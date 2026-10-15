Marsilya’nın Avrupa Ligi serüveni, taktik disiplininden ödün vermeyen Olympiakos karşısında önemli bir engelle karşılaştı. Topa %55 oranında sahip olup toplam 11 şut çekmesine rağmen Bruno Genesio’nun öğrencileri, Yunan konuk ekibin derinde kurduğu savunmayı aşacak bitiriciliği gösteremedi. Maçın kaderi, Santiago Hezze’nin 42. dakikada Chiquinho’nun hazırladığı pozisyonu gole çevirmesiyle devre arasından hemen önce değişti ve ev sahibi ekip soyunma odasına geride gitti.

İkinci yarıda OM, Amine Harit gibi yaratıcı oyuncuları ve hücuma dinç isimleri oyuna alarak saha içi düzenini değiştirmeye çalıştı. Ancak saha hâkimiyetini net gol fırsatlarına dönüştüremedi. Marsilya’nın kaleyi bulan beş şutuna rağmen Olympiakos savunması baskıya direndi; ev sahibini kanatlara yönlendirdi ve ortalarını zorlanmadan uzaklaştırdı.

Bu sonuçla Marsilya, iki maçta sıfır puanla tabloda 31. sırada kaldı. Bu durum, takımın hücumun son bölümünde etkili olmakta yaşadığı endişe verici sıkıntıyı ortaya koydu.

GOAL, Stade Velodrome’da Marsilya oyuncularına not veriyor...