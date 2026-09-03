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Martinelli, Arsenal’daki gözden düşüşünün ardından 60 milyon sterlinlik Al-Hilal transferini tamamladı
Brezilyalı yıldız için bir devrin sonu
Arsenal, Martinelli'nin Al-Hilal'e 60 milyon sterlini garanti eden bir anlaşmayla transferine onay verdi. 2019'da Ituano'dan Kuzey Londra'ya genç yaşta gelen 25 yaşındaki oyuncu, Riyad merkezli kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Anlaşmada ayrıca bir sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor ve bu sayede Arsenal, kanat oyuncusunun gelecekteki herhangi bir transferinden kâr elde edecek.
Bu transfer, oyuncu için büyük bir mali değişimi temsil ediyor; haberlere göre Orta Doğu'daki yeni maaşı, Premier League'de kazandığı haftalık 180.000 sterlinlik ücreti açık ara geride bırakıyor. Martinelli de yeni ortamına hızla uyum sağladı ve kulübün sosyal medya kanallarında yayımlanan tanıtım videosunda, "Mavi olmaktan gurur duyuyorum, Al-Hilal'in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
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Arteta şampiyonluk kazanan ismi gözden çıkardı
Geçen sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkıp 11 gol atarak Arsenal'ın 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen, Martinelli'nin durumu yaz aylarında hızla değişti. Mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kala, teknik direktör Arteta'nın Brezilyalı oyuncuya mevcut sezondaki taktik planlarında kendisine yer olmadığını bildirdiği öne sürüldü.
Bu kadar önemli bir ismin kenara çekilmesi, özellikle de Martinelli'nin uzun yıllara yayılan varlığı ve takımın gelişimine yaptığı tarihi katkı göz önüne alındığında, Arsenal taraftarı arasında tartışma yarattı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Arsenal formasıyla Premier League'de 191 maça çıktı, ancak geçen sezonki şampiyonluk yolculuğunda yalnızca 11 maça ilk 11'de başlamasının ardından etkisi azalmıştı. Arteta ise, kanat oyuncusunun Londra'daki sözleşmesini tamamlamayı seçmesi halinde kayda değer bir süre almasının zor olacağı yönündeki tutumunda kararlı kaldı.
Wright, Martinelli'ye yapılan müdahaleyi sorguladı
Martinelli'nin ayrılış şekli, kulüple özdeşleşmiş efsane isimlerin eleştirisini çekti; bunların başında da eski forvet Ian Wright geliyor. Sky Sports'a konuşan Wright, Brezilyalı oyuncunun A takım ortamından çıkarılış biçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Wright, kısa süre önceki bir yayında, "Martinelli'ye şu anda davranılma şekli beni gerçekten rahatsız ediyor" itirafında bulundu.
Martinelli'nin Suudi Arabistan'a gitme kararı, yazın başlarında Galatasaray'a katılma fırsatını reddetmesinin ardından geldi. Türk devi, Brezilyalı oyuncu için 38,9 milyon £ civarında bir teklif yapmıştı, ancak kanat oyuncusu kariyerinin bu aşamasında Süper Lig'e transfer olmaya sıcak bakmadı.
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Riyad'da yıldızlarla dolu bir kadro
Martinelli, şu anda Suudi Pro League puan durumunun zirvesinde Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'ı ile kıyasıya bir mücadele veren Al-Hilal'e katıldı. Simone Inzaghi yönetimindeki kulüp, hem yurt içi hem de kıtasal rekabete hükmedebilecek bir kadro kurarak transfer piyasasının en agresif harcama yapan ekiplerinden biri oldu.
Brezilyalı oyuncu, bu yaz Inzaghi'nin hücum hattına katılan tek yüksek profilli isim değil. Martinelli, Aston Villa'dan 51 milyon £ karşılığında ayrılan İngiliz golcü Ollie Watkins ile Riyad'da takım arkadaşı olacak. Al-Hilal ayrıca, West Ham'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i de kadrosuna kattı ve Hammers'ın İngiliz üst liginden düşmesinin ardından hücum seçeneklerini daha da güçlendirdi.
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