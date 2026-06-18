İspanyol teknik direktör Roberto Martínez, Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo’yu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımıyla 1-1 biten hayal kırıklığı yaratan beraberliğin sorumlusu olarak göstermeyi reddetti. "Avrupa'nın Brezilya'sı" olarak adlandırılan takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında, takımın tarihi golcüsünü oyundan çıkarmak gibi bir düşüncenin maç sırasında söz konusu olmadığını vurguladı.

Maçta Ronaldo, büyük turnuvalardaki gol sıkıntısını sürdürdü; Dünya Kupası’nda üst üste beşinci, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nı da içeren büyük turnuvalarda ise üst üste onuncu maçında gol atamadı.

Ayrıca Suudi Al-Nassr yıldızı, Haziran 2021’den bu yana büyük turnuvalarda açık oyundan hiç gol atamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçta ise üç şut denemesi yapmasına rağmen kaleyi bulan hiçbir şut atamadı ve Dünya Kupası kariyerinde altıncı kez kaleyi hedef almadan maçı tamamladı.

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