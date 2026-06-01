Mary Earps İngiltere'ye geri dönüyor! Lionesses'in yıldızı, PSG'den ayrılması yaklaşırken London City Lionesses'e katılmayı kabul etti

BBC Sport'a göre, 33 yaşındaki kaleci, Manchester United'dan ayrılıp Fransa'nın başkentine transfer olduktan sadece iki yıl sonra Kadınlar Süper Ligi'ne geri dönmeye hazırlanıyor. İki kez FIFA Yılın En İyi Kalecisi seçilen Earps, PSG'de verimli bir dönem geçirdi; bu sezon Ligue 1'de 22 maça çıktı ve 12 maçta kalesini gole kapattı.

Fransa'daki bireysel başarısına rağmen, İngiltere'ye dönüp sahibi Michele Kang'ın liderliğindeki iddialı projeye katılmanın cazibesi belirleyici oldu. Lionesses'in Euro 2022 zaferinde ve ardından 2023 Dünya Kupası finaline yükselmesinde önemli rol oynayan Earps, kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden biri olmaya devam ediyor.