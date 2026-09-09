Hücumdaki üstünlüklerine rağmen bu, konuk ekip adına tamamen rahat bir akşam olmadı. Arsenal savunmasının, tehlikeli bir Napoli takımının yarattığı birkaç ciddi tehlikeyi savuşturabilmek için dikkatini bir an bile kaybetmemesi gerekti.

Yürekleri ağza getiren anların en büyüğü, David Raya'nın uzak mesafeden gelen bir şutu sektirmesiyle yaşandı. Bu vuruş Kevin de Bruyne'den geldi, ancak Arsenal kalecisi kalıcı bir utanç yaşamaktan kurtuldu.

Ben White üstün savunma içgüdülerini ortaya koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Bek oyuncusu, Napoli hamle yapamadan önce boşta kalan topu güvenli bölgeye göndererek ev sahibi takımın hücumcularından daha çabuk reaksiyon verdi.