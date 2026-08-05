Eski Manchester United ve Arsenal savunmacısı Silvestre, Guimaraes'in Kuzey Londra'ya transfer olmayı seçeceğini savundu. Brezilyalı milli oyuncu, bu yaz Newcastle'dan yüksek profilli bir ayrılıkla anılmayı sürdürüyor. Arsenal'in ilk teklifi Newcastle tarafından reddedildi, ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Arteta, transfer döneminin kapanışından önce orta saha seçeneklerini güçlendirmekte kararlı. Silvestre, Arsenal'in Guimaraes için United'dan çok daha uygun bir tercih olduğunu düşünüyor. Orta sahanın, Brezilya Milli Takımı'ndaki önemli konumunu koruyabilmesi için düzenli olarak ilk 11'de başlaması gerektiğini vurguladı.