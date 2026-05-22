Odegaard’ın istatistikleri 2025-26 sezonunda pek dikkat çekmese de, bu alanda öne çıkan başka isimler de var. Leandro Trossard, Arsenal için değerli bir varlık olduğunu kanıtladı. Mevcut piyasa değerlerini saha performansıyla karşılaştıran Bally Bet'in yaptığı bir araştırmaya göre, Trossard'ın 12 gol katkısının her birinin "değeri" yaklaşık 1.450.000 sterlin olarak hesaplandı ve bu da onu Premier Lig'in "paranın karşılığını veren" oyuncular sıralamasında altıncı sıraya yerleştirdi.

Arsenal, kaptanının 22 yıl sonra ilk kez üst düzey bir şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanırken, çok da uzak olmayan bir gelecekte bu sıralamada tekrar yükselmesini umuyor. Odegaard, mütevazı başlangıcından bu yana uzun bir yol kat etti. Riise, özellikle Real Madrid'de zorlu dönemleri atlatmak için çaba gösteren vatandaşı için ne kadar övgü hak ettiğini şöyle ekledi: “Gençken yaptığı seçimi eleştirmeyeceğim çünkü o zaman doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı.

“Ama kiralık olarak gittiğinde gerçekten doğru seçimi yaptı. Gittiği kulüp doğru kulüptü. Bir adım attı, sahada süre aldı. Bence Sociedad'dayken inanılmazdı, sonra da Arsenal'e gitti. Bence Arsenal için harika bir oyuncu oldu.

“İnsanların onu eleştirdiği tek şey, herkesin maçı domine etmesini beklediği kişi olması. Eğer maçı domine edemezse, insanlar ‘Ah, berbat’ diye düşünüyor. Ama burada Premier Lig’den bahsediyoruz ve onun gibi bir oyun stiline sahip bir oyuncunun her maçı domine etmesini bekleyemezsiniz. Anlamanız gerekir ki, bazı maçlarda ona adam adama markaj yapılıyor ve bu da diğer oyuncuların iş yapması için alan açıyor. Bu yüzden bazen sonuçların ötesine bakmak gerekir.

“Ama bence Odegaard inanılmaz ve muhteşem bir performans sergiliyor. Eskiden topu hep geriye, yana, geriye, yana oynadığı için biraz sıkıcı olduğu yönünde eleştiriler alıyordu. Şimdi ise topu alıyor, savunmacılara ve orta saha oyuncularına karşı oynuyor, ileriye çıkıyor, bağlantı kuruyor, paslaşmalar yapıyor, topu topukla oynuyor, gol atıyor ve ceza sahasında gol fırsatları yaratıyor. Artık Arsenal için çok önemli bir oyuncu.”