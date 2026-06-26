Martina: "Spor salonu için 50 milyon harcamak delilik, ama Svilar için değil"

Eski kaleci ve Gianluigi Buffon’un da menajeri olan Silvano Martina, Tuttosport’a verdiği röportajda kaleciler ve transfer piyasasında yeni bir kaleci arayışında olan Juventus hakkında konuştu.





SVILAR HAKKINDA

"Svilar çok üst düzey bir kaleci. Öyle ki, Roma'dan ayrılabileceğinden hiç bahsedilemeyeceğini düşünüyordum: Bütçe gereklilikleri bir yana, böyle bir oyuncuyu kaybetmek, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen bir takım için büyük bir risk. O çok güçlü, gerçekten çok güçlü; performans açısından sezonun en iyisiydi. Juve için mevcut kaleci kadrosuna kıyasla önemli bir kalite artışı anlamına gelir: bence bu yadsınamaz. Dibu Martinez ve Alisson da bana göre Juve seviyesinde. Bu üç kaleciyle, şimdilik kesinlikle yanlış bir hamle yapmazsınız. Ama tekrar ediyorum: Roma, yüksek bir bedel karşılığında bile olsa Svilar’ı gönderirse şaşırırım. O, Gasperini için çok önemli bir oyuncu.”





Roma, Svilar’ın değerini en az 50 milyon olarak belirlemiş. Çok mu fazla?

“Günümüz futbolunda hepimiz çıldırdık. Inter’in Palestra konusunda yapmak üzere olduğu çılgınlığı düşünüyorum: O harika bir gelecek vaadi, ama Serie A’da sadece bir sezon geçirdikten sonra tek bir oyuncu için 50 milyon harcamak mümkün değil. En azından bir İtalyan kulübü için. İşte, onu Svilar ile karşılaştırmam gerekirse, en azından büyük bir takımda önemli sezonlar geçirmiş olan ikincisini almak daha mantıklı olur.”



