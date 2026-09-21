Taraftarların öfkesinin temel kaynağı, McCourt döneminde verilen sözlerin tutulmaması. Eski Los Angeles Dodgers sahibi, kulübü 2016'da satın aldığında Marsilya'yı yeniden Fransa futbolunun zirvesine ve Avrupa'nın elitleri arasına taşımayı hedefliyordu.

McCourt, göreve gelmesinin ardından iddialı "Champions Project"ini başlattı ve dört yıl boyunca başlangıç olarak 200 milyon € yatırım sözü verdi. Ancak çok sayıda oyuncuya ciddi paralar harcanmasına rağmen takım, istikrarı ya da kalıcı başarıyı tamamen sağlayamadı.

Taraftarlar, pazar günü tribünlerden bu büyük vizyonla acımasızca alay etti. Öfkeli ev sahibi taraftarların açtığı dikkat çekici pankartta şu ifadeler yer aldı: "2016: Champions Project. 2026: Ligue 2 Project? McCourt Out."