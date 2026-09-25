Norveç kaptanı Martin Odegaard, takımını Ullevaal Stadyumu'nda UEFA Uluslar Ligi A Grubu açılış maçında Danimarka karşısında dramatik bir 3-2'lik galibiyete taşıdıktan sonra büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Maçı değerlendiren Arsenal orta sahası, yaz aylarındaki milli takım kampanyalarının ardından yüksek standartları korumanın ve üç puanı almanın ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

Norveç, Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın golleriyle iki farklı öne geçti, ancak Danimarka geri dönerek skora denge getirdi.

Odegaard, İskandinav rakiplerini resmi bir maçta yenmenin kendileri adına taşıdığı ekstra kişisel öneme de dikkat çekti.