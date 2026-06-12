Mart başından bu yana sadece 41 dakika sahada kalmıştı: BVB'den bir oyuncunun daha ayrılması kesinleşti

BVB, Couto'yu 2024 yılında Manchester City'den kiralamıştı; ancak kolayca devreye giren satın alma şartı nedeniyle Borussia, geçen yaz 24 yaşındaki oyuncuyu toplam 25 milyon euro transfer ücreti karşılığında kadrosuna katmak zorunda kaldı. Couto'nun Dortmund'daki sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor, ancak son zamanlarda kadro dışı kalmıştı.

Böylece Couto, Mart ayının başından bu yana sadece 41 dakika sahada kaldı ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünde as kadrodaki Julian Ryerson'ın açık ara gerisinde kaldı. Couto, geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 27 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol ve 3 asist kaydetti.