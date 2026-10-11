İlk yarı, Marseille'in %63,4'lük topa sahip olma oranına rağmen Troyes'un sıkı savunma bloğunu aşmakta zorlandığı, temkinli bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi Troyes'un 1,14'lük değerine kıyasla 1,26'lık, biraz daha yüksek bir gol beklentisi (xG) değeri kaydetmesine rağmen Marseille, hücumun son bölümünde daha etkili oldu ve devre arasından sonra saha hâkimiyetini somut kazanımlara dönüştürdü.

50. dakikada Emerson'un hazırladığı pozisyonu değerlendiren Amine Harit'in golüyle eşitlik bozuldu ve maçın seyri değişti. Beraberlik için yüklenen Troyes, toplam 15 şut çekip Jeffrey de Lange'a üç kurtarış yaptırdı ancak Marseille savunmada direncini korudu. Faris Moumbagna'nın kazandırdığı penaltıyı Himad Abdelli'nin 98. dakikada gole çevirmesi, yorulan Troyes'u cezalandırdı ve Marseille'in üç puanı alarak Ligue 1 puan tablosunda 13. sıraya yükselmesini sağladı. İşte Marseille oyuncularının performans notları: