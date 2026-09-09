Getty Images Sport
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Martin Odegaard, Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nde attığı geç goldeki harika vuruşla fırsatları cömertçe harcayan Arsenal'ı kurtardı
Ødegaard, savurgan Arsenal'ı kurtardı
Odegaard, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi serüvenine Napoli karşısında alınan zorlu galibiyette takımını kurtaran isim oldu. Arsenal kaptanı, Napoli'de sergilediği sihirli anla Mikel Arteta'nın ekibinin maçın başındaki gol fırsatlarını harcamasının en ağır bedelini ödemesini engelledi.
Norveçli orta saha oyuncusu, ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla topu ağlara gönderdi ve İtalya'daki 1.500 deplasman taraftarı arasında büyük sevinç yarattı. Bu, Arsenal'ın geçen sezonki finalde yaşadığı yıkımın ardından Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonundaki ilk maçında kritik bir müdahale oldu. Odegaard'ın belirleyici golü, bireysel olarak ne kadar olağanüstü bir formda olduğunu da ortaya koydu. Etkili oyun kurucu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sadece beş maçta dört gole ulaştı; bu sayı Community Shield'daki golünü de kapsıyor.
- AFP
Arsenal kaçan fırsatlara hayıflandı
Kaptanlarının zamanında gelen müdahalesinden önce Arsenal, Partenopei karşısında son derece can sıkıcı bir beraberliğe mahkum görünüyordu. Premier League devi oyuna hakim oldu ancak maçın daha önceki bölümünde kilidi açabilecek üç net fırsatı değerlendiremedi.
Mikel Merino, ilk yarının ortalarında çok önemli bir fırsat yakaladı. Ocak ayından bu yana kulübü adına ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan İspanya milli oyuncusu, topu yalnızca Napoli kalecisi Alex Meret'in kollarına doğru kafayla gönderebildi.
İsraf devam etti; son bölgede genellikle bu kadar güvenilir olan Bukayo Saka, oldukça umut vadeden bir vuruşu üstten auta gönderdi. Ardından savunmacı Piero Hincapie de fırsatları harcayanlar listesine katıldı ve altı pas içinden yaptığı yakın mesafeli vuruşu kötü bir şekilde üstten auta yolladı.
Savunmadaki direnç sonucu getirdi
Hücumdaki üstünlüklerine rağmen bu, konuk ekip adına tamamen rahat bir akşam olmadı. Arsenal savunmasının, tehlikeli bir Napoli takımının yarattığı birkaç ciddi tehlikeyi savuşturabilmek için dikkatini bir an bile kaybetmemesi gerekti.
Yürekleri ağza getiren anların en büyüğü, David Raya'nın uzak mesafeden gelen bir şutu sektirmesiyle yaşandı. Bu vuruş Kevin de Bruyne'den geldi, ancak Arsenal kalecisi kalıcı bir utanç yaşamaktan kurtuldu.
Ben White üstün savunma içgüdülerini ortaya koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Bek oyuncusu, Napoli hamle yapamadan önce boşta kalan topu güvenli bölgeye göndererek ev sahibi takımın hücumcularından daha çabuk reaksiyon verdi.
- Getty Images Sport
Avrupa zaferinin peşinde
Potansiyel olarak zorlu bir deplasman maçını başarıyla geçen Arsenal, kıtasal serüvenine kritik üç puanla başladığı için rahat bir nefes alacaktır. Bu dirençli galibiyet, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının geri kalanında ilerlerken takım için ideal bir temel sağlıyor.
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