Mason Greenwood, 39 milyon avroluk Fenerbahçe transferini kesinleştirdikten sonra Marsilya taraftarlarına duygusal bir veda mesajı gönderdi

Fenerbahçe, Greenwood’un transferini resmi olarak duyurduktan birkaç saat sonra, oyuncu sosyal medyaya başvurarak Marsilya’ya duygusal bir veda mesajı yayınladı. Forvet, Stade Vélodrome’da geçirdiği iki sezonu değerlendirdi ve kendisine gösterilen desteğe teşekkürlerini iletti.

Greenwood, sosyal medya hesaplarında şunları yazdı: "Olympique de Marsilya'daki serüvenim sona ererken sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü temsil etmek benim için bir ayrıcalıktı. Taraftarlara, her adımımda bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Desteğiniz çok önemliydi ve bu anıları daima kalbimde saklayacağım. Kulübe en büyük başarıları diliyorum. Teşekkürler Marsilya."