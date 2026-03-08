Maçın belirleyici anı, Greenwood'un klinik yeteneğini sergilediği ilk yarının başında geldi. Igor Paixao'nun hassas geri pasını alan İngiliz forvet, üst köşeye muhteşem bir şut gönderdi. Bu içgüdüsel bitiriş, onun dünya klasmanındaki yeteneğini ortaya koydu ve ilk on birde yer almasını haklı çıkardı, Marsilya'ya önemli bir avantaj sağladı.

Ancak maçın duygusal sıcaklığı giderek arttı ve taktiksel manzara değişti. Greenwood, Toulouse'dan Aron Donnum ile hararetli bir çatışmaya girdi ve eski Manchester United oyuncusu sarı kart gördü. Beye, oyuncusunun öfkeli tavrının daha ağır bir cezaya yol açabileceğinden endişelenerek hızlı bir şekilde harekete geçti.