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'Martin Zubimendi bunu yapamaz' - Mikael Silvestre, Arsenal'a Bruno Guimaraes'i transfer etmesi çağrısında bulundu
Silvestre, Guimaraes'in Arsenal'a transferini destekliyor
Eski Manchester United ve Arsenal savunmacısı Silvestre, Guimaraes'in Kuzey Londra'ya transfer olmayı seçeceğini savundu. Brezilyalı milli oyuncu, bu yaz Newcastle'dan yüksek profilli bir ayrılıkla anılmayı sürdürüyor. Arsenal'in ilk teklifi Newcastle tarafından reddedildi, ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.
Arteta, transfer döneminin kapanışından önce orta saha seçeneklerini güçlendirmekte kararlı. Silvestre, Arsenal'in Guimaraes için United'dan çok daha uygun bir tercih olduğunu düşünüyor. Orta sahanın, Brezilya Milli Takımı'ndaki önemli konumunu koruyabilmesi için düzenli olarak ilk 11'de başlaması gerektiğini vurguladı.
- Getty
Guimaraes, Zubimendi'den daha fazlasını sunuyor
Grosvenor Sport'a konuşan Silvestre, Guimaraes'in Arteta'nın takımını Zubimendi gibi mevcut seçeneklerin ötesine taşıyabileceğini belirtti. İspanyol orta saha oyuncusu, forma rekabetinin kızıştığı geçen sezon zaman zaman yedek kulübesinde kaldı.
"Martin Zubimendi'nin geçen sezon yedek kulübesinde kaldığını görmek garipti," diyen Silvestre sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence iyi performansları vardı ama bazı düşüşler yaşadı, ardından Myles Lewis-Skelly koşularıyla hatları aşarak oyununda o ekstra katmana sahip olduğunu gösterdi. Zubimendi bunu yapamaz. O, farklı türde bir oyuncu.
"Bruno Guimaraes ise ikisini de yapabilir. Biraz daha agresif, ya da en azından Zubimendi'den daha agresif, ve unvanını savunmak için onun gibi karakterlere ihtiyacınız olacak. Şampiyonlar Ligi finaline yeniden ulaşmak ve unvanınızı savunmak istiyorsanız, kadro derinliğine ihtiyacınız var ve Arsenal'in Bruno Guimaraes'i kadrosuna katması çok mantıklı olur."
United orta sahası zaten oldukça zengin seçeneklere sahip
Silvestre, United'ın Newcastle yıldızı için bir hamle yapacağı fikrini de reddetti. Kırmızı Şeytanlar'ın son transfer dönemlerinde orta saha hattını zaten yeterince güçlendirdiğine dikkat çekti.
"Manchester United'ın, Kobbie Mainoo ile birlikte oynamaları için Youri Tielemans ve Andrey Santos'u transfer ettikten sonra Bruno Guimaraes gibi bir üst düzey orta saha oyuncusuna daha ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum" diye ekledi.
"Bruno Guimaraes her zaman ilk 11'de başlamak isteyecektir. Brezilya milli takımı için ilk 11'de oynuyorsanız kulübünüzde de ilk 11'de oynamanız gerekir, bu yüzden Arsenal'ın onun için daha uygun bir tercih olacağını düşünüyorum."
- Getty
Reddedilen teklifin ardından görüşmeler sürüyor
Transfer dönemi son aşamalarına girerken Arsenal ile Newcastle görüşmelerini sürdürüyor. Arsenal şu anda kilit oyun kurucu için iyileştirilmiş ikinci bir teklifle yeniden dönüp dönmemeyi değerlendiriyor. Olası yeni teklif, 28 yaşındaki oyuncu için Newcastle'ın nihai değerlemesine büyük ölçüde bağlı olacak. Arteta mevcut kadrosuna tam güven duysa da, Guimaraes'i kadroya katmak piyasa kapanmadan önce açık bir öncelik olmaya devam ediyor.
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