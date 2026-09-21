Beş maçta alınan dördüncü yenilgi, Fransız devini sezonun henüz erken bir aşamasında 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez son üç sıranın içine itti. Artan baskıya rağmen teknik direktör, kıl payı bir yenilgiden herhangi bir teselli çıkarmayı reddetti.

Sahasındaki ısrarlı eksiklere değinen Genesio, şunları ekledi: "Ben burada maç kazanmak için varım, yenilgilerden sonra övgü almak için değil. Aynı hatalarla kaybetmeye devam ediyoruz, bu sinir bozucu. Kadro Avrupa'nın en iyi takımına karşı her şeyden fazlasını verdi. Son 3-4 haftadır hep aynı tekrar eden sorun var; konsantrasyon eksikliği, olgunluk eksikliği. Savunmada da geriden oyun kurulumunda da yapmamız gerekeni yaptık. Eğer harika bir gol yeseydik, alkışlardık... Ama burada, onurlu bir mağlubiyet beni tatmin etmiyor."

Göreviyle ilgili spekülasyonları reddederken işine bağlılığını da yineleyen Genesio, şöyle konuştu: "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Oyuncularımla ve yöneticilerimle konuşacağım. Odak noktam bu takımı geliştirmek."