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Mary Earps London City transfer grade GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Mary Earps, PSG gibi bir karmaşa ortamından ayrılıp hırslı Londra City Lionesses’e katılmakla doğru kararı verdi: GOAL, 2026 kadınlar yaz transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Women's football
London City Lionesses
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
M.City
B. Mead
WSL Lig İlkbahar Serisi
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

İşte geldi. 2026 yaz transfer dönemi başladı ve birçok yıldız oyuncunun takım değiştireceği bu dönem, kadın futbolunda son derece hareketli geçecek gibi görünüyor. Bir süredir söylentileri ve haberleri dolaşan pek çok transfer var; görünüşe göre geriye sadece resmi açıklamalar kaldı. Her zamanki gibi bu süreçte bazı sürprizler de yaşanacak.

Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City, Grace Clinton ile Jess Park’ın kulüplerini değiştirmesiyle bir nevi takas anlaşması yaptılar; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekiyor; zira haberlere göre Chelsea, İsveçli yıldız Felicia Schroder'i transfer etmek istiyor ve bu transfer ücreti Geyoro için ödenen tutarı aşacak.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olabilecek isimlerden biri. PSG'nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea'nin forveti Mayra Ramirez gibi isimler de kulüplerine uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabilir. Buna ek olarak, yeni kulüplerle sözleşme imzalayacak birçok serbest oyuncu da var; Barcelona'dan Mapi Leon, Ona Batlle ve görünüşe göre Salma Paralluelo da yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor.

Bazı transferler tüm taraflar için olumlu sonuçlanır, ancak çoğu öyle olmaz; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratır. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferde kimin en iyi sonucu elde ettiğini bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon arası döneminin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıda tüm notlarımızı inceleyin ve yorum bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Haziran: Mary Earps (Paris Saint-Germain’den London City Lionesses’e)

    PSG açısından: Bu transfer, PSG ve Earps için pek de iyi sonuçlanmadı. Kaleci, geldiği sırada hâlâ pozisyonunun en iyilerinden biriydi; ancak Fransa’da istikrarlı bir şekilde dünya klasında bir performans sergileyemedi ve bazı dikkat çeken hatalar yaptı. Aynı dönemde kulübün genel olarak ciddi bir çalkantı yaşaması da durumu zorlaştırdı; ancak takım olarak yaşanan başarısızlıklardan Earps hiçbir şekilde sorumlu değildi. Bu süreçte kilit oyuncular takımdan ayrıldı, önemli maçlar kaybedildi ve yönetimde yeni değişiklikler yaşandı. Sonuç olarak, Earps’ın sözleşmesinin sona ermesiyle ikilinin yollarının ayrılması şaşırtıcı değil; PSG için kaybedilen çok az şey varken, kazanılan hiçbir şey yok. Not: C

    London City açısından: London City için WSL’de sağlam bir ilk sezon oldu ve bu başarıyı devam ettirmek için kaleci pozisyonunun güçlendirilmesi gerektiği düşünülüyordu. En az 750 dakika oynayan kaleciler arasında Elene Lete, geçtiğimiz sezon ligde en kötü ikinci kurtarış yüzdesine sahipti; beklenen gol istatistiklerine göre, lig ortalamasından 6,8 gol daha fazla gol yedi. Earps, 24 yaşındaki Lete’den daha deneyimli; WSL’deki inişli çıkışlı ilk yılının ardından yeni takım arkadaşından çok şey öğrenebilecek olan Lete ise, kuşkusuz daha uzun bir kariyerde daha büyük başarılara imza atmış. Earps, İngiltere’ye dönüşünde bu başarıları yeniden yakalayabilecek mi? London City’nin umduğu da budur. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek, ancak en azından takıma güçlendirilmesi gereken bir alanda iyileştirme yapmaya çalıştılar. Not: B

    Earps için: Earps, pozisyonundaki en iyilerden biri olmaya istikrarlı bir şekilde geri dönmek istiyorsa, PSG’deki karmaşadan uzaklaşmak muhtemelen fena bir fikir değildir. Eski İngiltere milli oyuncusu, Fransa’daki yeni deneyiminden bir oyuncu ve bir insan olarak öğrendiklerinden çok bahsetmiş olsa da, PSG kaotik bir kulüp olabilir ve yıllar boyunca Lyon’un gölgesinde sürekli olarak beklentilerin altında kalmıştır. Earps, London City’nin hırslı ortamının, formunun zirvesine yeniden ulaşmasına yardımcı olmasını umacaktır; ayrıca kariyerinin sonuna yaklaşırken iyi bir sözleşme imzalayacağından da emin olabilir. Not: B

