AFP
Çeviri:
Martin O'Neill, Rangers ile Celtic arasındaki maçın ardından sahaya izinsiz giren taraftarlar nedeniyle 'üzüntü duydu'. Bhoys'un teknik direktörü, Old Firm derbisinin 'büyüsünün' 'kaybolacağından' korkuyor
Ibrox'ta kaos: Maç sonrası güvenlik ihlali
İskoçya Kupası çeyrek finalini çevreleyen büyük gerilim, Ibrox'ta son düdük çaldıktan hemen sonra kırılma noktasına ulaştı.
Normal süre ve uzatmalar boyunca 0-0 berabere kalan zorlu maçın ardından Celtic, penaltılarda 4-2'lik dramatik bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, deplasman taraftarları arasında coşku dalgası yarattı ve taraftarların çoğu güvenlik önlemlerini aşarak kutsal Ibrox çimlerine akın etti.
Ancak, bu sevinç sahneleri, öfkeli bir grup Rangers taraftarının kendi bariyerlerini aşarak ezeli rakipleriyle yüzleşmeye başlamasıyla hızla şiddete dönüştü. Durum, kalabalığa fişeklerin atılması ve sahada doğrudan çatışmaların yaşanmasıyla daha da kötüleşti. Kargaşanın boyutu, polis ve görevlilerin acilen müdahale etmesini gerektirdi ve karşıt grupları ayırmak için devasa bir insan barikatı oluşturuldu. Kaotik ve tehlikeli bir güvenlik ihlali olarak nitelendirilen olayın ardından, yetkililer düzeni sağlamak ve sahayı temizlemek için büyük çaba sarf etti.
- Getty Images Sport
O'Neill, parlaklığın kaybolmasını üzüntüyle karşılıyor
Bu maç, son yıllarda ziyaretçi taraftarların küçük gruplar halinde veya hatta tamamen yasaklandığı durumdan farklı olarak, 7.500 kişilik daha büyük bir deplasman taraftar kontenjanına nadir bir dönüşü işaret etti ve O'Neill, Pazar günkü olayların daha temkinli bir yaklaşıma geri dönülmesine yol açacağından korkuyor.
TalkSport'a konuşan O'Neill, "Uzaktan bakıldığında, deplasman taraftarları olmadan, deplasman taraftarlarına tam kontenjan ayrılmadan Old Firm maçının, hala fantastik bir maç olmasına rağmen, bir kısmını kaybettiğini düşünüyordum. Ve geçen Pazar ve ondan önceki Pazar günü Ibrox'tan gelen gürültü, sadece 2.500 kişi olmamıza rağmen, uzun zamandır duymadığım bir şeydi. Belki 2003 yılında Celtic'in Liverpool ile oynadığı maçta, stadyumdan böyle bir gürültü duymuştum."
Gelecekteki polislik faaliyetlerine ilişkin endişeler
Deneyimli teknik direktör, yetkililerin bu kadar büyük kalabalığın güvenli bir şekilde yönetilmesinin imkansız olduğuna karar vereceğinden korkarak, olası sonuçlardan "üzüntü duyduğunu" itiraf etti. Nitekim, İskoçya Polisi'nin Greater Glasgow Bölümü Başkomiseri Emma Croft, Old Firm derbisinde bu kadar çok deplasman taraftarının bulunmasının "şu anda mümkün olmadığını" açıkladı.
O'Neill şöyle devam etti: "Bu konuda gerçekten sihirli bir şey var ve olaylardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Üzülmek, sanki olayları küçümsüyor veya önemsizleştiriyormuşsunuz gibi görünebilir. Ama genel olarak bu çok yazık, çünkü uzun zamandır gerçekleşmesini umduğum ve gerçekleşen şeyler artık gerçekleşmeyebilir.
"İnsanlar buna bakıp, Ibrox veya Celtic Park'ta 7.000 kişinin kontrol edilemeyeceğini söyleyecekler. Cevabı bilmiyorum, ama maç boyunca bu atmosfer devam ederse, yine ciddi bir şeylerin kaybedileceğini düşünüyorum."
- Getty Images Sport
Strachan eleştirilere katılıyor
Bu olaylar, taraftarların davranışları hakkında daha geniş bir tartışma başlattı. Eski Celtic teknik direktörü Gordon Strachan da, kulübün kararlarını etkilemeye çalışırken "maske takıp polislere yumruk atan" kişileri eleştirdi.
O'Neill, 2000 ile 2005 yılları arasında Parkhead'de geçirdiği ilk dönemini düşünerek şöyle dedi: "Bu özel olayların, olanların ve önlenebileceklerin ciddi bir şekilde değerlendirilmesini çok isterim, ama dürüst olmak gerekirse, atmosfer açısından bunun gibisi yoktu. Ibrox'ta düşmanca bir atmosfere gitmekten bahsediyorum, aslında, garip bir şekilde, buradan bir tür sarhoş edici bir keyif alıyorsunuz. Keyif belki çok güçlü bir kelime olabilir, ama gerçekten inanılmazdı."
Reklam