Odegaard için bu sonuç, maç kazandıran golünden çok daha fazlasını ifade ediyordu; bu, baskı altında dağılmayı reddeden bir kadronun göstergesiydi. Sky Sports'a konuşan Norveçli oyun kurucu, takımın kolektif ruhunun ve zorluklarla başa çıkma becerisinin önemini vurguladı.

"Büyük bir maçtı, çok büyük bir maçtı, zorlu bir rakibe karşı oynadık ve sonunda sonuca ulaştık, bu yüzden harika," dedi Odegaard. "Bizim zihniyetimiz mücadele etmeyi sürdürmek. Bunu birçok kez gösterdik. Erken gol yemek asla istemeyiz ama verdiğimiz tepki üst düzeydi. Sonunda karşılığını aldık ve tepkimiz harikaydı. Topla da topsuz da kalitemizi gösterdik ve sonuç da bunu yansıtıyor."