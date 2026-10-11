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FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP
Moataz Elgammal
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Marsilya'nın Troyes karşısındaki oyuncu notları: Harit ve Abdelli parladı, Marsilya mağlubiyet serisine son verdi

Player ratings
A. Harit
Marseille
Troyes - Marseille
Troyes
1. Lig

Marseille, Bruno Genesio'nun istediği taktiksel esnekliği sergileyerek Stade de l'Aube'da Troyes'u disiplinli bir oyunla 2-0 yendi ve dört maçlık yenilgi serisine son verdi.

İlk yarı, Marseille'in %63,4'lük topa sahip olma oranına rağmen Troyes'un sıkı savunma bloğunu aşmakta zorlandığı, temkinli bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi Troyes'un 1,14'lük değerine kıyasla 1,26'lık, biraz daha yüksek bir gol beklentisi (xG) değeri kaydetmesine rağmen Marseille, hücumun son bölümünde daha etkili oldu ve devre arasından sonra saha hâkimiyetini somut kazanımlara dönüştürdü.

50. dakikada Emerson'un hazırladığı pozisyonu değerlendiren Amine Harit'in golüyle eşitlik bozuldu ve maçın seyri değişti. Beraberlik için yüklenen Troyes, toplam 15 şut çekip Jeffrey de Lange'a üç kurtarış yaptırdı ancak Marseille savunmada direncini korudu. Faris Moumbagna'nın kazandırdığı penaltıyı Himad Abdelli'nin 98. dakikada gole çevirmesi, yorulan Troyes'u cezalandırdı ve Marseille'in üç puanı alarak Ligue 1 puan tablosunda 13. sıraya yükselmesini sağladı. İşte Marseille oyuncularının performans notları:

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    Kaleci ve savunma

    Jeffrey de Lange - 8/10

    Marsilya topa hâkim olmasına rağmen iki kaleciden daha fazla mesai yapan isim muhtemelen de Lange'ydi. Gol yememek için üç kritik kurtarış yaptı ve Troyes'nın toplam 1,14 xG değerinde tehlikeli pozisyonlar ürettiği anlarda kalesinde sağlam durdu. Pas dağıtımı da Marsilya'nın toplam 640 pasa ulaşmasında kilit rol oynadı.

    Kelyann Bezahaf - 7/10

    Genç sağ bek, özellikle oyunu okuma becerisiyle yaşının ötesinde bir olgunluk gösterdi. Doğrudan gönderilen topları keserek kritik pas araları yaptı ve savunma çizgisini önde tutup Troyes orta sahasını sıkıştırdı.

    CJ Egan-Riley - 6/10

    Stoperde istikrarlı bir performans sergiledi. Büyük ölçüde savunma görevlerine odaklandı ve toplam 31 kez top uzaklaştıran savunma hattına katkı verdi. Hücumda fazla tehdit oluşturmasa da Troyes'nın kontra ataklardan yararlanmasını önlemek için gereken savunma düzenini sağladı.

    Nayef Aguerd - 7/10

    Hava toplarında üstün, topla oynarken sakindi. Aguerd'in orta sahaya çıkarak oyuna katılması, Marsilya'nın baskısını sürdürmesine yardımcı oldu. Troyes'nın toplam 15 şutundan yalnızca üçünün kaleyi bulduğu savunma performansında kilit rol oynadı.

    Emerson - 7/10

    Kaptan, 50. dakikada Harit'in attığı ilk golün kritik asistini yaparak takımına örnek oldu. Hücuma katkısının yanı sıra savunma hattının bel kemiğiydi; takımın düzenini sağladı ve Marsilya'nın kompakt kalmasını güvence altına aldı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    Orta saha

    Himad Abdelli - 8/10

    Orta sahanın en etkili ismiydi. Abdelli, 98. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçti ve soğukkanlı bir vuruşla maçı bitiren golü attı. 90 dakika boyunca savunma ile hücum arasında köprü kurarken olağanüstü bir çalışma azmi gösterdi.

    Nouhoum Kamissoko - 6/10

    Defansif orta saha oyuncusu olarak sahanın merkezinde rakip atakları kesmek için çok çalıştı. Kendisi fazla gol pozisyonu bulamasa da oyundan çıkana kadar fiziksel varlığıyla savunmanın önünde sağlam bir kalkan oluşturdu.

    Angel Gomes - 6/10

    45. dakikada sarı kart gören ufak tefek oyun kurucu, nispeten sakin bir akşam geçirdi. Topun etkili biçimde dolaştırılmasına yardımcı oldu ancak geride kurulan savunmaya karşı belirleyici pası bulmakta zorlandı. Maçın son bölümünde yerini Kondogbia'ya bıraktı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    Hücum

    Amine Harit - 8/10

    Maçın galibiyet golünü attı. Harit'in 50. dakikadaki golü, zamanlama ve soğukkanlılık açısından ustalık eseriydi. Marseille hücumunun en yaratıcı ismiydi; 63. dakikada oyundan çıkana kadar sürekli top istedi ve Troyes savunmasının merkezine doğru ilerlemeye çalıştı.

    Igor Paixão - 6/10

    Sol kanatta iyi oynadı ve gerektiğinde oyuna genişlik kattı. Gol veya asist kaydedemese de maçın sonlarında oyundan alınana kadar kanatta aktifti.

    Amine Gouiri - 5/10

    Hücumun son bölgesinde oyuna dahil olmakta zorlanan forvet için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. Marseille'in en iyi hücum organizasyonlarında büyük ölçüde etkisiz kaldı ve Genesio'nun takıma yeni bir enerji katmak istemesi üzerine 60. dakikadan kısa süre sonra oyundan alındı.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Neal Maupay - 6/10

    63. dakikada Gouiri'nin yerine oyuna girdi. Marseille tek gollük üstünlüğünü korurken ileri uçta farklı özelliklere sahip bir santrfor olarak görev yaptı.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Golden kısa süre sonra Harit'in yerine oyuna girdi. Kanatta savunma görevlerini özenle yerine getirerek Troyes'un geriden oyun kurma girişimlerini engellemeye yardımcı oldu.

    Tochukwu Nnadi - 6/10

    Orta sahaya taze güç katmak için Kamissoko'nun yerine oyuna alındı. Taktiksel görevini iyi yerine getirerek son 20 dakikada ev sahibinin ritmini bozdu.

    Faris Moumbagna - 7/10

    İleri uçta fiziksel bir seçenek sunması için 87. dakikada oyuna alındı. Sahada kısa süre kalmasına rağmen, ceza sahasında ikinci golü getiren faulü alarak en kritik katkıyı yaptı.

    Geoffrey Kondogbia - Puan yok

    Orta sahayı sağlamlaştırmak ve skoru korumak için maçın son bölümünde yapılan taktiksel bir değişiklikle oyuna girdi.

    Bruno Genesio - 7/10

    Genesio'nun taktikleri tam isabetti. Kötü gidişata son verme gereğini görerek Marseille'i, fazla risk almadan topa hâkim olacak şekilde sahaya sürdü. Harit'i ilk 11'de başlatma kararı karşılığını verdi; yaptığı oyuncu değişiklikleri de Marseille'in son bölümdeki baskı karşısında dağılmamasını sağladı.

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