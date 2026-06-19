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Mary Earps geri dönüyor! Eski Manchester United kalecisi, PSG’den ayrılmasının ardından WSL kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı
Gündemdeki transfer tamamlandı
Hırslı başkent kulübü, iki kez FIFA Yılın En İyi Kalecisi ödülünü kazanan oyuncuyu bedelsiz transferle kadrosuna katarak sansasyonel bir transfer gerçekleştirdi. 1 Temmuz’da resmi olarak takıma katılan deneyimli kaleci, Manchester United’da geçirdiği tarihi beş yıllık dönemde Kadınlar FA Kupası’nı kazanması da dahil olmak üzere, üst düzey bir ulusal başarı geçmişine sahiptir. Onun takıma katılması, İngiliz birinci liginde kalıcı olarak elitler arasında yerini almak isteyen takıma eşsiz bir üst düzey deneyim katmaktadır.
- Getty Images Sport
Kaleci, en büyük başarıyı hedefliyor
Eski milli yıldız, kulübün uzun vadeli projesine ilişkin büyük bir coşku dile getirerek, kararının ardındaki temel itici güçler olarak ortak kurumsal değerleri ve iddialı bir ulusal vizyonu gösterdi. Earps şöyle konuştu: “Bu kulübe katılmaktan dolayı çok mutluyum ve bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Kulübün benim savunduğum değerlerle uyumlu olduğunu hissediyorum. İşe koyulmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.
"Kulübün değerleri, benim temsil etmek istediklerimi yansıtıyor ve kulüp, benim başarmak istediklerime ve oyunu olumlu yönde değiştirmek istediğime büyük bir tutkuyla yaklaşıyor. Tüm görüşmeler gerçekten olumluydu ve kulüple her konuştuğumda daha fazlasını duymak istedim.
"Yeni antrenman tesisi de dahil olmak üzere vizyon ve hedefler inanılmaz; bunların gelişmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, kulüp sahibimiz Michele (Kang) ve kulüpteki herkesin bu işe gerçekten tam anlamıyla odaklanmak istediğini gösteriyor. Mesele, bir iz bırakmak ve kısa sürede rekabetçi olmak istediğimizi söylemek."
Seçkin standartta sürüş tutkusu
Earps, ulusal düzeyde olağanüstü kişisel standartlarını sürdürme konusunda kararlılığını koruyor; takımın rekabetçi açıdan gelişimini ve kaleci arkadaşı Elene Lete ile birlikte teknik sınırlarını zorlama konusundaki heyecanını vurguluyor. Şöyle devam etti: “Elene (Lete) ve kaleci grubuyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Elene geçen sezon harika kurtarışlar ve müdahaleler yaptı. Umarım birbirimizden ilham alabilir, sıkı çalışabilir ve bundan keyif alabiliriz.
"Taraftarlara mesajım şu: Başlamaya ve birlikte güzel anılar yaratmaya gerçekten çok heyecanlıyım, hepinizin önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Oyuncuları, teknik ekibi, oyun stilini ve kulüp kültürünü tanımayı ve kulübün ortak hedeflerine ulaşmasına ve olabildiğince başarılı olmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi vermeye çalışmayı dört gözle bekliyorum.
"Futbola verecek daha çok şeyim olduğunu hissediyorum ve işte bu yüzden London City’yi seçtim. Kolay olmayacak, WSL son derece rekabetçi bir lig. Takım, ilk sezonunda orta sıralarda bitirerek 2025-26 sezonunda muhteşem bir performans sergiledi; şimdi ise sıralamada yükselmek ve mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmek için çalışmak gerekiyor.”
- Getty Images Sport
Yeni kampanya yeni bir zorluk getiriyor
Lionesses, 4 Eylül’de başlaması planlanan 2026-27 WSL sezonunun açılış maçı öncesinde doğrudan sezon öncesi antrenmanlarına geçecek. Geçen sezon 27 puanla orta sıralarda saygın bir altıncı sırada yer alan takım için, Earps’ı hızlı bir şekilde kadroya entegre etmek, son şampiyon Manchester City ile aradaki farkı kapatmak açısından hayati önem taşıyacak. Yıldız transfer, zorlu ilk iç saha maçları dizisi başlamadan önce savunma disiplinini aşılamak üzere acil bir teknik sınava girecek.