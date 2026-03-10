İskoçya Kupası çeyrek finalini çevreleyen büyük gerilim, Ibrox'ta son düdük çaldıktan hemen sonra kırılma noktasına ulaştı.

Normal süre ve uzatmalar boyunca 0-0 berabere kalan zorlu maçın ardından Celtic, penaltılarda 4-2'lik dramatik bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, deplasman taraftarları arasında coşku dalgası yarattı ve taraftarların çoğu güvenlik önlemlerini aşarak kutsal Ibrox çimlerine akın etti.

Ancak, bu sevinç sahneleri, öfkeli bir grup Rangers taraftarının kendi bariyerlerini aşarak ezeli rakipleriyle yüzleşmeye başlamasıyla hızla şiddete dönüştü. Durum, kalabalığa fişeklerin atılması ve sahada doğrudan çatışmaların yaşanmasıyla daha da kötüleşti. Kargaşanın boyutu, polis ve görevlilerin acilen müdahale etmesini gerektirdi ve karşıt grupları ayırmak için devasa bir insan barikatı oluşturuldu. Kaotik ve tehlikeli bir güvenlik ihlali olarak nitelendirilen olayın ardından, yetkililer düzeni sağlamak ve sahayı temizlemek için büyük çaba sarf etti.