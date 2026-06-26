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cm grafica svilar roma 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Martina: "Spor salonu için 50 milyon harcamak delilik, ama Svilar için değil"

Juventus

Eski kaleci, Juventus’un kaleci pozisyonu için hedeflerinden bahsediyor

Eski kaleci ve Gianluigi Buffon’un da menajeri olan Silvano Martina, Tuttosport’a verdiği röportajda kaleciler ve transfer piyasasında yeni bir kaleci arayışında olan Juventus hakkında konuştu.


SVILAR HAKKINDA

"Svilar çok üst düzey bir kaleci. Öyle ki, Roma'dan ayrılabileceğinden hiç bahsedilemeyeceğini düşünüyordum: Bütçe gereklilikleri bir yana, böyle bir oyuncuyu kaybetmek, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen bir takım için büyük bir risk. O çok güçlü, gerçekten çok güçlü; performans açısından sezonun en iyisiydi. Juve için mevcut kaleci kadrosuna kıyasla önemli bir kalite artışı anlamına gelir: bence bu yadsınamaz. Dibu Martinez ve Alisson da bana göre Juve seviyesinde. Bu üç kaleciyle, şimdilik kesinlikle yanlış bir hamle yapmazsınız. Ama tekrar ediyorum: Roma, yüksek bir bedel karşılığında bile olsa Svilar’ı gönderirse şaşırırım. O, Gasperini için çok önemli bir oyuncu.”


Roma, Svilar’ın değerini en az 50 milyon olarak belirlemiş. Çok mu fazla?

“Günümüz futbolunda hepimiz çıldırdık. Inter’in Palestra konusunda yapmak üzere olduğu çılgınlığı düşünüyorum: O harika bir gelecek vaadi, ama Serie A’da sadece bir sezon geçirdikten sonra tek bir oyuncu için 50 milyon harcamak mümkün değil. En azından bir İtalyan kulübü için. İşte, onu Svilar ile karşılaştırmam gerekirse, en azından büyük bir takımda önemli sezonlar geçirmiş olan ikincisini almak daha mantıklı olur.”


  • DIBU MARTINEZ

    "Teknik açıdan Dibu Martinez konusunda hiç şüphem yok: Juventus seviyesinde iki yıl geçirebilir. Torino’da elbette geleceğin kalecisini aramaya odaklanmaları gerektiği açık, ama belki de Daffara’da gelecekte ilk 11’de yer alabilecek bir potansiyel görürler."





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  • PERIN VE DI GREGORIO

    "Juve, Şampiyonlar Ligi’ne katılamadıysa, bunun sebebi kesinlikle Di Gregorio ya da Perin değildir. Takım iyi işleyemiyorsa, kaleci de bundan etkilenir; bu kaçınılmazdır. Üstelik garip bir sezondu. Dürüst olmak gerekirse, bu pozisyona büyük bir yatırım yapmadan önce iki kez düşünürdüm: Onları kadroda tutardım; Bianconeri’nin önlerinde çok daha büyük sorunlar var."

  • VICARIO

    "Şöyle ki: Vicario çok iyi bir kaleci, ancak kadroyu daha iyi hale getirmez. Juve, ancak Svilar, Dibu Martinez veya Alisson’a yatırım yapmaya karar verirse büyük bir gelişme kaydedebilir. Bianconeri ile adı anılan diğer tüm isimler arasında, dürüst olmak gerekirse, Di Gregorio ve Perin’den açıkça üstün birini göremiyorum."