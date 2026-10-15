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Olympique de Marseille v Olympiacos FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Marsilya'nın Olympiakos karşısındaki oyuncu puanları: Santiago Hezze gol attı, Neal Maupay ve Marsilya hücumu etkisiz kaldı

Player ratings
Marseille
Marseille - Olympiakos
Olympiakos
Ligi Europa

Marseille, Stade Velodrome'da 1-0'lık dar bir yenilgi alırken Olympiakos, Avrupa Ligi'nde disiplinli bir oyunla deplasman galibiyetine ulaştı. İlk yarının sonlarına doğru Santiago Hezze'nin attığı gol, Fransız ekibi için hayal kırıklığıyla geçen gecede sonucu belirledi.

Marsilya’nın Avrupa Ligi serüveni, taktik disiplininden ödün vermeyen Olympiakos karşısında önemli bir engelle karşılaştı. Topa %55 oranında sahip olup toplam 11 şut çekmesine rağmen Bruno Genesio’nun öğrencileri, Yunan konuk ekibin derinde kurduğu savunmayı aşacak bitiriciliği gösteremedi. Maçın kaderi, Santiago Hezze’nin 42. dakikada Chiquinho’nun hazırladığı pozisyonu gole çevirmesiyle devre arasından hemen önce değişti ve ev sahibi ekip soyunma odasına geride gitti.

İkinci yarıda OM, Amine Harit gibi yaratıcı oyuncuları ve hücuma dinç isimleri oyuna alarak saha içi düzenini değiştirmeye çalıştı. Ancak saha hâkimiyetini net gol fırsatlarına dönüştüremedi. Marsilya’nın kaleyi bulan beş şutuna rağmen Olympiakos savunması baskıya direndi; ev sahibini kanatlara yönlendirdi ve ortalarını zorlanmadan uzaklaştırdı.

Bu sonuçla Marsilya, iki maçta sıfır puanla tabloda 31. sırada kaldı. Bu durum, takımın hücumun son bölümünde etkili olmakta yaşadığı endişe verici sıkıntıyı ortaya koydu.

GOAL, Stade Velodrome’da Marsilya oyuncularına not veriyor...

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Kaleci ve savunma

    Jeffrey de Lange - 6/10:

    Kalecilik açısından nispeten sakin bir gece geçiren de Lange, üç kurtarış yaptı. Ancak ilk yarının bitimine kısa süre kala Hezze'nin isabetli vuruşuna engel olamadı. Topu oyuna sokarken genellikle riske girmedi, fakat galibiyet golünde hücum oyuncusuna bırakılan alan nedeniyle yapabileceği pek bir şey yoktu.

    Timothy Weah - 6/10:

    Alışılmışın dışında daha geride bir rolde oynayan Weah, zaman zaman hızını gösterse de iyi organize olmuş Olympiacos savunması karşısında sık sık ilerleyecek alan bulamadı. Maçın 90 dakikasında da sahada kaldı ancak ihtiyaç duyulan belirleyici son pası veremedi.

    Bamo Meite - 5/10:

    77. dakikada kontrolsüz bir müdahale nedeniyle sarı kart gören savunmacı için zor bir akşamdı. Olympiacos hızlı hücuma çıktığında zorlandı ve konuk ekibin ilk baskı hattını aşacak dikine pasları atamadı.

    Nayef Aguerd - 6/10:

    Dörtlü savunmanın en soğukkanlı ismi olan Aguerd, oyunu geriden başlatmaya çalıştı. Bire bir mücadelelerinde büyük ölçüde başarılıydı ancak ilk golün merkezden gelmesine yol açan takım hâlindeki savunma hatasından dolayı hayal kırıklığı yaşayacaktır.

    Emerson - 5/10:

    Yüksek tempolu bir rolde görev yapan bek oyuncusu, 62. dakikada oyundan alınmadan önce bindirmeleriyle gereken hücum tehdidini yaratmakta zorlandı. Savunmada ise Gelson Martins'in hareketliliği karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Orta saha

    Tochukwu Nnadi - 5/10:

    Nnadi, oyunun temposuna ağırlığını koymakta zorlandı. Olympiacos'un orta saha ikilisinin oyununu kayda değer ölçüde bozamadı ve Marseille hücumda daha fazla etkinlik ararken 62. dakikada oyundan alındı.

    Angel Gomes - 5/10:

    Gomes, oyunda büyük ölçüde etkisiz kaldı ve hatlar arasında boşluk bulamadı. Marseille'in şiddetle ihtiyaç duyduğu yaratıcılıktan uzak bir performans sergileyince 75. dakikada oyundan alındı.

    Himad Abdelli - 6/10:

    Abdelli, savunma hattıyla hücum arasındaki bağlantıyı kurmak için çok çalıştı ancak iç koridorlarda sık sık rakip oyuncuların arasında kaldı. Topu iyi korudu fakat Yunan ekibinin savunmasını açacak kilit pası veremedi.

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    Hücum

    Keyliane Abdallah - 5/10:

    Mücadeleci performansı 80. dakikada erken sona erdi. 36. dakikada sarı kart gördü ve maçın büyük bölümünü ikinci kartı görme riskiyle oynadı. Bu da agresif pres yapmasını sınırladı.

    Neal Maupay - 5/10:

    Olympiacos stoperlerinin etkili savunması karşısında zorlanan forvet için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. 62. dakikada yapılan üçlü değişiklikle oyundan alınmadan önce kaleye kayda değer bir şut çekemedi.

    Igor Paixao - 6/10:

    İlk 11'de başlayan hücum oyuncuları arasında en hareketlisi olan Paixao, birkaç kez kaleciyi yokladı. Ancak hücumun son bölgesindeki tercihleri zaman zaman tartışmalıydı; daha iyi pas seçenekleri varken zor şutlar denedi.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Amine Gouiri - 6/10:

    62. dakikada oyuna girer girmez hücumlara daha doğrudan bir oyun kattı ancak aranan golü bulamadı.

    Ulisses Garcia - 5/10:

    Sol kanadı sağlamlaştırmak için 62. dakikada oyuna alındı ancak son bölümdeki hücum çabalarına pek katkı sağlayamadı.

    Amine Harit - 6/10:

    Hücuma yaratıcılık katması için 62. dakikada oyuna girdi. Topu istedi ve Marsilya'nın oyununu daha akıcı hâle getirdi ancak sonuca etki eden bir hamle yapamadı.

    Faris Moumbagna - 5/10:

    75. dakikada oyuna girerek fiziksel gücüyle varlık gösterdi ancak ceza sahasında topla çok az buluştu.

    Geoffrey Kondogbia - N/A:

    Oyuna istikrar katmak için son on dakikada sahaya çıktı ancak maç çoktan kontrolden çıkmaya başlamıştı.

    Bruno Genesio - 5/10:

    Teknik direktörün taktik planı, Olympiakos'un savunma direncine karşı yetersiz kaldı. Bir saatlik bölümün ardından yaptığı üç oyuncu değişikliği, maçı kazanma niyetini açıkça gösterdi ancak kanatlardan yapılan ortaların ötesinde bir B planının bulunmaması dikkat çekti.

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