Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City, Grace Clinton ile Jess Park’ın kulüplerini değiştirmesiyle bir nevi takas anlaşması yaptılar; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekiyor; zira haberlere göre Chelsea, İsveçli yıldız Felicia Schroder'i transfer etmek istiyor ve bu transfer ücreti Geyoro için ödenen tutarı aşacak.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olasılığı bulunan isimlerden biri. PSG'nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea'nin forveti Mayra Ramirez gibi oyuncular da, kulüplerine uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabilecek isimler arasında yer alıyor. Buna ek olarak, yeni kulüplerle sözleşme imzalayacak birçok serbest oyuncu da bulunuyor; Barcelona'dan Mapi Leon, Ona Batlle ve görünüşe göre Salma Paralluelo da yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor.

Bazı transferler tüm taraflar için olumlu sonuçlanır, ancak çoğu öyle olmaz; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratır. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferde kimin en iyi sonucu elde ettiğini bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon arası döneminin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

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