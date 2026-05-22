Getty
Çeviri:
Martin Odegaard’ı eleştirenler, eski Premier Lig ve Norveç milli takım yıldızını ‘şok ve şaşkın’ bırakırken, Arsenal kaptanı ‘sıkıcı’dan ‘muhteşem’e dönüştü
Odegaard, 2021 yılında ilk kez Arsenal'e katıldı
Odegaard, Ocak 2021’de Arsenal’e katıldığından beri bu durumdaydı. O dönemde, La Liga’nın devlerinden Real Madrid’de A takımda forma şansı bulması imkânsız görünüyordu. Premier Lig’de mücadele etme fırsatı, büyük bir heyecanla karşılandı.
O zamanlar, 15 yaşında dünya çapında manşetlere taşınan şüphesiz potansiyeli henüz tam olarak ortaya çıkmamış olan bu yaratıcı orta saha oyuncusundan ne beklenebileceğini çok az kişi biliyordu. Ancak, onun kalitesi ve orta sahada topu akıllıca kullanma yeteneği konusunda hiç şüphe yoktu.
Arsenal, birkaç ay içinde kalıcı bir transferi gerçekleştirmek için yeterli izlenim edindi ve o andan itibaren geriye dönüp bakmadı. Odegaard, kaptanlık pazubandını takarken, Gunners formasıyla 230 maçın üzerine çıktı.
Arsenal'deki ilk iki tam sezonunda çift haneli gol rakamlarına ulaşan Odegaard'ın bu rakamları son zamanlarda düşüşe geçti ve bu sezon sadece bir kez gol atabildi. Sakatlık sorunları 27 yaşındaki oyuncuyu zaman zaman geride bıraktı ve bu da takımın başarısına katkısı konusunda kaçınılmaz soruların ortaya çıkmasına neden oldu.
- Getty
Odegaard'a yöneltilen eleştiriler neden Norveçli takım arkadaşını şaşkına çevirdi?
Riise, bu tür tartışmaların hiç yaşanmış olmasına hayret ediyor. Eski Premier Lig yıldızı ve Norveç milli takım oyuncusu, Bally Bet ile yaptığı röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Kendi taraftarlarından bu kadar çok eleştiri almasına şok oldum ve şaşırdım. Onu sahaya çıktığını gördüğünüzde, evet, bazı sorunları var, herkesin olduğu gibi, ama sahada olduğunda Arsenal’in yaptığı her şeyi o yaratıyor. West Ham maçında oyuna girdiğinde, enerjisi, liderliği, hareketleri, pasları ve görüşüyle maçı tamamen değiştirdi.
“Arsenal taraftarlarından aldığı eleştirilere inanamıyorum. TikTok'a baktığımda, tüm bu Arsenal taraftarları onu adeta parçalıyor. Buna inanamıyorum çünkü geçirdiği onca sakatlığa rağmen, hala formda ve her zamanki gibi keskin bir şekilde geri dönüyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Kulüp için kazanmak istiyor. West Ham'a karşı kazandıklarında ve Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktıklarında bunun onun için ne anlama geldiğini görüyorsunuz. Oyuncuların onun ne kadar önemli olduğundan bahsettiğini görüyorsunuz.
“Ve taraftarlar onun saha dışında yaptıklarını görmüyor. Sahaya çıktığında, oynadığında, takım için tüm maçı yönlendirmeye çalışıyor. Evet, bazen başaramıyor, ama ben sadece hayranım. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal için çok önemli olacak. Ve tabii ki Dünya Kupası'nda Norveç için de. İnanılmaz bir oyuncu. Evet, sakatlandı, ama geri döndüğünde hemen çok formda ve zinde görünüyor. Harika bir oyuncu.”
Odegaard, Madrid'de zorlu bir dönem geçirdikten sonra Londra'da başarılı bir performans sergiledi
Odegaard’ın istatistikleri 2025-26 sezonunda pek dikkat çekmese de, bu alanda öne çıkan başka isimler de var. Leandro Trossard, Arsenal için değerli bir varlık olduğunu kanıtladı. Mevcut piyasa değerlerini saha performansıyla karşılaştıran Bally Bet'in yaptığı bir araştırmaya göre, Trossard'ın 12 gol katkısının her birinin "değeri" yaklaşık 1.450.000 sterlin olarak hesaplandı ve bu da onu Premier Lig'in "paranın karşılığını veren" oyuncular sıralamasında altıncı sıraya yerleştirdi.
Arsenal, kaptanının 22 yıl sonra ilk kez üst düzey bir şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanırken, çok da uzak olmayan bir gelecekte bu sıralamada tekrar yükselmesini umuyor. Odegaard, mütevazı başlangıcından bu yana uzun bir yol kat etti. Riise, özellikle Real Madrid'de zorlu dönemleri atlatmak için çaba gösteren vatandaşı için ne kadar övgü hak ettiğini şöyle ekledi: “Gençken yaptığı seçimi eleştirmeyeceğim çünkü o zaman doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı.
“Ama kiralık olarak gittiğinde gerçekten doğru seçimi yaptı. Gittiği kulüp doğru kulüptü. Bir adım attı, sahada süre aldı. Bence Sociedad'dayken inanılmazdı, sonra da Arsenal'e gitti. Bence Arsenal için harika bir oyuncu oldu.
“İnsanların onu eleştirdiği tek şey, herkesin maçı domine etmesini beklediği kişi olması. Eğer maçı domine edemezse, insanlar ‘Ah, berbat’ diye düşünüyor. Ama burada Premier Lig’den bahsediyoruz ve onun gibi bir oyun stiline sahip bir oyuncunun her maçı domine etmesini bekleyemezsiniz. Anlamanız gerekir ki, bazı maçlarda ona adam adama markaj yapılıyor ve bu da diğer oyuncuların iş yapması için alan açıyor. Bu yüzden bazen sonuçların ötesine bakmak gerekir.
“Ama bence Odegaard inanılmaz ve muhteşem bir performans sergiliyor. Eskiden topu hep geriye, yana, geriye, yana oynadığı için biraz sıkıcı olduğu yönünde eleştiriler alıyordu. Şimdi ise topu alıyor, savunmacılara ve orta saha oyuncularına karşı oynuyor, ileriye çıkıyor, bağlantı kuruyor, paslaşmalar yapıyor, topu topukla oynuyor, gol atıyor ve ceza sahasında gol fırsatları yaratıyor. Artık Arsenal için çok önemli bir oyuncu.”
- Getty
Odegaard, Arsenal kaptanı olarak Premier Lig kupasını kaldırmaya hazırlanıyor
Arsenal, Pazar günü Crystal Palace deplasmanıyla lig maçlarını tamamladıktan sonra Odegaard, Premier Lig kupasını eline alacak. O, 2004 yılında “Invincibles” takımının kaptanı Patrick Vieira’dan bu yana bu kupayı kaldıran ilk isim olacak.
Gunners, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa'nın hükümdarları Paris Saint-Germain ile karşılaşacakları maçta kutlama yapmak için bir neden daha bulmayı umuyor. Kuzey Londra'nın devleri, bu prestijli ödülü ilk kez kazanmaya çalışırken, tarih yazma şansı da ellerinde.