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  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Haziran: Caroline Weir (Real Madrid’den Lyon’a)

    Real Madrid açısından: Kadın takımının projesinin ne aşamada olduğunun bir göstergesi. Weir, 2022’de kulübe katıldığından bu yana sergilediği olağanüstü istikrarlı performansıyla, tartışmasız Las Blancas’ı temsil eden en iyi oyuncu olarak gösterilebilir. Ancak, İspanya’nın başkentinde geçirdiği dört yıl boyunca hiçbir kupa kazanamadan ayrılıyor; Madrid, ulusal kupalar yarışında Barcelona’nın çok gerisinde kalırken, Avrupa’nın elit takımlarının da bir basamak altında yer alıyor. Weir gibi üst düzey yetenekleri elinde tutabilmek için Real’in kadın takımında daha iyi sonuçlar alması gerekiyor. Onun ayrılışı büyük bir kayıp olacak. Not: F

    Lyon için: Bu yılın Şampiyonlar Ligi ikincisi için bedelsiz transfer yoluyla yapılan harika bir kazanım. Weir, en üst seviyede oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncu; bolca deneyime ve en büyük sahnelerde kanıtlanmış kaliteye sahip. Tüm bunlar, dört yıldır beklediği bir başka Avrupa şampiyonluğunu kazanmak isteyen Lyon takımına yardımcı olabilir. Lindsey Heaps’in ayrılmasıyla birlikte, İskoçya milli takım oyuncusu orta saha bölgesini güçlendirmeye de katkıda bulunacak; bu, Fransız devi için tek kelimeyle harika bir transfer. Not: A

    Weir için: Madrid'de geçirdiği süre boyunca istikrarlı bir şekilde muhteşem performans sergilemesine rağmen hiçbir kupa kazanamayan Weir, bolca kupa kaldırmasını sağlayacak bu tür bir transferi hak ediyor. Daha önce de büyük kulüplerde forma giymiş olan Weir, Madrid'e transfer olmadan önce İngiltere'de Arsenal ve Manchester City'de oynamıştı; şimdi ise sekiz kez Avrupa şampiyonu olan bir takımı temsil ederek tamamen yeni bir seviyeye çıkma şansı yakaladı. Lyon’un oynadığı sahneler göz önüne alındığında, bu transfer 30 yaşındaki oyuncunun yeteneğinin daha fazla takdir edilmesini de sağlayacaktır. Not: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Haziran: Beth Mead (Arsenal’den Man City’ye)

    Arsenal açısından: Gunners, bu yaz çok sayıda sözleşmenin yenilenme zamanı geldiği için her zaman birkaç A takım oyuncusuna veda etmeye hazır olsa da, haberlere göre Mead, sözleşmesi sona eren ve kulübün kadroda tutmak istediği oyunculardan biriydi. Geçtiğimiz sezon kesin bir ilk 11 oyuncusu olmasa da, İngiltere milli takım oyuncusu yine de oldukça etkiliydi ve iki kez Avrupa şampiyonu olan takım için topu elindeyken de elinde değilken de büyük katkı sağladı. Ancak Arsenal, Man City'nin sunduğu sözleşme süresine yetişemedi, bu da istenmeyen bir vedaya yol açtı. Bu transferin sonucunda Kuzey Londra'dan bolca yaratıcılık ve gol tehdidi ayrıldığı için, bu yaz onun yerini iyi bir şekilde doldurmak çok önemli olacak. Not: D

    Man City açısından: Man City’nin kanat bölgeleri zaten oldukça kalabalık, bu da bu transferi birçok kişi için bir dereceye kadar şaşırtıcı kılıyor. Henüz 31 yaşına basmış bir oyuncu için üç yıllık bir sözleşme de her zaman iki kez düşünülmesini gerektirecektir. Ancak Mead, yıllardır en üst seviyede istikrarlı bir performans sergiliyor ve yeni WSL şampiyonuna güvenilirlik, deneyim ve kazanma azmi katıyor. City, gelecek sezon yine ulusal şampiyonluklar için mücadele etmek istiyorsa, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş de yaklaşırken kadrosunu daha derinleştirmeli. Forvet hattının her pozisyonunda oynayabilecek kadar çok yönlü olan Mead, tam da bunu sağlıyor. Not: B

