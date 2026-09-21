AFP
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Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio, Le Classique yenilgisinin dev kulübü Ligue 1'de düşme hattında bırakmasının ardından "olgunluk eksikliğini" eleştirdi
Pahalıya mal olan hatalar krizi derinleştiriyor
Genesio, takımının pazar gecesi Velodrome'da ezeli rakibi PSG karşısında bir kez daha ağır bir darbe aldığını gördükten sonra derin bir hayal kırıklığı yaşadı. Marsilya teknik direktörü, oyuncularının geçmiş hatalardan ders çıkaramamasına dikkat çekerken, aynı zaafların kritik anlarda yeniden ortaya çıktığını vurguladı. Bu yıpratıcı sonuç, kadronun kırılgan rekabetçi zihniyetini bir kez daha gözler önüne sererken, kulübü Ligue 1'de düşme hattında bıraktı.
- PsnewZ
Teknik direktör zihinsel kırılganlıktan yakındı
Takımının Angel Gomes'in dahiyane bir anıyla skoru eşitlemesine rağmen Genesio, Marquinhos'un galibiyet golüne ve Timothy Weah'ın kırmızı kart görmesine yol açan ani konsantrasyon düşüşünü eleştirdi. Teknik direktör, maç sonrası gelen övgüleri açıkça geri çevirirken, defalarca momentumu değerlendirememelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere içini döken Genesio, şu ifadeleri kullandı: "Aynı şeyleri tekrarlamaktan biraz yoruldum. 2-1 kaybetmekten memnun olamayız, hele hele aynı hataları yapıyorsak. Hatalarımızdan ders çıkarmıyoruz.
"Avrupa'nın en iyi takımına karşı oyuncularıma söyleyecek hiçbir olumsuz sözüm yok. Yenilgilerimizle yetinirsek ileriye gidemeyiz. Bu maçta ayakta kalmak için önceki maçları kullanmalıydık."
Meydan okuyan teknik direktör istifayı reddetti
Beş maçta alınan dördüncü yenilgi, Fransız devini sezonun henüz erken bir aşamasında 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez son üç sıranın içine itti. Artan baskıya rağmen teknik direktör, kıl payı bir yenilgiden herhangi bir teselli çıkarmayı reddetti.
Sahasındaki ısrarlı eksiklere değinen Genesio, şunları ekledi: "Ben burada maç kazanmak için varım, yenilgilerden sonra övgü almak için değil. Aynı hatalarla kaybetmeye devam ediyoruz, bu sinir bozucu. Kadro Avrupa'nın en iyi takımına karşı her şeyden fazlasını verdi. Son 3-4 haftadır hep aynı tekrar eden sorun var; konsantrasyon eksikliği, olgunluk eksikliği. Savunmada da geriden oyun kurulumunda da yapmamız gerekeni yaptık. Eğer harika bir gol yeseydik, alkışlardık... Ama burada, onurlu bir mağlubiyet beni tatmin etmiyor."
Göreviyle ilgili spekülasyonları reddederken işine bağlılığını da yineleyen Genesio, şöyle konuştu: "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Oyuncularımla ve yöneticilerimle konuşacağım. Odak noktam bu takımı geliştirmek."
- AFP
Kümede kalma mücadelesi kararlılığı test ediyor
Genesio, endişe verici başlangıcın ardından takımının mental dayanıklılığını yeniden inşa etme konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya. Weah'nın cezası, altıncı hafta karşılaşması öncesinde savunmada bir değişikliği zorunlu kılacak. Marsilya, kritik puanları toplayıp Ligue 1 düşme hattından çıkmak için artık bu kötü gidişata hızla son vermek zorunda.
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