The Athletic'e göre Chelsea, transfer döneminin son aşamalarında kararlı bir hamle yaparak Martinez için Aston Villa ile 7,5 milyon £ değerinde bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu, Stamford Bridge'de iki yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor; Batı Londra kulübü ayrıca anlaşmayı 12 ay daha uzatma opsiyonunu da elinde tutacak.

Bu hamle, Martinez'in Villa Park'taki geleceğine ilişkin ciddi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemin ardından geldi. Bu süreç, ağustos ayının başlarında Juventus'a önerilen transferin suya düşmesiyle başlamıştı. Başarısız olan bu transfer girişiminin ardından tecrübeli kaleci, kariyerindeki bir sonraki adımı güvence altına alacak bir çözüm arayan temsilcileri tarafından Chelsea'ye önerildi.