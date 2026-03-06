Martin Odegaard ve Ethan Nwaneri, Arsenal'in yıldız oyuncusunu elden çıkarmak zorunda olduğu için satmayı düşündüğü sekiz isim arasında yer alıyor

Londra'nın devleri, yeni yeteneklere 268 milyon sterlinlik bir yatırım yapma gerçeğiyle boğuşuyor. Bu agresif transfer politikası, Mikel Arteta'nın takımını Premier Lig'in zirvesine taşısa da, kulübü Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) konusunda zor bir durumda bıraktı. The Telegraph'a göre, iç tartışmalarda, uzun vadeli uyumluluğu sağlamak için en az bir önemli ilk takım oyuncusunun ayrılması gerektiği belirlendi.

Şaşırtıcı bir şekilde, kulüp kaptanı Martin Odegaard da feda edilebilecekler arasında. Kulüpte geçirdiği beş yılın ardından piyasa değeri şu anda düşük olan Norveçli oyuncu için alınacak herhangi bir önemli transfer ücreti, muhasebe açısından büyük bir kâr anlamına gelecektir. Bu hamle bir kumar olacaktır, ancak sözleşmesinin sadece iki yılı kaldığı için yönetim kurulu, finansal rahatlamayı onun sahadaki önemi ile karşılaştırarak değerlendiriyor.