Marsilya teknik direktörü Habib Beye, Mason Greenwood'un sahada olmasının "defansif bir açık" yarattığını kabul ediyor
Marsilya'nın yıldız oyuncusunun paradoksu
Eski Manchester United oyuncusu, bu sezon da Marsilya formasıyla gol konusunda yine olağanüstü bir performans sergiliyor; tüm turnuvalarda 39 maçta 25 gol ve 8 asist kaydetti.
Greenwood'un golcü kimliği tartışmasız olsa da, onun varlığı Marsilya'da kutuplaşmış bir tartışma başlattı. Beye, kanat oyuncusunun oyunundaki savunma yönünü hala geliştirmesi gerektiğini kabul etti. Greenwood'un aynı anda hem takımın en büyük gücü hem de en bariz zayıflığı olduğu öne sürülüyor.
Beye, savunmadaki eksiklikleri kabul ediyor
Beye, takımının Greenwood’un pozisyonunu nasıl telafi ettiği konusundaki artan eleştirilere yanıt vermek zorunda kaldı. Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör, Marsilya’nın topun kontrolünde olmadığı durumlarda 24 yaşındaki oyuncunun oyunundaki sınırlamalar konusunda açık sözlü davrandı.
"Bu, onun daha az savunma yaptığını görmemizle bağlantılı. Bugün 50 metreden fazla savunma koşusu yapmayacak," diye itiraf etti Beye. "Ama pas yollarını kesebilir. Bazen, bu kadar çok hücum katkısı olduğunda savunma eksikliğini kabul etmek zorundasınız. Mason, hücumumuz için çok önemli, onun niteliklerini elinden almamalıyız. Ama evet, savunma açısından hala gelişime açık."
Mbappé ile karşılaştırma
Foot Mercato, Paris Saint-Germain’in eskiden Kylian Mbappé’yi merkezine alarak takımını nasıl yapılandırdığını ya da Real Madrid’in bugün nasıl işlediğini örnek olarak gösterdi. Buradaki öneri, kalan on oyuncunun, bir maçı bir saniyede belirleyebilecek tek bir oyuncuyu desteklemek için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği yönünde. Beye, Greenwood’u Marsilya’nın kesinlikle kadro dışında bırakmayı göze alamayacağı bir “oyun değiştirici” olarak gördüğü için bu fedakarlığı yapmaya istekli görünüyor.
Metz maçı öncesinde sakatlık haberleri
Marsilya, Cuma akşamı Velodrome'da Metz ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Beye, Greenwood'un geçen hafta Lille maçında aldığı şiddetli darbenin etkilerini hâlâ hissetmesine rağmen, Monaco maçını kaçırmış olsa da bu maçın kadrosuna geri dönmesinin beklendiğini doğruladı.
Beye, "Durumu daha iyi ama hala biraz ağrısı var. Lille maçında ciddi bir darbe aldı" dedi. "O kaliteli bir oyuncu. Boşluğu doldurmak açısından, Monaco maçında bize katkı sağlayabilecek bir oyuncuydu. Mason takıma geri döndü, o bir çözüm ve kilitlenmiş durumları açabilir. Bu maçta onun bizimle olması iyi."