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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Martin Odegaard, Arsenal'ın destansı Londra derbisi geri dönüşünün ardından takımın elit zihniyetini övdü

M. Oedegaard
Arsenal
Chelsea
Premier Lig

Arsenal kaptanı Martin Odegaard, Arsenal'ın erken geri düşmesine rağmen maçı çevirip Chelsea'yi 2-1 yenmesinin ardından takımının dayanıklılığını övdü. Emirates Stadyumu'ndaki bu galibiyet, Mikel Arteta'nın ekibinin yeni Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürmesini sağladı.

  • Arsenal, Emirates'te şampiyonluk kararlılığını gösterdi

    Arsenal, bir gol geri düştüğü maçta Londra’daki rakibi Chelsea’yi mağlup ederek son şampiyonlara yakışan çelik gibi bir kararlılık sergiledi. İç saha taraftarları için maç sarsıcı bir başlangıç yaptı; yaz döneminde £117 milyon karşılığında transfer edilen Morgan Rogers, henüz 77. saniyede ağları buldu. Bu, Arsenal’ın bu sezon yediği ilk goldü ancak Arteta’nın ekibinin erken gelen bu darbeyle ivmesini kaybetmesine izin vermek yerine ateşli bir tepki vermesini sağladı.

    Gecenin kahramanı Odegaard oldu; Kai Havertz eski kulübüne karşı ilk yarı bitmeden skora dengeyi getirdikten sonra, 50. dakikada galibiyet golünü kaydetti.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Odegaard takımın tepkisini övdü

    Odegaard için bu sonuç, maç kazandıran golünden çok daha fazlasını ifade ediyordu; bu, baskı altında dağılmayı reddeden bir kadronun göstergesiydi. Sky Sports'a konuşan Norveçli oyun kurucu, takımın kolektif ruhunun ve zorluklarla başa çıkma becerisinin önemini vurguladı.

    "Büyük bir maçtı, çok büyük bir maçtı, zorlu bir rakibe karşı oynadık ve sonunda sonuca ulaştık, bu yüzden harika," dedi Odegaard. "Bizim zihniyetimiz mücadele etmeyi sürdürmek. Bunu birçok kez gösterdik. Erken gol yemek asla istemeyiz ama verdiğimiz tepki üst düzeydi. Sonunda karşılığını aldık ve tepkimiz harikaydı. Topla da topsuz da kalitemizi gösterdik ve sonuç da bunu yansıtıyor."

  • Havertz, Arsenal güç merkezine dönüşürken kaptanı övdü

    Daha önce, Stamford Bridge'den ayrıldıktan sonra eleştirileri susturmaya devam eden Havertz, kaptanının yeniden en iyi formuna dönmesini övmekte gecikmedi. Alman forvet, mevcut Arsenal kadrosunun her kulvarda mücadele edecek derinliğe sahip olduğuna inanıyor. Havertz, Chelsea'nin büyük yatırımı sayesinde inanılmaz bir yetenek havuzuna sahip olduğunu, ancak Arsenal'ın birbirini tanımasının ve taktik disiplininin derbide fark yarattığını belirtti.

    "O inanılmaz bir oyuncu, bunu son yıllarda gördük" diyen Havertz, Odegaard hakkında şöyle konuştu: "Bu sezon bize çok yardımcı olacak. Chelsea'nin harika bir kadrosu var ama bizim de var. Zor olacağını biliyorduk. Onlar erken gol attı, bu yüzden bizim için kolay olmadı ama kendimize inandık ve maçı çevirdik."

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  • rice odegaard(C)Getty Images

    Son şampiyon için kusursuz başlangıç sürüyor

    İlk üç maçından da galibiyetle ayrılan Arsenal, Manchester City ile birlikte ligde yüzde 100'lük dereceye sahip tek takımlar konumunda. Şimdi odak Avrupa sahnesine çevrildi; Arsenal, bu çarşamba günü İtalya'da Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi serüvenine başlamaya hazırlanıyor. Özgüven zirvedeyken ve "elit mentalite" sağlam şekilde yerleşmişken, Arteta'nın ekibi bir kez daha tüm kulvarlarda iddialı görünürken.

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