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Martin O'Neill, Celtic'in Şampiyonlar Ligi play-off'unda LASK'ı rahat geçmesinin ardından Camilo Duran'ı "dünya klasında" diye övdü
Klinik bitirişler farkı açtı
Benjamin Nygren, 26. dakikada sol ayağıyla yaptığı müthiş falso vuruşla topu köşeye göndererek Celtic'i öne geçirdi. Duran, devre arasından önce 20 metreden attığı muhteşem voleyle farkı ikiye çıkardı, ardından akıcı bir takım atağını ikinci yarıda yaptığı soğukkanlı vuruşla tamamladı. Yaz transferinin oyuna hükmeden performansı, Celtic'in play-off ilk maçında rahat bir 3-0'lık avantaj elde etmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör bireysel parlaklığı övdü
O'Neill, Qarabag'dan gelen ve hem şut (altı) hem de başarılı dripling (altı) istatistiklerinde maçın zirvesinde yer alan Duran'ın anlık etkisini övmeden önce, zorlu geçen Avrupa mücadelesine hızla değindi.
TNT Sports'a konuşan Celtic teknik direktörü şunları söyledi: "Bence bizim için gerçekten zor bir akşamdı. Onlar gerçekten iyi bir takım. Önümüzde zorlu bir iş var ama kendimize bir şans verdik. İlk dakikada, ofsayttan bir gol attılar ve ritmimizi bulmamız 10-15 dakikamızı aldı.
"[Duran] müthiş bir oyuncu. Onu uzun zaman önce fark ettik ve aldığımız zamandan daha önce kadromuza katmaya çalıştık. Dünya çapında bir oyuncu olduğunu söylemiyorum ama bu, dünya çapında bir performanstı; adam eksiltti, geri de geldi. Bu gece bizim için harika bir sonuç oldu ama daha gidilecek uzun bir yol var.
"Geçen sezon, büyük bölümünde, golün nereden gelebileceğini merak ediyordunuz. Burada ise gol yaratabiliyoruz. Gol yememek de bizim için çok önemliydi."
Kaptan, odaklanmanın sürdürülmesi çağrısında bulundu
Takım kaptanı Callum McGregor da bu görüşleri yineleyerek rövanş maçı öncesinde rehavete kapılmama uyarısında bulundu. Şunları ekledi: "Kulübü Şampiyonlar Ligi'ne taşımaya çalışıyoruz. Daha yolun yarısındayız ama harika bir performanstı. Bunu gelecek hafta tamamlamalıyız.
"Grup iyi ve iyi gidiyor. Her zaman çalışıp daha iyi olmaya çalışıyoruz. Özgüven artıyor; daha yolun yarısı. Atmosferi yaratmak ve mutluluk getirmek bizim görevimiz. Güçlenmeye çalışmamız önemliydi. Bunlar küçük adımlar ve gelecek hafta gerçekten çok zorlu bir maçımız var."
- Getty Images Sport
Rövanş mücadelesi disiplin gerektiriyor
Celtic şimdi, geçen sezon Kairat Almaty karşısında penaltı atışlarında yaşadığı hayal kırıklığının ardından lig aşamasındaki yerini garantilemek için Avusturya'ya gidiyor. O'Neill'in ekibi, LASK'ın ev sahibinin 0,87'sine kıyasla 20 şuttan 1,75 beklenen gol (xG) üretmesinin ardından dikkatli olmak zorunda. Kaleci Viljami Sinisalo ve savunma hattı, gelecek haftaki rövanşta bir zorlu sınavla daha karşı karşıya kalacak.
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