"Masadaki tek isim değil" - Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Arne Slot'u kovmak için "doğru zaman" olduğu yönündeki iddiaların ardından Andoni Iraola'nın Anfield'da görevi devralacağına dair söylentilere tepki gösterdi
Gerrard, Iraola'yı Anfield'daki görev için destekliyor
Anfield'daki teknik kadroda yaşanan büyük değişimin ardından, kulüp efsanesi Gerrard, Iraola'yı bu boşluğu dolduracak en önemli aday olarak gösterdi. TNT Sports'a konuşan Gerrard, İspanyol teknik adamın güney sahilindeki çalışmalarının gözden kaçmadığını kabul etti. 43 yaşındaki teknik adamın doğru seçim olup olmayacağı sorulduğunda, eski kaptan şöyle dedi: “Potansiyel olarak evet, öyle düşünüyorum. Bence Bournemouth'ta harika bir iş çıkardı. Bence tarzı Liverpool'a uygun olur."
Ancak Gerrard, dünya futbolunun en köklü kulüplerinden birindeki bu boş pozisyonun doğal olarak çok sayıda üst düzey ismin ilgisini çekeceğini de hemen belirtti. "Ama lafı dolandırmayalım. Liverpool Futbol Kulübü, dünyadaki birçok seçkin teknik direktör için cazip bir iş," diye ekledi Gerrard. "Bu yüzden masadaki tek ismin o olacağını sanmıyorum. Ancak Bournemouth ile olan bağlantısı ve yönetim kurulu düzeyinde Bournemouth'tan Liverpool'a gelen isimler nedeniyle, onu çok iyi tanıyor olacaklar."
Slot'tan ayrılmak için 'doğru zaman'
Slot, kupa dolabına bir Premier Lig kupası ekleyerek Merseyside'dan ayrılırken, hayal kırıklığı yaratan ikinci sezonun ardından Kırmızılar ligi beşinci sırada tamamladı. Gerrard, bu haberin sarsıcı olduğunu kabul etmekle birlikte, kulübün kararının takımın gerilemesi nedeniyle haklı olduğunu belirtti. "Geçen sezonun son 10 maçı ve bu sezonun büyük bir bölümünde Liverpool gibi görünmedik. Bazen izlemesi zor bir oyun tarzı sergiledik. Takım dağınık ve parçalanmış görünüyordu. Bugün haberi aldığımda elbette ilk tepkim şaşkınlık ve şok oldu, ancak durumu doğru bir şekilde analiz ettiğinizde, bence muhtemelen doğru zaman."
Son dönemdeki performanslara ilişkin sert değerlendirmesine rağmen Gerrard, teknik direktörün daha önceki başarılarının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. Slot'un ilk yılında inanılmaz bir iş çıkardığını ve kulübün 20. lig şampiyonluğundaki rolüyle “sonsuza kadar hatırlanacağını” belirtti. Bununla birlikte, kulübün 19 mağlubiyet aldığı kaotik bir sezon, FSG yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu.
Ağır metal futboluna dönüş arayışı
Telegraph gazetesine göre, Slot'u görevden alma kararı, onun Anfield'a kazandırdığı 20. lig şampiyonluğunu takdir eden Fenway Sports Group tarafından “büyük bir isteksizlikle” alındı. Bununla birlikte, kulüp yönetimi, Jürgen Klopp dönemini tanımlayan yüksek tempolu, “heavy metal” futboluna geri dönmeyi arzuluyor. Bu değişim arzusu, son dönemdeki düşüş sırasında takımın taktiksel kimlik eksikliği konusunda giderek daha fazla sesini yükselten Mohamed Salah'ın duygularını yansıtıyor.
Yeni bir taktik kimliğin arayışı
Iraola, enerjik bir pres sistemi uygulayabilme yeteneği nedeniyle en güçlü aday olmaya devam etse de, diğer üst düzey isimler de bu pozisyonla anılmaya devam ediyor. Kulüp, Premier Lig’in zirvesindeki hakimiyetini yeniden tesis edebilecek bir teknik direktör ararken, Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ve PSG teknik direktörü Luis Enrique, potansiyel adaylar listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Bu arayışın zamanlaması, özellikle Xabi Alonso’nun kısa süre önce Chelsea’ye transfer olmasının ardından, taraftarların bazı kesimlerinde hayal kırıklığına yol açtı.
Boş pozisyonun resmiyet kazanmasıyla birlikte, Liverpool yönetimi üzerinde, yaz aylarında takımın yeniden yapılanmasını yönetebilecek ve kulübün geleneksel yüksek tempolu futboluna geri dönmeyi arzulayan talepkar taraftar kitlesini memnun edebilecek bir teknik direktör bulma baskısı artmıştır.