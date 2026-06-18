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Martínez: Arjantin, Suudi Arabistan’a yenildi… “Futbolun golcüsü” Ronaldo’yu değiştirmenin bir anlamı yok

R. Martinez
C. Ronaldo
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Suudi Arabistan
İspanya
Portekiz
Kongo - Kinşasa
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Arjantin
Cezayir
Suudi Arabistan

İspanyol teknik direktör, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yarattığı sürprizin ardından Portekiz ve Ronaldo’yu savundu

İspanyol teknik direktör Roberto Martínez, Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo’yu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla 1-1 biten hayal kırıklığı yaratan beraberliğin sorumlusu olarak göstermeyi reddetti. "Avrupa'nın Brezilya'sı" olarak adlandırılan takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında, takımın tarihi golcüsünü oyundan çıkarmak gibi bir düşüncenin maç sırasında söz konusu olmadığını vurguladı.

Maçta Ronaldo, büyük turnuvalardaki gol sıkıntısını sürdürdü; Dünya Kupası’nda üst üste beşinci, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nı da içeren büyük turnuvalarda ise üst üste onuncu maçında gol atamadı.

Ayrıca Suudi Al-Nassr yıldızı, Haziran 2021’den bu yana büyük turnuvalarda açık oyundan hiç gol atamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçta ise üç şut denemesi yapmasına rağmen kaleyi bulan hiçbir şut atamadı ve Dünya Kupası kariyerinde altıncı kez kaleyi hedef almadan maçı tamamladı.

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  • Ronaldo, kadrodan çıkarılması düşünülebilecek son oyuncu

    Ronaldo’nun hücumda etkili olmamasına rağmen maç boyunca sahada tutulmasının nedeni sorulduğunda, Martinez kararlı bir şekilde şöyle yanıt verdi: “Gol atmaya ihtiyaç duyulan bir maçta, dünya futbolunun en iyi golcüsünü sahadan çıkarmak mantıklı değil.”

    Ronaldo, 143 uluslararası golle Portekiz milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kabul ediliyor. Ayrıca kulüp ve milli takımda tüm turnuvalarda toplam 973 gol attı ve emekli olmadan önce 1000 gol barajına ulaşmayı hayal ediyor.

    41 yaşındaki Ronaldo, Arjantinli Lionel Messi’nin ardından tarihte 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında forma giyen ikinci oyuncu oldu.

    Portekiz kaptanı, 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atarak yeni bir tarihi başarıya imza atmayı umuyordu, ancak özellikle Messi’nin Cezayir kalesinde hat-trick yaptığı günün sadece bir gün sonra bu hedefine ulaşamadı.

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  • Erken gelen gol, Portekiz karşısında maçın gidişatını değiştirdi

    Martínez, takımının sorununun Ronaldo ile ilgili olmaktan çok, 6. dakikada João Neves’in attığı erken golün ardından yaşanan moral bozukluğundan kaynaklandığını düşündü.

    "ESPN" ağının aktardığına göre İspanyol teknik direktör, "Maça top hakimiyeti ve ceza sahasına giriş açısından mükemmel bir başlangıç yaptık. Genellikle erken bir gol atmak, devam etmek ve ikinci golü aramak için bir itici güç olur, ancak burada tam tersi oldu" dedi.

    "Golün ardından topu elimizde tutmaya daha fazla özen gösterdik ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne savunmasını yeniden düzenleme ve kontra ataklara yönelme fırsatı verdik. Başlangıçta kullandığımız hücum derinliğini ve boşlukları kaybettik, bu da rakibe büyük ölçüde yardımcı oldu" diye ekledi.

  • Kahramanlardan Alınacak Dersler

    Zorlu bir başlangıca rağmen Martínez, beraberliğin endişe gerektirmeyeceğini vurguladı ve turnuvaya kötü bir başlangıç yaptıktan sonra şampiyonluğa ulaşan milli takımların tarihsel örneklerini gösterdi.

    Martínez, “Dünya Kupası, bu tür olayların yaşandığı bir turnuva. Arjantin, 2022’de Suudi Arabistan’a yenildikten sonra turnuvayı kazandı; İspanya da 2010’da İsviçre’ye yenildikten sonra şampiyon oldu” dedi.

    Martínez sözlerine şöyle devam etti: “Sadece Dünya Kupası’ndaki ilk maçtan bahsediyoruz. Erken gelen golün ardından performansımız her şeyden çok duyguların etkisinde kaldı. Risk almayı, boşlukları aramayı ve sahanın son üçte birine ulaşmayı bıraktık. Bu, taktiksel veya teknik bir sorundan çok zihinsel bir sorundu.”

    Portekiz teknik direktörü, açıklamalarını bu maçtan çıkarılan derslerden yararlanılması gerektiğini vurgulayarak şu sözlerle tamamladı: “Bu, Dünya Kupası’nın doğasında var. Şimdi olanları değerlendirmeli ve bir sonraki maçtan önce düzeltmek için çalışmalıyız.”