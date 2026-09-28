Norveç ile Portekiz arasındaki Uluslar Ligi karşılaşmasına, maçın son anlarında yaşanan bir gerginlik damga vurdu. Odegaard, topu çıkardıktan çok sonra Silva'nın sert müdahalesine maruz kaldı. Mücadelenin niteliği nedeniyle açıkça rahatsız olan Arsenal kaptanı, maç sonrası yorumlarında olayı değerlendirirken sözünü sakınmadı. Olay, Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasına rağmen Norveç'in kıl payı mağlup olduğu Ullevaal Stadyumu'nda yaşandı.

Son düdüğün ardından TV2'ye konuşan Odegaard, rakibinin davranışları hakkındaki hislerini açıkça dile getirdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, olağan karma bölge röportajlarından kaçınırken ayağını sürüdüğü ve belirgin şekilde aksadığı görüldü. Odegaard, "Bunun futbol sahasında yeri yok. İnsanların böyle davranması utanç verici. Bu, onun açısından tam bir beyin sisi. Ben topu çoktan oynadıktan çok sonra gelip beni yere indiriyor. Ne yaptığını anlamıyorum" dedi.