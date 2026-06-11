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Mary Earps, PSG'den ayrıldığını doğruladı; eski Manchester United ve Lionesses kalecisi WSL'ye dönüşe hazırlanıyor
Paris'te yolun sonu
2024 yazında Fransız devine katılan Earps, Ligue 1’de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılıyor; bu süre zarfında kadın futbolunun en öne çıkan isimlerinden biri olmaya devam etti.
Fransız başkentinde geçirdiği süre boyunca Earps, 57 maça çıktı ve takımının geçen sezon üçüncü sırada bitirmesine katkıda bulundu. Yurtdışındaki başarısına rağmen, ödüllü kaleci şimdi yeni bir sayfa açmaya hazır.
Earps, 'harika deneyimi' üzerine düşüncelerini paylaşıyor
PSG’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda konuşan Earps, kulüpte geçirdiği zaman için minnettarlığını dile getirdi. Earps şöyle konuştu: "Çılgın ve harika bir deneyimdi. Harika diyorum çünkü buradan çok güzel anılarla ayrılıyorum. Harika insanlarla tanıştım, dünya standartlarında bir tesiste antrenman yaptım ve Parc des Princes'te oynadım. Ve deneyim diyorum çünkü bunun bir oyuncu ve bir insan olarak gelişimime katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bence hayatta isteyebileceğiniz tek şey, her gün biraz daha gelişmek ve biraz daha iyi olmaktır. Ben de öyle olmaya çalışıyorum."
Lionesses efsanesi, Fransa'da elde ettiği kişisel gelişimi vurgulayarak duygusal vedasına devam etti: "Dünyanın dört bir yanından gelen harika oyuncularla oynama fırsatı buldum. Lig kupası finali için ilk kez Afrika'ya gittim. Saha içinde pek çok deneyim yaşadım. Birçok ilki de yaşadım. Saha dışında da Paris'te birçok önemli anım oldu. Sonsuza kadar hatırlayacağım birçok deneyim. Kalbim dolu olarak ayrılıyorum ve burada böylesine harika bir deneyim yaşayabildiğim için çok mutlu, ayrıcalıklı ve şanslı hissediyorum."
WSL'ye dönüş, London City Lionesses ile yaklaşıyor
Earps, Haziran sonunda resmi olarak serbest oyuncu statüsüne geçecek olsa da, bir sonraki durağı netleşmeye başlıyor gibi görünüyor. The Independent’ın haberine göre, Earps’ın Kadınlar Süper Ligi’ne geri dönmeye çok yakın olduğu ve London City Lionesses’in transferi için en önde gelen aday olduğu belirtiliyor. Amerikalı milyarder Kang’ın sahibi olduğu kulüp, son dönemde büyük bir hırs sergiledi.
London City Lionesses, geçen sezon üst ligde verimli bir ilk sezon geçirerek altıncı sırada yer aldı. Earps gibi köklü bir oyuncuyu kadrosuna katmak, WSL tablosunun zirvesindeki geleneksel güç dengesini bozmak isteyen Londra merkezli takım için büyük bir niyet beyanı anlamına gelecektir.
- AFP
Efsanevi Manchester United mirasını temel alarak
Fransa'ya transfer olmadan önce Earps, Manchester United'da geçirdiği beş yıllık dönemde modern futbolun en büyük isimlerinden biri olarak adını duyurdu. Kırmızı Şeytanlar'ın yükselişinin temel taşlarından biri olan Earps, kulübün ilk büyük kupa zaferi olan Kadınlar FA Kupası'nı kazanan kadroda kilit bir rol oynadı. United'daki liderliği ve istikrarlı performansı, onu Leigh Sports Village'da taraftarların gözdesi haline getirdi.
Kulüpteki başarısı uluslararası sahnede de yankı buldu ve İngiltere milli takımında 53 kez forma giydi. Earps, Lionesses'in tarihi Euro 2022 zaferinde ve ardından 2023 Dünya Kupası finaline yükselmelerinde önemli bir rol oynadı. İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası unvanını savunacağı turnuva öncesinde milli takımdan emekli olmasına rağmen, WSL'ye dönüşü yaz transfer döneminin en çok konuşulan haberlerinden biri olacak.