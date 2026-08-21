Every Second Media
Çeviri:
Martin Keown, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruma mücadelesinde programın ilerisinde olan Max Dowman'ın büyük rol oynayacağını düşünüyor
Genç oyuncu sezonun son bölümünde etkiledi
Dowman, henüz 15 yaşındayken Arsenal A takımıyla ilk maçına çıktı ve ardından Premier League tarihinin en genç golcüsü olarak adını tarihe yazdırdı. Genç ofansif orta saha oyuncusu, geçen sezonki şampiyonluk yarışının son bölümünde belirleyici oldu; önce Viktor Gyokeres'e gol pası verdi, ardından Everton karşısında alınan dramatik galibiyette uzatma dakikalarında skoru perçinleyen golü attı. Tüm kulvarlarda A takım formasıyla 13 maça çıkan ve sezon öncesi dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Dowman, yeni sezon öncesinde Arteta'nın planlarında sağlam bir yer edinmiş durumda.
- Mark Pain
Kulübün efsane ismi, genç yeteneği övdü
Arsenal'ın eski savunmacısı Keown, genç oyuncunun hızlı yükselişinin planlanandan önde gittiğine inanıyor ve bu harika yeteneğin Kuzey Londra'da önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. TNT Sports'a konuşan Keown, şu ifadeleri kullandı: "O 16 yaşında. Bu şimdiden inanılmaz bir hikâye. Şimdiden planlananın önünde.
"Bu sezon o sezon olabilir. Everton maçında o iki harika anı gördük. Bu da onu artık tarihe yazdırdı. Premier League'de gol atan en genç oyuncu. Bu ne kadar önemliydi? Büyük bir rol oynayacak. Umarım bu çıkış yaptığı yıl olur ama belki de erken. Yine de oynadığında onu izlemekten keyif alacağım."
Şampiyonlar geçmiş anlatıları geride bıraktı
22 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesi, Keown'a göre Arsenal'ın kritik anlarda baskıyı kaldıramadığını öne süren dış eleştirileri nihayet susturdu. Eski stoper, ezeli rakipler onları zirveden indirmek için can atsa bile son şampiyon olmanın çok önemli bir iç güven sağladığını düşünüyor.
Beklentilerin ağırlığına değinen Keown, şöyle ekledi: "Biliyorsunuz, Premier League'i kazandığınızda elbette herkes şampiyonu yenmek ister. Arsenal üzerinde yıllar boyunca baskı vardı.
"Anlatı, onların bunu kaçırdığı, baskıyı kaldıramadığı yönündeydi. Bence artık şampiyon olmanın keyfini çıkarabilir ve bunu maça taşıyabilirler. Bu size ekstra bir özgüven ve inanç havası verir. Yani hayır, bunun için endişelenemezsiniz. Sadece gidip maçlarınızı kazanın ve umarım geri kalanlardan daha iyi olursunuz."
- Getty Images Sport
Rakipler istikrarın ortasında yeniden yapılanıyor
Arsenal, 1930'lardan bu yana ilk kez en üst ligdeki şampiyonluğunu başarıyla korumayı hedefliyor. Arteta'nın oturmuş taktik düzeni, Manchester City'de Enzo Maresca, Liverpool'da Andoni Iraola ve Chelsea'de Xabi Alonso da dahil olmak üzere üst ligin dokuz rakibindeki yaygın teknik direktör değişiklikleri ortamında büyük bir istikrar sunuyor. Dowman ve takım arkadaşları, cuma günü lige yeni yükselen Coventry City'yi sahasında konuk ederek şampiyonluk savunmasına başlayacağı maçta odaklarını hemen sınayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun