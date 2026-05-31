"Masadaki tek isim değil" - Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Arne Slot'u kovmak için "doğru zaman" olduğu yönündeki iddiaların ardından Andoni Iraola'nın Anfield'da görevi devralacağına dair söylentilere tepki gösterdi

Anfield'daki teknik kadroda yaşanan büyük değişimin ardından, kulüp efsanesi Gerrard, Iraola'yı bu boşluğu dolduracak en önemli aday olarak gösterdi. TNT Sports'a konuşan Gerrard, İspanyol teknik adamın güney sahilindeki çalışmalarının gözden kaçmadığını kabul etti. 43 yaşındaki teknik adamın doğru seçim olup olmayacağı sorulduğunda, eski kaptan şöyle dedi: “Potansiyel olarak evet, öyle düşünüyorum. Bence Bournemouth'ta harika bir iş çıkardı. Bence tarzı Liverpool'a uygun olur."

Ancak Gerrard, dünya futbolunun en köklü kulüplerinden birindeki bu boş pozisyonun doğal olarak çok sayıda üst düzey ismin ilgisini çekeceğini de hemen belirtti. "Ama lafı dolandırmayalım. Liverpool Futbol Kulübü, dünyadaki birçok seçkin teknik direktör için cazip bir iş," diye ekledi Gerrard. "Bu yüzden masadaki tek ismin o olacağını sanmıyorum. Ancak Bournemouth ile olan bağlantısı ve yönetim kurulu düzeyinde Bournemouth'tan Liverpool'a gelen isimler nedeniyle, onu çok iyi tanıyor olacaklar."







