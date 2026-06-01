AFP
Çeviri:
Mary Earps İngiltere'ye geri dönüyor! Lionesses'in yıldızı, PSG'den ayrılması yaklaşırken London City Lionesses'e katılmayı kabul etti
Lionesses yıldızının dikkat çeken dönüşü
BBC Sport'a göre, 33 yaşındaki kaleci, Manchester United'dan ayrılıp Fransa'nın başkentine transfer olduktan sadece iki yıl sonra Kadınlar Süper Ligi'ne geri dönmeye hazırlanıyor. İki kez FIFA Yılın En İyi Kalecisi seçilen Earps, PSG'de verimli bir dönem geçirdi; bu sezon Ligue 1'de 22 maça çıktı ve 12 maçta kalesini gole kapattı.
Fransa'daki bireysel başarısına rağmen, İngiltere'ye dönüp sahibi Michele Kang'ın liderliğindeki iddialı projeye katılmanın cazibesi belirleyici oldu. Lionesses'in Euro 2022 zaferinde ve ardından 2023 Dünya Kupası finaline yükselmesinde önemli rol oynayan Earps, kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
- Getty
Barcelona'nın efsanesi Leon için muhteşem bir anlaşma
London City Lionesses’in transfer hamlesi kaleci pozisyonuyla sınırlı kalmıyor. Kulüp, İspanyol milli takımın savunma oyuncusu Mapi Leon ile de sözlü anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki oyuncu, dünya futbolunun en iyi stoperlerinden biri olarak adını yazdırdığı Barcelona’daki dokuz yıllık parlak kariyerini kısa süre önce noktaladı.
Leon, Katalonya'da geçirdiği süre boyunca dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 27 kupa kazanarak inanılmaz bir başarı grafiği sergiledi. En son Avrupa başarısı, finalde Lyon'u 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etmesiyle geldi. Earps ile birlikte kulübe katılması, geçen sezon WSL'de altıncı sırada bitiren kulüp için büyük bir niyet beyanı niteliğinde.
Kang'ın iddialı transfer vizyonu
Amerikalı iş kadını Michele Kang'ın desteğiyle Londra City Lionesses, İngiliz kadın futbolunun haritasını yeniden çizmeye çalışıyor. Earps ve Leon'un transferlerinin, bu ayın sonlarında resmi sözleşmelerin imzalanmasıyla sonuçlanması bekleniyor. Kulüp, WSL'nin köklü elit takımlarına meydan okumayı hedeflerken, bu transferler kalite açısından önemli bir sıçrama anlamına geliyor.
Kulüp ayrıca, 14 yılın ardından Barcelona'dan ayrıldığını yakın zamanda doğrulayan iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas'ı transfer etme çabalarını sürdürüyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Putellas'ın takıma katılması, kadın futbol tarihinin belki de en önemli transfer dönemini tamamlayacak.
- Getty Images Sport
WSL'de yaz aylarında büyük bir değişiklik yaşanacak
Earps'ın transferi, bu yaz lig genelinde yaşanan geniş çaplı kadro değişikliklerinin sadece bir parçası. Avustralya kaptanı Sam Kerr, Chelsea'den ayrılmasının ardından şu anda serbest oyuncu konumunda, Arsenal'den Katie McCabe ise Chelsea'ye katıldı. Manchester City'nin de İngiltere'nin forvet oyuncusu Beth Mead için yarışta önde olduğu düşünülüyor.
Earps transferine ek olarak, Arsenal de kendi hamlelerini yapıyor. Haberlere göre, kulüp Bayern Münih'ten orta saha gücü Georgia Stanway'i ve Barcelona'dan İspanyol savunma oyuncusu Ona Batlle'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.