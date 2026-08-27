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Martinez Chelsea'de! Chelsea, Aston Villa ve Arjantin kalecisi için 7,5 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Chelsea, Martinez'i kadrosuna katmak için hızlı davrandı
The Athletic'e göre Chelsea, transfer döneminin son aşamalarında kararlı bir hamle yaparak Martinez için Aston Villa ile 7,5 milyon £ değerinde bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu, Stamford Bridge'de iki yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor; Batı Londra kulübü ayrıca anlaşmayı 12 ay daha uzatma opsiyonunu da elinde tutacak.
Bu hamle, Martinez'in Villa Park'taki geleceğine ilişkin ciddi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemin ardından geldi. Bu süreç, ağustos ayının başlarında Juventus'a önerilen transferin suya düşmesiyle başlamıştı. Başarısız olan bu transfer girişiminin ardından tecrübeli kaleci, kariyerindeki bir sonraki adımı güvence altına alacak bir çözüm arayan temsilcileri tarafından Chelsea'ye önerildi.
- AFP
Sanchez, açılış günündeki hatalarının ardından baskı altında
Martinez için harekete geçme kararı, Chelsea'nin Premier League'deki sezon açılış maçında mevcut bir numarası Robert Sanchez'in istikrarsız performansının ardından hız kazandı. Chelsea, Craven Cottage'ta Fulham'ı yenmeyi başarsa da Sanchez, takımına neredeyse puan kaybettirecek iki kritik hataya imza attı. Bu hatalar, teknik direktör Alonso'ya transfer dönemi kapanmadan önce kalede değişikliğe gidip gitmeyeceği yönünde sorular yöneltilmesine neden oldu.
Sanchez, 2023'te Brighton & Hove Albion'dan dikkat çeken transferinin ardından kulüpte geçirdiği dönemin büyük bölümünde ilk 11'in kalecisi oldu. Stamford Bridge'deki döneminde İspanyol file bekçisi, tüm kulvarlarda toplam 112 maça çıktı.
Villa, Arjantinli yıldız olmadan yaşamayı planlıyor
Aston Villa, uzun yıllardır takımda olan kalecisinin ayrılığı için Chelsea ile anlaşma sağlanmadan çok önce hazırlıklara başlamıştı. Martinez'in büyük olasılıkla ayrılacağı netleşince, Midlands ekibi hızlı davranarak Parma'dan Zion Suzuki'yi yeni bir numarası olması için kadrosuna kattı. Bu geçiş süreci, Martinez'in geleceği perde arkasında netleştirilirken Bodymoor Heath'te tek başına antrenman yapması anlamına geliyordu.
Fulham maçında Chelsea kulübesinde, Sanchez'in birinci yedeği olarak görev yapan 21 yaşındaki Belçikalı kaleci Mike Penders yer aldı. Penders, geçen sezon Strasbourg'da kiralık olarak geçirdiği etkileyici dönemin ardından Chelsea yönetiminin büyük beğenisini kazanmış durumda, ancak teknik ekip, genç kaleci profesyonel gelişimini sürdürürken kadronun en üst seviyede rekabet edebilmesi için Martinez gibi daha tecrübeli bir isme ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Villa Park'ta bir dönemin sonu
Martinez'in ayrılığı, oyuncunun Villa Park'taki son derece başarılı döneminin sonunu işaret ediyor. Eylül 2020'de Arsenal'den kulübe katılmasından bu yana 256 maça çıktı ve Premier League'in en iyi performans gösteren isimlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Unai Emery'nin ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantilemek için ligi dördüncü sırada tamamlarken ve Avrupa Ligi'ni kazanırken kilit isimlerden biri oldu.
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