araya gelmek üzere İstanbul’a gidecek. Forvet oyuncusu, yeni ortamına hızla uyum sağlamak ve Türkiye’nin en üst liginde sergilediği mükemmel gol performansını tekrarlamak için sabırsızlanıyor. Fenerbahçe taraftarları ise, yeni sezon başladığında kulübün bu önemli transferinin takımı hemen ulusal zaferlere taşıyacağını umuyor.
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