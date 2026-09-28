Getty Images Sport
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Martin Odegaard, Norveç'in Portekiz'e yenildiği maçta Bernardo Silva'nın yaptığı 'kirli' geç müdahaleye öfkelendi
Odegaard, Silva'nın “kirli” müdahalesini sert sözlerle eleştirdi
Norveç ile Portekiz arasındaki Uluslar Ligi karşılaşmasına, maçın son anlarında yaşanan bir gerginlik damga vurdu. Odegaard, topu çıkardıktan çok sonra Silva'nın sert müdahalesine maruz kaldı. Mücadelenin niteliği nedeniyle açıkça rahatsız olan Arsenal kaptanı, maç sonrası yorumlarında olayı değerlendirirken sözünü sakınmadı. Olay, Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasına rağmen Norveç'in kıl payı mağlup olduğu Ullevaal Stadyumu'nda yaşandı.
Son düdüğün ardından TV2'ye konuşan Odegaard, rakibinin davranışları hakkındaki hislerini açıkça dile getirdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, olağan karma bölge röportajlarından kaçınırken ayağını sürüdüğü ve belirgin şekilde aksadığı görüldü. Odegaard, "Bunun futbol sahasında yeri yok. İnsanların böyle davranması utanç verici. Bu, onun açısından tam bir beyin sisi. Ben topu çoktan oynadıktan çok sonra gelip beni yere indiriyor. Ne yaptığını anlamıyorum" dedi.
- Getty Images Sport
Özür dilemedi
Odegaard, Silva'nın ne yapmaya çalıştığından emin olmadığını kabul ederek, bu tür davranışların futbol sahasında yeri olmadığını vurguladı. Odegaard, yaşanan olay nedeniyle hayal kırıklığını dile getirip bunu üzücü olarak nitelendirirken, bir yandan da bunu oyunun bir gerçeği olarak kabullense de durum hâlâ çözüme kavuşmuş değil. En dikkat çekici nokta ise, Odegaard'ın Silva'nın olayın ardından özür dilemek ya da arayı düzeltmek için hiçbir girişimde bulunmadığını doğrulaması oldu.
"Bunu ona sormalısınız. Ne yaptığını bilmiyorum. Bunun futbol sahasında yeri yok. İnsanların bunu yapması üzücü ama hayat böyle," dedi Odegaard.
Portekiz kampı meydan okumayı sürdürüyor
Norveç ekibi, müdahaleyi kınama konusunda ortak bir tavır sergilerken, Portekiz cephesi olaya belirgin şekilde farklı yaklaştı. Silva, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaşananları küçümsedi ve bu kadar sürtüşmeye yol açan müdahale için pek de pişmanlık göstermedi. Silva, Nettavisen'e, "Hangi müdahale? Bu futbol, dostum" dedi.
Golü atan Goncalo Ramos da çarpışmanın ciddiyetini küçümsedi ve takım arkadaşının, fizikselliğin olağan olduğu yönündeki görüşüne katıldı. Ramos, "Her maçta olan türden bir şey. Oyunun bir parçası" ifadelerini kullandı.
- AFP
Ayak bileği hasarıyla ilgili endişeler artıyor
Norveç için şu anki en büyük endişe, Odegaard'ın ayak bileğindeki hasarın boyutu. Kaptan, Norveç beraberlik golünü ararken maçın son bölümündeki bir kornerde görev alamadı; bunun yerine takım arkadaşları ileri çıkarken santra noktasında hareketsiz kaldı. Teknik direktör Staale Solbakken şimdi, Galler'e karşı oynanacak yaklaşan maçlarda ve Portekiz'e karşı rövanşta kaptanından yoksun kalma ihtimaliyle karşı karşıya. Odegaard da sakatlığın gece boyunca nasıl tepki vereceği konusunda endişeli olduğunu kabul etti. Uzun süre sahalardan uzak kalmaktan korkup korkmadığı sorulduğunda ise şöyle dedi: "Umarım öyle olmaz ama orada ayak bileğime bir darbe aldım, bu yüzden muhtemelen bu gece iyi olmayacak."
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