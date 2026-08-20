O'Neill, Qarabag'dan gelen ve hem şut (altı) hem de başarılı dripling (altı) istatistiklerinde maçın zirvesinde yer alan Duran'ın anlık etkisini övmeden önce, zorlu geçen Avrupa mücadelesine hızla değindi.

TNT Sports'a konuşan Celtic teknik direktörü şunları söyledi: "Bence bizim için gerçekten zor bir akşamdı. Onlar gerçekten iyi bir takım. Önümüzde zorlu bir iş var ama kendimize bir şans verdik. İlk dakikada, ofsayttan bir gol attılar ve ritmimizi bulmamız 10-15 dakikamızı aldı.

"[Duran] müthiş bir oyuncu. Onu uzun zaman önce fark ettik ve aldığımız zamandan daha önce kadromuza katmaya çalıştık. Dünya çapında bir oyuncu olduğunu söylemiyorum ama bu, dünya çapında bir performanstı; adam eksiltti, geri de geldi. Bu gece bizim için harika bir sonuç oldu ama daha gidilecek uzun bir yol var.

"Geçen sezon, büyük bölümünde, golün nereden gelebileceğini merak ediyordunuz. Burada ise gol yaratabiliyoruz. Gol yememek de bizim için çok önemliydi."