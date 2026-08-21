Arsenal'ın eski savunmacısı Keown, genç oyuncunun hızlı yükselişinin planlanandan önde gittiğine inanıyor ve bu harika yeteneğin Kuzey Londra'da önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. TNT Sports'a konuşan Keown, şu ifadeleri kullandı: "O 16 yaşında. Bu şimdiden inanılmaz bir hikâye. Şimdiden planlananın önünde.

"Bu sezon o sezon olabilir. Everton maçında o iki harika anı gördük. Bu da onu artık tarihe yazdırdı. Premier League'de gol atan en genç oyuncu. Bu ne kadar önemliydi? Büyük bir rol oynayacak. Umarım bu çıkış yaptığı yıl olur ama belki de erken. Yine de oynadığında onu izlemekten keyif alacağım."