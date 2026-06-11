Mary Earps, PSG'den ayrıldığını doğruladı; eski Manchester United ve Lionesses kalecisi WSL'ye dönüşe hazırlanıyor

PSG’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda konuşan Earps, kulüpte geçirdiği zaman için minnettarlığını dile getirdi. Earps şöyle konuştu: "Çılgın ve harika bir deneyimdi. Harika diyorum çünkü buradan çok güzel anılarla ayrılıyorum. Harika insanlarla tanıştım, dünya standartlarında bir tesiste antrenman yaptım ve Parc des Princes'te oynadım. Ve deneyim diyorum çünkü bunun bir oyuncu ve bir insan olarak gelişimime katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bence hayatta isteyebileceğiniz tek şey, her gün biraz daha gelişmek ve biraz daha iyi olmaktır. Ben de öyle olmaya çalışıyorum."

Lionesses efsanesi, Fransa'da elde ettiği kişisel gelişimi vurgulayarak duygusal vedasına devam etti: "Dünyanın dört bir yanından gelen harika oyuncularla oynama fırsatı buldum. Lig kupası finali için ilk kez Afrika'ya gittim. Saha içinde pek çok deneyim yaşadım. Birçok ilki de yaşadım. Saha dışında da Paris'te birçok önemli anım oldu. Sonsuza kadar hatırlayacağım birçok deneyim. Kalbim dolu olarak ayrılıyorum ve burada böylesine harika bir deneyim yaşayabildiğim için çok mutlu, ayrıcalıklı ve şanslı hissediyorum."







