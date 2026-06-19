Mary Earps geri dönüyor! Eski Manchester United kalecisi, PSG’den ayrılmasının ardından WSL kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı

Eski milli yıldız, kulübün uzun vadeli projesine ilişkin büyük bir coşku dile getirerek, kararının ardındaki temel itici güçler olarak ortak kurumsal değerleri ve iddialı bir ulusal vizyonu gösterdi. Earps şöyle konuştu: “Bu kulübe katılmaktan dolayı çok mutluyum ve bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Kulübün benim savunduğum değerlerle uyumlu olduğunu hissediyorum. İşe koyulmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.

"Kulübün değerleri, benim temsil etmek istediklerimi yansıtıyor ve kulüp, benim başarmak istediklerime ve oyunu olumlu yönde değiştirmek istediğime büyük bir tutkuyla yaklaşıyor. Tüm görüşmeler gerçekten olumluydu ve kulüple her konuştuğumda daha fazlasını duymak istedim.

"Yeni antrenman tesisi de dahil olmak üzere vizyon ve hedefler inanılmaz; bunların gelişmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, kulüp sahibimiz Michele (Kang) ve kulüpteki herkesin bu işe gerçekten tam anlamıyla odaklanmak istediğini gösteriyor. Mesele, bir iz bırakmak ve kısa sürede rekabetçi olmak istediğimizi söylemek."