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Martin Odegaard, Danimarka galibiyetinin ardından Norveç'in Uluslar Ligi'ne başlangıcını ve duran top büyüsünü övdü
Odegaard, Uluslar Ligi açılış maçını kazanmanın hayati önemini vurguladı
Norveç kaptanı Martin Odegaard, takımını Ullevaal Stadyumu'nda UEFA Uluslar Ligi A Grubu açılış maçında Danimarka karşısında dramatik bir 3-2'lik galibiyete taşıdıktan sonra büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Maçı değerlendiren Arsenal orta sahası, yaz aylarındaki milli takım kampanyalarının ardından yüksek standartları korumanın ve üç puanı almanın ne kadar kritik olduğunu vurguladı.
Norveç, Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın golleriyle iki farklı öne geçti, ancak Danimarka geri dönerek skora denge getirdi.
Odegaard, İskandinav rakiplerini resmi bir maçta yenmenin kendileri adına taşıdığı ekstra kişisel öneme de dikkat çekti.
Kaptan, üzerinde çalışılmış galibiyet golü için duran top analistinin hakkını verdi
Maç 2-2 berabere durumdayken Odegaard, Haaland ve Antonio Nusa ile birlikte akıllıca hazırlanmış kısa korner organizasyonunu uyguladıktan sonra belirleyici asisti yaptı. Norveçli kaptan, maç öncesi hazırlıklarda bu özel organizasyonu tasarlayan duran top antrenörü Pal Fjelde'yi kamuoyu önünde övdü.
Fjelde, duran top organizasyonunu doğrudan Odegaard ve Haaland'a anlattı ve ikili bu fikri hemen benimsedi.
Odegaard, "Bugün sadece Pal Fjelde'yi övebiliriz. İyi bir çalışma, ödevini yapmış" dedi. "Her şeyden önce o seviyede galibiyetle başlamak önemli. Geçirdiğimiz yazın ardından biraz düşmek kolay. Geçmiş de düşünüldüğünde bunun Danimarka'ya karşı olması ekstra güzel."
Tarihi zafer, Haaland'ın rekor kırdığı gecede inşa edildi
Odegaard'ın belirleyici korneri, Haaland'ın milli formayla 56 maçta attığı 64. gole zemin hazırladı ve İskandinav bölgesindeki milli takımlar arasında tüm zamanların gol rekorunu getirdi. Bu galibiyet, Norveç'in Danimarka karşısında 12 denemedeki ilk resmi maç galibiyeti oldu ve ikinci yarıda yaşanan kısa süreli paniğin ardından ev sahibi taraftarları memnun etti.
Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'un golleriyle Danimarka kısa süreli bir geri dönüş yakalasa da Norveç'in hücum gücü belirleyici oldu.
Bu galibiyet, Norveç'i Portekiz ile birlikte A Grubu'nun zirvesinde tutuyor.
Solbakken, Portekiz sınavı öncesi daha yüksek standartlar çağrısında bulundu
Odegaard tarihi galibiyeti kutlarken, teknik direktör Stale Solbakken ise Portekiz'i ağırlamadan önce kadronun performans seviyesini yükseltmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yedek kulübesinden oyuna giren David Moller Wolfe'un uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesinin ardından teknik adam, sol bekte bir tercih sorunu yaşıyor.
Norveç, Oslo'da Portekiz'i konuk etmeden önce maç toparlanmasını tamamlıyor.
Odegaard, takımını grupta üst üste galibiyetlere taşımayı hedefliyor.
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