Getty/GOAL
Çeviri:
Martin Odegaard ve Ethan Nwaneri, Arsenal'in yıldız oyuncusunu elden çıkarmak zorunda olduğu için satmayı düşündüğü sekiz isim arasında yer alıyor
Gunners finansal dengeyi sağlamaya çalışıyor
Londra'nın devleri, yeni yeteneklere 268 milyon sterlinlik bir yatırım yapma gerçeğiyle boğuşuyor. Bu agresif transfer politikası, Mikel Arteta'nın takımını Premier Lig'in zirvesine taşısa da, kulübü Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) konusunda zor bir durumda bıraktı. The Telegraph'a göre, iç tartışmalarda, uzun vadeli uyumluluğu sağlamak için en az bir önemli ilk takım oyuncusunun ayrılması gerektiği belirlendi.
Şaşırtıcı bir şekilde, kulüp kaptanı Martin Odegaard da feda edilebilecekler arasında. Kulüpte geçirdiği beş yılın ardından piyasa değeri şu anda düşük olan Norveçli oyuncu için alınacak herhangi bir önemli transfer ücreti, muhasebe açısından büyük bir kâr anlamına gelecektir. Bu hamle bir kumar olacaktır, ancak sözleşmesinin sadece iki yılı kaldığı için yönetim kurulu, finansal rahatlamayı onun sahadaki önemi ile karşılaştırarak değerlendiriyor.
- AFP
İşe alım kampanyasının ardından finansal baskı artıyor
Satışların gerekliliği, pazardaki dönüşümcü ancak pahalı bir dönemden kaynaklanıyor. Arsenal, Eberechi Eze'yi 67,5 milyon sterlin, Viktor Gyokeres'i 63,7 milyon sterlin ve Martin Zubimendi'yi 56 milyon sterlin karşılığında transfer etmek için büyük harcamalar yaptı. Ayrıca kulüp, Bayer Leverkusen'den başarılı bir şekilde kiralanan Piero Hincapie ile 45 milyon sterlinlik kalıcı bir anlaşma yapmaya kararlı.
Gelirler 690,3 milyon sterline sıçrasa da, şişirilmiş maaş giderleri "dengeyi sağlamak için satış" mantrasının artık bir öncelik olduğu anlamına geliyor. Spor direktörü Andrea Berta, kulübün başarılı bir satış modeli uygulayabileceğini kanıtlamak zorunda. 2019'da sadece 7 milyon sterline transfer edilen Gabriel Martinelli ve Ben White gibi yüksek değerli oyuncular, önemli bir yatırım getirisi sağlayabilecek potansiyel adaylar olarak izleniyor.
Akademi mezunları kesim tahtasında
Yerli yetenekler Ethan Nwaneri ve Myles Lewis-Skelly de PSR amaçları için "saf kâr" sağladıkları için takımdan ayrılmaları düşünülüyor. Nwaneri, Marsilya'ya kiralandığı süre boyunca ilk 11'de düzenli olarak yer bulmakta zorlandı, Lewis-Skelly ise sol bek pozisyonunda üçüncü sırada kaldı.
Genç oyuncuları elden çıkarma kararı riskli bir spor stratejisi, ancak geçen yılki harcamaları telafi etme ihtiyacı, yerel yetenekleri tutma arzusundan daha ağır basabilir. Bu mantık, Gabriel Jesus ve Leandro Trossard'ın sözleşmelerinin son 12 ayına gireceği üst düzey forvet hattına da uzanıyor ve kulübü ya sözleşmelerin uzatılmasını kabul etmeye ya da şimdi nakit paraya çevirmeye zorluyor.
- Getty Images Sport
Ligin liderleri için kritik karşılaşma
Yönetim, kulislerde finansal durumunu istikrara kavuşturmak için çalışırken, sahada Premier Lig tablosunun zirvesindeki konumunu korumak için çabalamaya devam edecek. Arsenal, 22 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanmak için, bir maç eksiği olan Manchester City'nin 7 puan önünde yer alıyor.
Arteta'nın takımı, Cumartesi günü FA Cup'ın beşinci turunda Mansfield Town ile karşılaşacak, ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.
Reklam