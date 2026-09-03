Martinelli, Arsenal’daki gözden düşüşünün ardından 60 milyon sterlinlik Al-Hilal transferini tamamladı

Arsenal, Martinelli'nin Al-Hilal'e 60 milyon sterlini garanti eden bir anlaşmayla transferine onay verdi. 2019'da Ituano'dan Kuzey Londra'ya genç yaşta gelen 25 yaşındaki oyuncu, Riyad merkezli kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Anlaşmada ayrıca bir sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor ve bu sayede Arsenal, kanat oyuncusunun gelecekteki herhangi bir transferinden kâr elde edecek.

Bu transfer, oyuncu için büyük bir mali değişimi temsil ediyor; haberlere göre Orta Doğu'daki yeni maaşı, Premier League'de kazandığı haftalık 180.000 sterlinlik ücreti açık ara geride bırakıyor. Martinelli de yeni ortamına hızla uyum sağladı ve kulübün sosyal medya kanallarında yayımlanan tanıtım videosunda, "Mavi olmaktan gurur duyuyorum, Al-Hilal'in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.