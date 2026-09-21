AFP
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Marsilya taraftarları, PSG yenilgisi sırasında Amerikalı sahibi Frank McCourt'u "Ligue 2 projesi" göndermeleriyle hedef aldı
Velodrome'daki kriz derinleşiyor
Öfkeli Marsilya taraftarları, pazar günü kulübün Amerikalı sahibi McCourt'u hedef alan düşmanca pankartlar açarak duygularını son derece net şekilde ortaya koydu. Protestolar, Stade Velodrome'da PSG ile oynanan sert Ligue 1 mücadelesi öncesinde ve sırasında gerçekleşti.
Ev sahibi ekibin ezeli rakibine 2-1 mağlup olmasıyla atmosfer kısa sürede daha da gerildi. Bu yenilgi, Fransa'nın güneyindeki kulüp adına felaket bir dönüm noktası oldu. Marsilya, artık tüm kulvarlarda üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Dikkat çekici şekilde bu, kulübün en üst düzey bir lig sezonundaki ilk beş maçının dördünü ilk kez kaybettiği anlamına geliyor.
- AFP
Taraftarlar Champions Project ile dalga geçti
Taraftarların öfkesinin temel kaynağı, McCourt döneminde verilen sözlerin tutulmaması. Eski Los Angeles Dodgers sahibi, kulübü 2016'da satın aldığında Marsilya'yı yeniden Fransa futbolunun zirvesine ve Avrupa'nın elitleri arasına taşımayı hedefliyordu.
McCourt, göreve gelmesinin ardından iddialı "Champions Project"ini başlattı ve dört yıl boyunca başlangıç olarak 200 milyon € yatırım sözü verdi. Ancak çok sayıda oyuncuya ciddi paralar harcanmasına rağmen takım, istikrarı ya da kalıcı başarıyı tamamen sağlayamadı.
Taraftarlar, pazar günü tribünlerden bu büyük vizyonla acımasızca alay etti. Öfkeli ev sahibi taraftarların açtığı dikkat çekici pankartta şu ifadeler yer aldı: "2016: Champions Project. 2026: Ligue 2 Project? McCourt Out."
Le Classique'te geride kalmak
Marseille, bir zamanlar Fransa futbolunun tartışmasız kralıydı; 1980'lerin sonu ile 1990'ların başında yurt içi arenaya damga vuruyordu. Ayrıca hâlâ Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek Fransız takım olma özelliğini taşıyorlar; bu tarihi başarıya 1993'te ulaştılar.
Ancak "Le Classique"te güç dengesi dramatik biçimde değişti. 1990'larda yüksek profilli yıldızların gelişi bu sert rekabeti ilk etapta alevlendirmiş olsa da, Marseille artık Parisli rakiplerinin oldukça gerisine düşmüş durumda.
Katarlı yatırımcıların 2011'deki devralmasının ardından şu anda üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan Paris Saint-Germain, iki rakip arasındaki büyüyen rekabet uçurumunu gözler önüne seriyor. Buna karşılık Marseille, Ligue 1 şampiyonluğunu en son 2010'da kazandı ve kulübün herhangi bir kulvardaki son kupası da 2012'de artık düzenlenmeyen Lig Kupası oldu.
- AFP
Genesio için zor günler kapıda
Kaotik geçen bir yazın mevcut sıkıntılarını daha da artırmasının ardından Marsilya'nın yakın geleceği karanlık görünüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak, kulübün hayati önem taşıyan gelirlerden milyonlar kaybetmesine yol açtı.
Bu ciddi mali kısıtlamalar nedeniyle yönetim, yaz transfer döneminde hiçbir yeni oyuncu transfer edemedi. Yatırım eksikliği, yeni teknik direktör Bruno Genesio'yu daralmış bir kadro ve gidişatı değiştirmek için çok az taktik seçenekle baş başa bıraktı.
Takım istenmeyen tarihî rekorlar kırarken ve taraftar grubu sahipliğe karşı açıkça isyan halindeyken, Genesio'yu çöküşü durdurmak için devasa bir görev bekliyor. Marsilya'nın, McCourt üzerindeki giderek artan büyük baskıyı hafifletmek için çaresizce bir sonuca ihtiyacı var.
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