    Mead için: Gelecek yıl Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, İngiltere'nin Brezilya'da (eğer elemeyi geçerse) kilit bir rol oynamak istiyorsa, önümüzdeki sezonda Mead için sahada kalma süresi hayati önem taşıyor. City’nin hücumdaki kadro derinliği göz önüne alındığında bu transfer bunu garanti etmese de, Andree Jeglertz’in takımı dört cephede mücadele edebilirse rotasyon hayati önem taşıyacak ve bu nedenle Mead bolca oynama fırsatı bulacak ve dolayısıyla kendini ilk 11’e sokabilecektir. Bu transferin kanat oyuncusu için kişisel açıdan getireceği olumlu yönlere de dikkat çekmek gerekir. 31 yaşında bir üst düzey kulüple üç yıllık sözleşme imzalaması bunlardan biri; geçen sezon City’de forma giyen partneri Vivianne Miedema ile yeniden bir araya gelmesi de bir diğeri. Not: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Haziran: Katie McCabe (Arsenal’den Chelsea’ye)

    Arsenal açısından: Arsenal’in McCabe’in sözleşme durumunu ele alış biçimi başından sonuna kadar kafa karıştırıcıydı. Çok yönlülüğü sayesinde kilit bir oyuncu ve sakatlıkların yarattığı sorunlara düzenli bir çözüm olmasına rağmen, Gunners İrlanda kaptanının ayrılmasına hazırdı; yaz yaklaşırken onun pek çok kulübün ilgisini çekmesi de şaşırtıcı değildi. Daha sonra bir U dönüşü yaparak ona yeni bir sözleşme teklif ettiler, ancak The Athletic'in bildirdiğine göre bu teklif "takımın gelecekteki planlarında çok spesifik bir rol için"di, bu yüzden oyuncu yeni bir meydan okumayı tercih etti. Arsenal için bu, Barcelona’nın sağ bek oyuncusu Ona Batlle’yi kadroya katmamış olsalardı alacağı kadar büyük bir darbe değil; ancak geçen sezon çeşitli pozisyonlardaki sorunları çözen McCabe’i ve çok yönlülüğünü takımdan göndermenin pişmanlık yaratacağını düşünmemek zor – özellikle de artık bu yeteneğini doğrudan bir rakibi güçlendirmek için kullanacağı için. Not: D

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için harika bir transfer; kulübün, dikkat edilmesi gereken bir pozisyonu güçlendirmek için İrlandalı yıldızı kadrosuna katmaya hazır olan yeni WSL şampiyonu Manchester City’nin burnunun dibinden McCabe’i adeta çaldığı gerçeği, bu duyguyu daha da pekiştiriyor. Chelsea, geçen sezon sol bek pozisyonunda Niamh Charles, Sandy Baltimore ve Veerle Buurman gibi çeşitli seçenekleri denedi, ancak hiçbiri bu pozisyonda doğal bir seçim değildi. McCabe’in gelişi, Baltimore’un tercih ettiği hücum rolüne kaymasına olanak tanıyor ve Buurman’ın en iyi performans gösterdiği stoper pozisyonunda daha çok görev alabileceği anlamına geliyor. Artık City’ye transfer olmaya hazır görünen Charles iyi bir oyuncu, ancak McCabe bu pozisyonda kadın futbolunun en iyilerinden biri ve onun varlığıyla Blues’un ilk on biri önemli ölçüde güçlenecek. Not: A

    McCabe için: Son 11 yılını bir Gunners efsanesi olarak geçirmiş olan McCabe’in büyük bir rakibe katılma kararı, pek çok Arsenal taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 30 yaşındaki oyuncu bir üst düzey futbolcu ve bu, onun büyük hedefleri olan başka bir dev kulübe katılma fırsatı. İngiltere’de kalıp bunu başarması için her zaman sınırlı sayıda seçenek vardı. Blues için mükemmel bir seçimdir, kilit bir ilk 11 oyuncusu olacak ve kulüp hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bırakıp son on yılın büyük bir bölümündeki zirveye geri dönebilirse, pek çok kupa kazanma fırsatı yakalayacaktır. Arsenal’in kendisine sunduğu rolden memnun olmadığı göz önüne alındığında, bu transfer kişisel açıdan onun için bir yükseliştir. Not: B