Marsilya teknik direktörü Habib Beye, Ligue 1'de Toulouse ile oynanan maçta yıldız forvet Mason Greenwood'un 'fantastik' galibiyet golünün ardından, Greenwood'un şaşırtıcı bir şekilde erken değiştirilmesini açıkladı
Açılış golünün ardından taktiksel değişiklik
Maçın belirleyici anı, Greenwood'un klinik yeteneğini sergilediği ilk yarının başında geldi. Igor Paixao'nun hassas geri pasını alan İngiliz forvet, üst köşeye muhteşem bir şut gönderdi. Bu içgüdüsel bitiriş, onun dünya klasmanındaki yeteneğini ortaya koydu ve ilk on birde yer almasını haklı çıkardı, Marsilya'ya önemli bir avantaj sağladı.
Ancak maçın duygusal sıcaklığı giderek arttı ve taktiksel manzara değişti. Greenwood, Toulouse'dan Aron Donnum ile hararetli bir çatışmaya girdi ve eski Manchester United oyuncusu sarı kart gördü. Beye, oyuncusunun öfkeli tavrının daha ağır bir cezaya yol açabileceğinden endişelenerek hızlı bir şekilde harekete geçti.
Kırmızı kart riskini yönetmek
Yarım saatin hemen ardından Greenwood'u Amine Gouiri ile değiştirme kararının sürpriz olduğunu belirten Beye, gazetecilere bu kararın oyun planını temelden değiştirdiğini itiraf etti. Deplasmanda elde ettiği küçük avantajı savunurken takımının 10 kişi kalmasını hiç istemiyordu ve bireysel yeteneklerden çok savunma istikrarını öncelikli tutmayı tercih etti.
Beye, maç sonrası basın toplantısında "Sarı kart gördüğü bir itişme yaşandı ve Mason içgüdüsel bir oyuncu olduğu için, o maçta 10 kişi kalmak istemedim" diye açıkladı. Beye, bu değişikliğin proaktif bir karar olduğunu vurgulayarak, "O anda aldığım bir önlemdi" diye ekledi. Bu dikkatli yaklaşım, Marsilya'nın baskı altında sayı eşitliğini korumasına olanak sağladı.
Forvet hattı için pozisyon stratejisi
Disiplin cezası onu zorlamadan önce, Beye, Greenwood'un rakip savunma karşısında oynayacağı rol hakkında belirli bir vizyonuna sahipti.
"Mason'ı forvet olarak oynattım, ancak onun sol stoper ve Methalie'yi sabitleyerek Quinten Timber ve Timothy Weah'a alan açmasını istedim" dedi. Oyuncunun doğal eğilimlerini kabul ederek, "Mason'ın eksende kalan bir oyuncu olmadığını biliyordum" diye ekledi. Bu esneklik başlangıçta işe yaradı, ancak sarı kartın alınmasıyla hemen uyum sağlanması gerekti.
Kupa yenilgisinin intikamını almak ve rotasyon
66. dakikada yapılan oyuncu değişikliği, Gouiri'yi ilk takıma sorunsuz bir şekilde yeniden entegre etmek için değerli bir fırsat da sundu. Sakatlığından dönen Cezayirli milli oyuncu, maç kondisyonu kazanmaya ihtiyaç duyuyordu. Beye, "Amine'ye geri dönmesi için 30 dakika süre vermeyi planlamıştık. İki gün boyunca yüksek yoğunluklu antrenman yaptı, bu çok iyi bir şey" dedi.
Değerlendirmesini tamamlayan teknik direktör, "O anı iyi yönettik. Mason bizim için harika bir gol attı ve bence bu bir grup zaferi" dedi. Taktiksel değişiklikler mükemmel işledi ve Marsilya ligde üçüncü sırayı geri aldı. En önemlisi, zorlu galibiyet, geçen Çarşamba günü Toulouse'a penaltı atışlarında yenilerek yaşadıkları Coupe de France hayal kırıklığını telafi etti.
